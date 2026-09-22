Pro Controls trên iPhone 18 Pro có gì khiến dân sáng tạo chú ý?

Pro Controls trên iPhone 18 Pro cho phép chỉnh cân bằng trắng, tốc độ màn trập, khẩu độ và histogram ngay trong Camera, hữu ích khi chụp ảnh và quay video chuyên nghiệp.

Mỗi đợt ra mắt máy mới, mạng xã hội thường chú ý đến camera đổi khẩu độ như máy ảnh rời. Dù vậy, với người làm nội dung và quay dựng video, tính năng thực tế được đánh giá cao hơn lại mang tên Các điều khiển Pro.

Bảng thông số nằm ngay trong khung ngắm

Apple Việt Nam cho biết nhóm công cụ này gồm 4 mục: cân bằng trắng, biểu đồ histogram, tốc độ màn trập và độ mở ống kính. Các thông số quen thuộc này tương tự giao diện điều khiển trên máy ảnh chuyên nghiệp.

Toàn bộ tùy chỉnh đều tích hợp sẵn trong ứng dụng Camera mặc định. Trước đây, để khóa nhiệt độ màu hay chỉnh tay tốc độ màn trập, người dùng buộc phải cài thêm ứng dụng bên thứ ba có tính phí định kỳ.

Theo chuyên trang Tom's Guide, các phím bấm dùng nhiều nhất nằm sát mép khung ngắm để thao tác nhanh một chạm. Tùy chỉnh nâng cao được gom vào menu phụ, giữ màn hình gọn gàng mà thao tác vẫn thuận tiện.

Cố định thông số chỉnh tay phát huy hiệu quả tối đa khi quay nhiều góc máy trong cùng buổi ghi hình.

Quay video: Khóa tốc độ màn trập để hình ảnh mượt mà

Ở chế độ quay video, khẩu độ vật lý và tốc độ màn trập chỉnh tay là hai yếu tố giá trị nhất với người dựng phim.

Điểm mấu chốt nằm ở độ nhòe chuyển động tự nhiên. Đặt màn trập 1/60 giây giúp khung hình mượt mà, đúng chuẩn thị giác. Khi tăng lên 1/240 giây, các cảnh chạy nhảy trở nên sắc nét, không bị bóng mờ. Trước đây, việc máy tự động đổi độ phơi sáng khiến các đoạn phim ghép từ nhiều thiết bị dễ lệch nhịp hình.

Khóa cân bằng trắng thủ công cũng giúp tiết kiệm đáng kể khâu hậu kỳ. Đi qua nhiều không gian ánh sáng khác nhau, nếu máy tự đổi màu giữa chừng thì người dựng phải chỉnh lại từng đoạn. Khóa cứng một giá trị màu giúp toàn bộ video giữ trọn vẹn tông màu đồng nhất.

Kiểm soát ánh sáng khi chụp ảnh bằng biểu đồ histogram

Biểu đồ mức sáng histogram trực tiếp trên khung ngắm giúp nhận biết rõ vùng cháy sáng hoặc vùng tối mất chi tiết. Tính năng này rất cần thiết khi chụp dưới trời nắng gắt hoặc nơi có đèn phức tạp, tránh bị độ sáng màn hình đánh lừa cảm giác.

Công cụ này phù hợp cho người hay hậu kỳ ảnh. Nắm rõ dữ liệu vùng sáng tối ngay lúc bấm máy giúp tránh tình trạng vỡ hạt hay bệt màu khi kéo sáng và chỉnh tông.

Chụp cận cảnh và chỉnh màu trực tiếp trên máy hỗ trợ đắc lực cho quy trình sáng tạo video ngắn.

Hiệu quả thực tế từ cơ chế khẩu độ tùy chỉnh

Cơ chế khẩu độ tùy chỉnh trên ống kính chính 48MP Fusion Main gồm 4 nấc vật lý, khởi điểm từ ƒ/1,48. Nhờ quang học thực tế thay vì phần mềm giả lập, hậu cảnh được xóa mờ tự nhiên và có chiều sâu rõ rệt.

Trong thực tế, khẩu độ chỉ cần đổi vài lần mỗi buổi, còn nhiệt độ màu và đo sáng phải quan sát liên tục. Máy cũng tách biệt nút chỉnh khẩu độ vật lý với thanh trượt xóa phông phần mềm, tránh gây nhầm lẫn khi thao tác.

Dù vậy, bộ công cụ vẫn còn điểm cần cải thiện. Độ nhạy sáng ISO chưa mở cho chỉnh tay và người dùng cũng chưa thể tự sắp xếp phím tắt ngoài màn hình, những điểm có thể sẽ được Apple bổ sung qua các bản cập nhật tới.

Hai phiên bản Pro sở hữu trọn vẹn cụm camera và tính năng điều khiển chuyên nghiệp tương đương nhau.

Thiết bị hỗ trợ bộ công cụ Các điều khiển Pro

Bộ công cụ Các điều khiển Pro có mặt trên mẫu iPhone 18 Pro Max và iPhone 18 Pro . Hai máy trang bị cụm 3 camera 48MP ở các tiêu cự 13mm, 24mm và 100mm, tạo nên dải tiêu cự quang học 16x linh hoạt cho quay chụp.

Bản Pro Max sở hữu màn hình 6,9 inch, nặng 249 gram, pin đạt 43 giờ xem video và 29 giờ sử dụng thông thường. Các phiên bản thuộc dòng iPhone 18 này đều chạy iOS 27, có 4 màu sắc và khởi điểm từ bộ nhớ 256GB.

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