Trước đó, nhóm BTS dự định tổ chức buổi hòa nhạc "Yet To Come in Busan" tại một sân khấu gần bãi biển Ilgwang ở Gijang, phía Đông Bắc thành phố Busan (Hàn Quốc) vào ngày 15/10; nhằm ủng hộ nỗ lực của thành phố này trong cuộc đua giành quyền đăng cai Triển lãm Thế giới - World Expo 2030.



Sân vận động Asiad Main Stadium tại Busan, Hàn Quốc. Nguồn: KoreaTimes Về lý do chuyển địa điểm thành Asiad Main Stadium, công ty quản lý cho rằng điều này giúp người hâm mộ di chuyển thuận tiện và an toàn hơn, vì địa điểm cũ cách xa trung tâm thành phố và ít lựa chọn tiếp cận bằng phương tiện công cộng. Tuy nhiên, quyết định tổ chức tại một sân vận động có sức chứa 60.000 người đồng nghĩa với việc giảm quy mô của buổi hòa nhạc. Theo kế hoạch cũ, sân khấu ở Gijang có thể đón tới 100.000 khán giả. Trước đó, sự kiện "Yet To Come in Busan" đã tạo nên "cơn sốt" về phòng nghỉ gần khu vực dự kiến tổ chức ở Gijang, Busan. Theo Korea Times, vì sân khấu này cách xa trung tâm và các nhà ga, sân bay nên người hâm mộ chắc chắn phải tìm nơi lưu trú gần đó. Điều này khiến giá phòng nghỉ tại đây tăng chóng mặt, gấp từ 10 đến 20 lần giá thông thường. Đến ngày 29/8, các nền tảng đặt phòng tại Hàn Quốc cho biết hầu hết chỗ ở xung quanh địa điểm tổ chức đều đã được đặt kín vào thời điểm diễn ra buổi biểu diễn.