Từng bước chinh phục người dùng cá nhân: Khi iTVC mới của J&T Express không chỉ dừng lại ở sự hài hước

Sau 10 ngày ra mắt, iTVC mới "Giao nhận toàn cầu - Gửi đâu cũng ship - Giao J&T ngay" của thương hiệu chuyển phát nhanh J&T Express đã đạt được 67.9M lượt xem và 70K lượt tương tác trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Youtube, TikTok).

Hình chụp từ iTVC của thương thiệu

Giải mã chiến lược mở rộng tệp khách hàng của J&T Express Việt Nam qua iTVC mới

Mỗi lần phải gửi một món đồ đi xa từ chồng tài liệu gấp cho đối tác, thùng quà quê gửi cho con cháu, hay thậm chí là hành lý chuyển nhà hình ảnh quen thuộc của nhiều người vẫn là tự xoay xở. Người tay xách nách mang vất vả, người ôm đống bưu kiện cồng kềnh lên xe, người lại lúng túng không biết gửi đi tỉnh xa hay ra nước ngoài thì chọn dịch vụ nào cho an tâm.

Khoảnh khắc chân thực nhưng không kém phần hài hước đó vừa được J&T Express tái hiện sinh động trong iTVC mới nhất "Giao nhận toàn cầu - Gửi đâu cũng ship - Giao J&T ngay". Với phong cách phóng đại nhẹ nhàng và hóm hỉnh, iTVC mang đến thông điệp gần gũi: dù bưu kiện nhỏ như xấp giấy tờ hay lớn như "cả ngôi nhà", thay vì tự làm khó mình, người dùng chỉ cần mở ứng dụng và chạm nút đặt đơn.

Tuy nhiên, đằng sau sự hài hước của iTVC là một bước đi chiến lược rõ ràng: J&T Express Việt Nam đang chính thức đẩy mạnh hiện diện ở phân khúc khách hàng cá nhân.

Từ thông điệp iTVC đến lời giải bằng hạ tầng vận hành

Để tuyên bố "Gửi đâu cũng ship" tới từng người dùng lẻ, sự sáng tạo trong truyền thông là chưa đủ. Niềm tin của khách hàng cá nhân những người thường chỉ gửi vài đơn mỗi tháng nhưng đòi hỏi cao về sự tiện lợi và đúng giờ phải được bảo chứng bằng năng lực vận hành thực tế.

Nhìn vào lộ trình phát triển của J&T Express tại Việt Nam, chiến dịch truyền thông lần này là kết quả của một quá trình đầu tư bài bản về hạ tầng và công nghệ:

Công nghệ hóa trải nghiệm cá nhân: Ứng dụng gửi hàng cá nhân J&T Express được xây dựng với giao diện tối giản, thao tác tạo đơn hàng lẻ, tra cứu cước phí minh bạch và theo dõi hành trình đơn theo thời gian thực trở nên dễ dàng. Dịch vụ lấy hàng tận nhà miễn phí dù chỉ gửi 1 đơn giải quyết triệt để nỗi vất vả "mang vác" của người gửi.

Hạ tầng phân loại tự động qui mô lớn: sự tự tin khi nhận những bưu kiện đa dạng kích thước từ cá nhân đến từ mạng lưới các trung tâm phân loại tự động hóa cao trên toàn quốc. Từ đầu năm 2026, J&T Express đã nâng cấp và đầu tư mới 6 trung tâm trung chuyển, gồm 3 trung tâm được nâng cấp và 3 trung tâm xây mới. Việc đưa vào vận hành các trung tâm khai thác quy mô lớn cùng hệ thống băng chuyền phân loại thông minh giúp nâng cao tỉ lệ hoàn thành đơn, an toàn hàng hóa và rút ngắn tối đa thời gian luân chuyển

Mạng lưới phủ sóng sâu rộng và tuyến quốc tế: Không chỉ đáp ứng nhu cầu giao nhận nội địa từ đô thị đến các vùng xa, J&T Express còn tối ưu các tuyến vận chuyển quốc tế (J&T International), giúp nhu cầu gửi quà tặng, hồ sơ, hàng hóa cá nhân đi nước ngoài của người dân trở nên đơn giản như gửi một đơn hàng trong nước.

Xóa bỏ rào cản "chỉ dành cho chủ shop online"

Trong nhiều năm, các đơn vị chuyển phát nhanh thường tập trung tối đa nguồn lực phục vụ các chủ shop thương mại điện tử (B2C/C2C quy mô lớn). Việc J&T Express đẩy mạnh truyền thông hướng tới đối tượng cá nhân đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong chiến lược đa dạng hóa tập khách hàng.

Bằng việc đơn giản hóa quy trình đặt dịch vụ và cam kết chất lượng thông qua hệ sinh thái vận chuyển hiện đại, J&T Express không chỉ giải quyết bài toán "gửi đồ vất vả" của mỗi gia đình trong iTVC, mà còn định hình một thói quen tiêu dùng mới: hàng hóa dù nhỏ hay to, gửi gần hay xa, chỉ cần "Giao J&T ngay".

Thấu hiểu tâm lý người dùng với chuỗi chương trình khuyến mãi "theo sát" hành trình trải nghiệm

Không chỉ giải bài toán về sự thuận tiện và tốc độ, J&T Express còn cho thấy sự thấu hiểu hành vi tiêu dùng thông qua chuỗi chương trình khuyến mãi được thiết kế đồng bộ nhằm tạo thói quen sử dụng ứng dụng lâu dài cho người dùng lẻ. Chuỗi ưu đãi này được định hình theo hành trình trải nghiệm của khách hàng, bắt đầu từ chương trình "Chào bạn mới" dành riêng cho tài khoản đăng ký mới, tiếp nối bằng chính sách "Mời thêm bạn, nhận thêm quà" giúp lan tỏa ứng dụng trong cộng đồng thông qua các voucher giảm cước phí sâu.

Để duy trì sự gắn kết định kỳ, ứng dụng J&T Express tích hợp tính năng "Tích điểm - Đổi quà" kết hợp "Vòng xoay may mắn", cho phép người dùng quy đổi điểm thưởng từ việc điểm danh hằng ngày hay tạo đơn thành công sang các mã giảm giá cước trực tiếp. Bên cạnh đó, chương trình "Red Tuesday" diễn ra vào mỗi thứ Ba hằng tuần mang đến lượng voucher ưu đãi dồi dào, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu gửi hàng phát sinh thường xuyên của mỗi gia đình.

Trong đó 3 chương trình đầu có thời gian tham gia đến hết 31/12 và voucher được sử dụng đến hết ngày 31/1/2027. Còn chương trình "Red Tuesday" triển khai từ 8/9 đến 28/12. Theo đó, vào mỗi thứ ba, người dùng được nhận 10 voucher giảm 25% cước phí. Các voucher này có hiệu lực đến hết thứ hai của tuần kế tiếp. Tất cả các voucher của 4 chương trình đều được tự động lưu vào ví điện tử trên ứng dụng, giúp quy trình áp dụng ưu đãi cho các đơn hàng tiếp theo trở nên hoàn toàn "mượt mà".

Giao nhận toàn cầu - Gửi đâu cũng ship - Giao j&t ngay

Danh sách tuyến gửi quốc tế: https://jtexpress.vn/vi/danh-sach-tuyen-gui-quoc-te