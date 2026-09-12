iPhone 18 Pro trở thành máy quay cho MV mới của Rosé (Blackpink)

Rosé (Blackpink) chuẩn bị trở lại với đĩa đơn mới “New trick”. Bên cạnh sức hút từ màn comeback, dự án lần này còn gây chú ý khi toàn bộ MV được quay bằng iPhone 18 Pro, mẫu smartphone mới của Apple và cũng là tâm điểm trong chiến dịch “Shot on iPhone”.

MV “New trick” được quay hoàn toàn bằng iPhone 18 Pro

Theo thông tin Rosé và Apple chia sẻ trên các tài khoản mạng xã hội chính thức, "New trick" dự kiến phát hành vào 8h ngày 18.9 theo giờ Hàn Quốc. Đây là sản phẩm âm nhạc mới của nữ ca sĩ sau gần hai năm kể từ album "Rosie", ra mắt vào tháng 12.2024.

MV do Dave Meyers đảm nhận vai trò đạo diễn. Ông từng thực hiện nhiều sản phẩm cho Taylor Swift, Kendrick Lamar, Harry Styles và trước đó cũng hợp tác với Blackpink trong MV "Jump".

Điểm đáng chú ý là toàn bộ MV được quay bằng iPhone 18 Pro ra mắt cùng lúc với iPhone 18 Pro Max và phát hành trong khuôn khổ chiến dịch toàn cầu "Shot on iPhone". Qua đó, mẫu smartphone mới của Apple không chỉ xuất hiện như một sản phẩm quảng bá mà trực tiếp tham gia vào quá trình tạo hình ảnh cho MV.

Teaser công bố trước đó hé lộ Rosé với hình ảnh cầm một cây kẹo mút, kết hợp tiếng guitar điện biến dạng và các lớp giọng hát chồng lên nhau, gợi mở màu sắc âm nhạc mới cho lần trở lại này.

Rosé tiếp tục đồng hành cùng Apple trong chiến dịch "Shot on iPhone"

Sự hợp tác diễn ra ngay sau thời điểm Apple giới thiệu loạt sản phẩm mới với iPhone 18 Pro là một trong những thiết bị đáng chú ý. Rosé cũng nhanh chóng thu hút sự quan tâm khi đăng ảnh selfie cùng chiếc iPhone 18 Pro màu đỏ burgundy.

Hình ảnh sau đó được Apple ghim ở vị trí nổi bật trên Instagram chính thức của hãng, cho thấy Rosé đang giữ vai trò đáng chú ý trong chiến dịch truyền thông cho thế hệ iPhone mới.

Rosé selfie với iPhone 18 Pro đỏ burgundy (Ảnh: Instagram/Rose)

Thay vì chỉ giới thiệu khả năng quay chụp qua thông số kỹ thuật, những dự án này giúp Apple đặt iPhone vào bối cảnh sáng tạo thực tế, nơi thiết bị trở thành một phần trực tiếp của quá trình sản xuất hình ảnh.

"New trick" đánh dấu bước trở lại đáng chú ý của Rosé

Rosé trước đó đã tạo dấu ấn mạnh với sự nghiệp solo, đặc biệt qua "APT." hợp tác cùng Bruno Mars. Ca khúc từng đạt vị trí thứ 3 trên Billboard Hot 100 và góp phần củng cố sức hút quốc tế của nữ ca sĩ.

Vì vậy, "New trick" không chỉ đáng chú ý ở màn comeback sau gần hai năm mà còn ở cách dự án kết hợp âm nhạc với công nghệ. Khi MV chính thức phát hành, người xem cũng sẽ có cơ hội quan sát cách iPhone 18 được sử dụng trong một sản phẩm âm nhạc quốc tế do đạo diễn giàu kinh nghiệm thực hiện.