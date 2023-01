Show diễn gây tranh cãi nhất Tuần lễ thời trang Paris: Các thiết kế gắn đầu động vật hoang dã, Kylie Jenner 'hứng gạch' vì mặc chiếc váy này

Lông thú - vật liệu may mặc xa xỉ, lộng lẫy, cao sang được giới thượng lưu ưa chuộng. Nhưng việc khai thác lông thú trong may mặc lại chính là nỗi đau đớn tột cùng những loài thú lỡ sinh ra với bộ lông quý trên mình. Đó cũng là lý do tổ chức bảo vệ động vật PETA luôn lên tiếng chỉ trích những ngôi sao, nhà tạo mốt sử dụng chất liệu này trong thời trang.

Vừa qua, chủ đề gây tranh cãi này một lần nữa được nhắc tới trong show diễn của Schiaparelli - thuộc khuôn khổ Tuần lễ thời trang Pháp Thu - Đông 2023/2024. Bộ sưu tập, mang tên Inferno Couture và được lấy cảm hứng từ bài thơ Inferno (Địa Ngục) của nhà thơ Dante, tái hiện hình các loài động vật khác nhau thông qua kỹ thuật giả lông và da động vật. Cho dù đây là những tấm da giả, các bảo vệ quyền động vật vẫn gay gắt chỉ trích cách truyền đạt thông điệp của nhà mốt cao cấp.

Dưới bàn tay nhào nặn của tân Giám đốc sáng tạo hãng - Daniel Roseberry, bộ sưu tập mới nhất lấy cảm hứng từ những di sản của cố NTK Elsa Schiaparelli. Daniel đã đưa các tín đồ qua một thế giới siêu thực mới, đan xen trí tuệ của anh và người tiền nhiệm bằng cách thể hiện sức sáng tạo từ chất liệu từ nhung, lụa,...cùng kỹ thuật đúc kết và thêu đính điêu luyện

Nhưng điểm gây tranh cãi lại nằm trong loạt thiết kế này. Phần đầu thú vật hoang dã giả được gắn lên mẫu đầm nhung bất đối xứng, áo khoác đen tuyền và và mẫu váy quây đã khiến cư dân mạng phẫn nộ

Phần đầu động vật giả được làm hoàn toàn từ xốp, nhựa thông và các vật liệu nhân tạo

Thậm chí Kylie Jenner cũng trở thành tâm điểm chỉ trích. Trong khi một số netizen cho rằng Kylie dung túng cho việc săn bắt động vật quý hiếm, thì không ít người mỉa mai rằng bộ trang phục dường như quá khổ và đang "nuốt" luôn dáng vóc người đẹp

Bình luận trên các trang mạng xã hội: - "Bộ sưu tập này sai quá! Quá là sai luôn!". - "Cách thể hiện của Schiaparelli thực sự khiến người ta khó cảm. Việc gắn đầu động vật lên trang phục làm người ta nhớ tới hình ảnh thủ lĩnh đội quân săn bắn giết hại muông thú, sau đó dùng thủ cấp của chúng làm chiến lợi phẩm". - "Kể cả đây là lông giả và thủ cấp giả thì bộ sưu tập này thật nực cười". - "Với cách truyền đạt này, đừng hỏi tại sao thương hiệu bị các nhà bảo vệ động vật 'sờ gáy'". - "Ngay cả khi đây là đồ giả, bộ sưu tập vẫn dung túng cho hành vi giết hại động vật hoang dã. Hãy ngừng tiếp tay cho điều này!".

Theo lời của Giám đốc sáng tạo Daniel Roseberry, anh muốn tôn vinh "vinh quang của thiên nhiên và vinh quang ấy sẽ bảo vệ cho người phụ nữ mặc những trang phục này". Anh cũng cho biết, hình ảnh báo hoa mai, sư tử và sói cái được gắn trên 3 mẫu thiết kế đại diện cho dục vọng, kiêu hãnh và hám lợi, đều là những tội lỗi được nhắc tới trong bài thơ Inferno. Điều này có nghĩa rằng, lối thể hiện táo bạo, gây tranh cãi ấy thực chất ẩn chứa thông điệp sâu xa của NTK. Nhưng tất cả những thông điệp, tầng tầng lớp lớp ý nghĩa thâm sâu đã bị che mờ bởi những cuộc đấu khẩu nảy lửa không hồi kết.