Người dùng nói gì về mẫu tai nghe vừa chiến thắng Better List 2026?

Sau khi dẫn đầu hạng mục "Tai nghe đáng nâng cấp cho người mê âm nhạc" tại Better List 2026 với 20.767 bình chọn, Liberty 5 Pro Max tiếp tục chứng minh sức hút thực tế. Không chỉ chống ồn tốt, sản phẩm còn chinh phục người dùng nhờ tính năng AI, đáp ứng trọn vẹn từ nghe gọi đến công việc hàng ngày.

‏Nếu vài năm trước, một chiếc tai nghe cao cấp chỉ cần nghe hay và chống ồn tốt là đủ, thì giờ đây người dùng trẻ đã đòi hỏi nhiều hơn. Tai nghe không còn chỉ đồng hành lúc nghe nhạc, mà còn theo họ đi làm, họp hành, gọi điện, di chuyển, thậm chí xử lý cả những tác vụ liên quan đến công việc. Và đó cũng là lý do Liberty 5 Pro Max đang được nhìn nhận như một thiết bị "nhiều vai" hơn là một món phụ kiện âm thanh đơn thuần.‏

Liberty 5 Pro Max dẫn đầu hạng mục "Tai nghe đáng nâng cấp cho người mê âm nhạc" tại Better List 2026

‏‏Từ một giải thưởng đến những lời khen rất thực tế‏

‏Điểm dễ thấy ở phản hồi của người dùng là họ không bắt đầu bằng những thông số khô khan. Họ nói về trải nghiệm.‏

‏Có người dùng chia sẻ mình mua tai nghe để tặng vợ, nhưng sau khi thấy dùng ổn lại mua thêm một chiếc nữa. Điều khiến người này hài lòng là việc ngồi họp ở quán cà phê nhưng vẫn yên tâm hơn vì đầu dây bên kia nghe rõ, trong khi cảm giác đeo cũng nhẹ tai, nghe nhạc ổn và các tính năng AI "dùng dần thấy khá đáng tiền".‏

‏Đây cũng là kiểu phản hồi khá tiêu biểu cho Liberty 5 Pro Max: sản phẩm không cố gây ấn tượng chỉ bằng vẻ ngoài hay một vài thông số nổi bật, mà chinh phục người dùng qua những tình huống sử dụng rất cụ thể. Khi nhịp sống của người trẻ ngày càng gắn với những cuộc gọi công việc, những buổi họp nhanh ở quán cà phê hay lịch trình di chuyển liên tục, một chiếc tai nghe giúp giao tiếp rõ ràng hơn rõ ràng là nâng cấp dễ cảm nhận nhất.‏

‏Cuộc gọi rõ ràng vẫn là điều người dùng nhắc đến‏ ‏ nhiều ‏

‏Trong nhiều phản hồi, khả năng nghe gọi và chống ồn là hai điểm xuất hiện với tần suất cao.‏

‏Một người dùng khác cho biết mình đã mang Liberty 5 Pro Max tới môi trường rất ồn và ấn tượng vì khả năng chống ồn "cực kì tốt", đồng thời cả người đeo lẫn đầu dây bên kia đều nghe rõ. Nhận xét này đáng chú ý ở chỗ nó chạm đúng một nhu cầu rất thực tế: không phải ai cũng gọi điện trong không gian lý tưởng, và càng bận rộn thì càng dễ phải nhận cuộc gọi giữa đường, trong văn phòng mở hay ở nơi đông người.‏

‏Việc người dùng liên tục nhắc tới trải nghiệm nghe gọi cũng không phải ngẫu nhiên. Liberty 5 Pro Series, gồm Liberty 5 Pro và Liberty 5 Pro Max, đã được Guinness World Records chứng nhận đạt điểm chất lượng giọng nói cao nhất đối với tai nghe TWS trong thử nghiệm khách quan. Nói cách khác, những lời khen về khả năng đàm thoại rõ ràng nhất thế giới không chỉ dừng ở cảm nhận chủ quan, mà còn có nền tảng công nghệ đứng phía sau.‏

‏Sức mạnh từ 10 cảm biến và Thus giúp giọng nói được tách lọc tức thì và chính xác

‏Cụ thể, sản phẩm được vận hành bởi Thus AI – ‏ ‏chip AI ‏ ‏của Anker – kết hợp hệ thống 10 cảm biến, giúp nhận biết giọng nói và tách giọng khỏi tiếng ồn môi trường tốt hơn. Với người dùng, mọi thứ được cảm nhận theo cách đơn giản hơn nhiều: bớt những câu "Alo, nghe rõ không?" và thoải mái hơn khi cần gọi điện ở nơi không quá yên tĩnh.‏

‏Với người hay họp, Liberty 5 Pro Max giống một "trợ lý" hơn là tai nghe‏

‏Nếu khả năng đàm thoại là thứ dễ cảm nhận mỗi ngày, thì những tính năng AI lại là điều khiến Liberty 5 Pro Max trở nên khác biệt trong mắt nhóm người dùng bận rộn.‏

‏Một review khác mô tả ngắn gọn nhưng rất đúng trọng tâm: "Tính năng nổi bật: màn hình hiển thị, AI note… cực kỳ phù hợp với người họp nhiều như tôi". Chỉ một câu như vậy cũng đủ tóm gọn điều mà soundcore muốn làm với sản phẩm này.‏

‏Trên Liberty 5 Pro Max, hộp sạc không còn chỉ là nơi cất tai nghe. Màn hình AMOLED 1,78 inch cho phép người dùng điều chỉnh nhanh nhiều tính năng ngay trên tay. Quan trọng hơn, đây còn là nơi kích hoạt tính năng ghi chú cuộc họp AI – một điểm nổi bật giúp Pro Max được định vị như "Trợ lý giám đốc toàn năng".‏

‏Các tính năng có thể được điều chỉnh trực tiếp ngay trên màn hình của hộp sạc

‏Với AI Note-Taker, người dùng có thể ghi âm cuộc họp, sau đó ứng dụng hỗ trợ tạo bản ghi lời nói, nhận diện người nói và tóm tắt nội dung. Bên cạnh đó là tính năng dịch thông minh, mở ra thêm những tình huống sử dụng cho người thường xuyên làm việc đa ngôn ngữ, tham dự hội thảo hoặc trao đổi với đối tác.‏

‏Nói cách khác, Liberty 5 Pro Max không chỉ là chiếc tai nghe dùng để nghe nhạc cho vui. Nó đang được xây dựng như một thiết bị hỗ trợ công việc theo đúng nghĩa, đặc biệt phù hợp với nhóm người trẻ thành đạt, thích mọi thứ gọn, nhanh và tiện.‏

‏Không chỉ nhiều tính năng, mà còn đủ tốt để dùng mỗi ngày‏

‏Dĩ nhiên, một chiếc tai nghe được người dùng bình chọn tại Better List vẫn phải làm tốt phần "tai nghe".‏

‏Có người dùng cho biết mình từng sử dụng AirPods Pro 2 và Sony WF-1000XM5, nhưng vẫn đánh giá Liberty 5 Pro/Pro Max có khả năng chống ồn rất ổn, thậm chí là nổi bật trong tầm giá. Đây là kiểu nhận xét khá quan trọng, bởi nó cho thấy Liberty 5 Pro Max không chỉ gây tò mò vì AI hay màn hình hộp sạc, mà còn giữ được những giá trị cốt lõi mà người dùng quan tâm nhất.‏

‏Bên cạnh chống ồn thích ứng ANC 4.0, sản phẩm còn có HearID 5.0, hỗ trợ cá nhân hóa âm thanh, cùng những tính năng phục vụ trải nghiệm nghe nhạc như Dolby Atmos, LDAC và kết nối đa điểm. Trong khi đó, Liberty 5 Pro vẫn là lựa chọn dễ tiếp cận hơn cho những ai muốn trải nghiệm chất lượng đàm thoại, chống ồn và âm thanh của dòng Liberty 5 Pro Series, còn Liberty 5 Pro Max là phiên bản đẩy mạnh thêm các tính năng AI và trải nghiệm hộp sạc màn hình lớn.‏

‏Liberty 5 Pro Max cho phép điều chỉnh EQ mang lại trải nghiệm nghe riêng biệt

‏Sau cùng, chiến thắng tại Better List 2026 có lẽ không chỉ đến từ chuyện Liberty 5 Pro Max là một chiếc tai nghe mới. Điều khiến sản phẩm được người dùng lựa chọn nằm ở chỗ nó trả lời đúng một nhu cầu đang ngày càng rõ rệt: người dùng bây giờ muốn một chiếc tai nghe vừa nghe hay, vừa hỗ trợ công việc, lại đủ thông minh để theo kịp lịch trình bận rộn mỗi ngày.‏

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