Nguyễn Ngọc Hiển còn có tên gọi khác là Hiển Ở Nhà, sinh năm 1999 - người “kể chuyện” vùng quê Đất Mũi cho hơn 1 triệu khán giả trên nền tảng TikTok.

‏Không ít người trẻ chọn thành phố là nơi để theo đuổi ước mơ, còn Nguyễn Ngọc Hiển sinh ra và lớn lên tại Cà Mau lại tìm thấy hướng đi của mình khi trở về quê nhà. Một khu vườn xanh mướt với đủ các loại cây trái hay nhịp sống bình dị bên gia đình, bên làng quê đã khiến những thước phim của Hiển thu hút đến kì lạ.‏

‏Từ giảng đường đến quyết định trở về quê‏

‏Nguyễn Ngọc Hiển, chàng trai từ bỏ phố về quê sống với những điều giản dị. Ảnh: NVCC

‏Sinh ra trong một gia đình làm nông, tuổi thơ của Hiển gắn liền với những buổi theo bố mẹ ra đồng chăm sóc rau màu. Khi học xong cấp 3, Hiển cũng như nhiều bạn bè cùng trang lứa khăn gói lê‏ ‏n TP. HCM h‏ ‏oa lệ để học đại học. Hiển học ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô tại Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM.‏

‏Để có thể theo đuổi việc học, cậu từng làm nhiều nghề bán thời gian như phục vụ, nhân viên quán cà phê, bảo vệ hay shipper. Những trải nghiệm ấy giúp Hiển trưởng thành hơn nhưng cũng khiến cậu hiểu rằng cuộc sống nơi phố thị không hề dễ dàng.‏

‏Sau khi tốt nghiệp, Hiển từng ở lại thành phố để tìm kiếm công việc đúng với ngành học. Tuy nhiên, mức lương thấp cùng nhịp sống vội vã, bon chen của phố thị khiến Hiển phải suy nghĩ lại về định hướng tương lai. Cuối cùng, Hiển quyết định trở về quê và ấp ủ dự định về một hành trình mới từ chính quê nhà.‏

‏Cơ duyên làm sáng tạo nội dung đến từ những điều rất bình thường‏

‏Trở về quê, Hiển vẫn làm các công việc hàng ngày của nhà nông phụ giúp bố mẹ. Ảnh: NVCC

‏Những ngày đầu trở về, Hiển dành phần lớn thời gian phụ giúp bố mẹ chăm sóc vườn cây, thu hoạch dưa leo và làm những công việc vốn đã quen thuộc từ nhỏ. Khi các nền tảng mạng xã hội ngày càng phát triển và trở thành nơi nhiều người chia sẻ cuộc sống của mình, Hiển cũng bắt đầu thử sức với việc sáng tạo nội dung.‏

‏Không có kế hoạch bài bản hay mục tiêu trở thành một hot TikToker, chàng trai 9x chỉ đơn giản dùng điện thoại ghi lại những hoạt động quen thuộc mỗi ngày như ươm hạt giống, làm đất trồng cây, chăm sóc cây trái,...‏

‏Dần dần, những hình ảnh mộc mạc về cuộc sống làm nông cùng cách kể chuyện nhẹ nhàng của Hiển bắt đầu được nhiều người biết đến.‏

‏"Trái ngọt" đến từ sự chân thành‏

‏Cuộc sống bình dị hàng ngày của Hiển. Ảnh: NVCC

‏Không xây dựng những câu chuyện kịch tính hay cố tạo sự khác biệt, không chạy theo xu hướng hay tạo ra những nội dung giật gân, Hiển lựa chọn giữ nguyên nhịp sống vốn có của mình, kiên trì với những câu chuyện rất đỗi bình thường.‏

‏Vẫn chiếc nón lá, vẫn những trang phục làm nông thoải mái, chàng trai xốc vác, thoăn thoắt làm mọi công việc hàng ngày và đặt máy quay lại. Có lẽ cũng chính sự giản dị ấy đã giúp Hiển Ở Nhà dần nhận được sự yêu mến của đông đảo người xem trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt trên Tiktok, kênh của Hiển có hơn 1,1 triệu người theo dõi.‏

‏Tiếp tục kể những câu chuyện từ khu vườn nhỏ‏

‏Cuộc sống bình dị nơi đồng quê. Ảnh: NVCC

‏Đến hôm nay, cuộc sống của Hiển vẫn gắn với khu vườn và những mùa vụ như nhiều năm trước. Vẫn công việc chăm sóc vườn cây với các hoạt động thường ngày, về hành trình xây ngôi nhà mơ ước. Đối với Hiển, cuộc sống ở quê mang tới cho anh cảm giác bình yên, không phải bon chen, hối hả.‏

‏Khi hỏi về mục tiêu thời gian tới, chàng trai sinh năm 1999 cho biết vẫn sẽ tiếp tục "kể chuyện" cuộc sống ở quê mình và trau dồi, học thêm kiến thức về nền tảng mạng xã hội để làm nên những thước phim mang đến nguồn năng lượng tích cực cho mọi người có những phút giây thư giãn sau một ngày làm việc căng th‏ ‏ẳng.‏