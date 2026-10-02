Shoppertainment Race 2026 tái xuất, Doppelherz tiếp sức đường đua KOC

Đường đua KOC nóng trở lại. Từ ngày 19/9, Shoppertainment Race 2026 chính thức bước vào mùa 4 cùng nhà tài trợ Doppelherz, với thông điệp "The Power Passed On - Vững bền từ gốc, tiếp nối thành công".

‏Loạt thử thách sáng tạo mới, hot deal hấp dẫn cùng cuộc đua chinh phục doanh số hứa hẹn tạo nên một mùa giải sôi động, để các KOC bung chất riêng và giành spotlight trước hàng triệu người xem.‏

‏Sau ba mùa tạo dấu ấn, Shoppertainment Race chính thức trở lại với mùa 4 từ ngày 19/9 đến 10/10/2026. Cuộc thi tiếp tục thử thách các Content Creator, KOC, seller và reviewer bằng bài toán tưởng quen mà không dễ: biến chất riêng, khả năng kể chuyện và sức hút trước ống kính thành những nội dung cực cuốn để vừa bứt tốc doanh số, vừa tạo giá trị cho người xem.‏

‏Đường đua KOC nóng trở lại với Shoppertainment Race mùa 4

‏Công ty cổ phần Mastertran- nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền thương hiệu Doppelherz tại Việt Nam ‏ ‏mang đến thông điệp "The Power Passed On - Vững bền từ gốc, tiếp nối thành công", trở thành cảm hứng cho đề bài sáng tạo của mùa 4.‏

‏Thông điệp được phát triển từ một ý niệm gần gũi: sức khỏe là giá trị được mỗi người bồi đắp từng ngày, đồng thời cũng có thể trở thành nguồn năng lượng được trao truyền và tiếp nối qua nhiều thế hệ. Mỗi lựa chọn chăm sóc sức khỏe hôm nay không chỉ giúp chúng ta khỏe hơn, bền bỉ hơn, mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tích cực đến gia đình và cộng đồng.‏

‏Từ thông điệp ấy, chuỗi livestream "7 ngày tiếp nối cùng Doppelherz" trở thành điểm nhấn sáng tạo của Shoppertainment Race mùa 4. Thay vì gói gọn thử thách trong một phiên live, các KOC có 7 ngày để phát triển mạch nội dung xuyên suốt xoay quanh câu chuyện sống khỏe. Chủ đề có thể bắt đầu từ chăm sóc bản thân, quan tâm gia đình, duy trì thói quen tích cực hay chia sẻ kiến thức hữu ích. Mỗi creator được tự chọn hướng tiếp cận và cách tương tác phù hợp với cá tính, qua đó biến chủ đề sức khỏe thành nội dung gần gũi, dễ xem và có khả năng kết nối, lan tỏa.‏

‏Doppelherz chính thức trở thành nhà tài trợ của Shoppertainment Race 2026

Shoppertainment Race 2026 được triển khai qua 3 vòng thử thách. Ở vòng đầu tiên, KOC đăng ký tham dự theo biểu mẫu của chương trình và thực hiện video dự thi cùng bộ sản phẩm Doppelherz. Tiếp đó, thí sinh bước vào thử thách "7 ngày tiếp nối cùng Doppelherz", đồng thời tham gia minigame với những phần quà riêng đầy hấp dẫn. Sau các vòng tranh tài, Top 3 KOC nổi bật nhất sẽ được vinh danh và nhận giải thưởng chung cuộc.‏

‏Xuyên suốt cuộc thi, ‏ ‏loạt hot deal từ Doppelherz sẽ tiếp thêm sức nóng cho đường đua, hỗ trợ KOC tăng tương tác và bứt tốc doanh số qua từng phiên livestream. Bên cạnh đó, KOC thắng cuộc còn có cơ hội nhận bộ sản phẩm từ Doppelherz trị giá 20 triệu đồng, cùng nhiều quyền lợi hấp dẫn khác.‏

‏Doppelherz nhiều năm giữ thị phần số 1 tại Đức về nhóm hàng vitamin và khoáng chất

Doppelherz là thương hiệu thuộc Queisser Pharma, CHLB Đức, có lịch sử hơn 125 năm ra đời và phát triển. Thương hiệu hiện đã có mặt tại hơn 70 quốc gia, phát triển danh mục hơn 300 sản phẩm tập trung vào vitamin, khoáng chất và các sản phẩm có thành phần chiết xuất từ thảo dược.‏

‏Theo Nielsen Market Track, Doppelherz nhiều năm giữ thị phần số 1 tại Đức ở nhóm vitamin và khoáng chất. Danh mục sản phẩm của thương hiệu được phát triển cho nhiều nhóm đối tượng, từ trẻ em, phụ nữ, nam giới đến ‏ ‏người cao tuổi‏ ‏, đáp ứng đa dạng nhu cầu chăm sóc sức khỏe như tăng cường thể trạng, xương khớp, làm đẹp hay hỗ trợ các vấn đề sức khỏe mạn tính. ‏

‏Tại Việt Nam, Doppelherz đã hiện diện gần ‏ ‏15 ‏ ‏năm và hiện phân phối chính thức ‏ ‏36 ‏ ‏sản phẩm, tiếp tục mở rộng danh mục theo hướng chăm sóc sức khỏe toàn diện ‏ ‏cho cả gia đình.‏ ‏ ‏

‏Tại Việt Nam, Doppelherz đã hiện diện gần 15 ‏năm và hiện phân phối chính thức 36 ‏sản phẩm, tiếp tục mở rộng danh mục theo hướng chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cả gia đình

‏Cùng theo dõi fanpage chính thức Shoppertainment Race để cập nhật thể lệ, lịch trình và các thông tin mới nhất. Người tham gia cũng có thể đăng ký các buổi đào tạo, học hỏi bí quyết thực chiến từ những nhà sáng tạo nội dung hàng đầu và sẵn sàng tăng tốc trên đường đua Shoppertainment Race mùa 4.‏

‏Thông tin sản phẩm: TPBVSK Kinder Optima, TPBVSK A-Z Depot, TPBVSK Collagen Max.‏

‏Đơn vị nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường‏ ‏ Việt Nam‏ ‏: Công ty Cổ phần Mastertran, NV4.13, Khu chức năng đô thị Tây Mỗ,‏ ‏ phường Tây Mỗ, TP. Hà Nội.‏

‏*Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.‏