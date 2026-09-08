AP Car Care - Trung tâm chăm sóc xe hơi và nâng cấp phụ kiện chuyên nghiệp

Thị trường không thiếu nơi dán phim, phủ bóng hay vệ sinh xe cơ bản. Nhưng rất hiếm nơi xử lý chuyên sâu chi tiết cơ khí và vật liệu bằng quy trình kỹ thuật chuẩn xác, thay vì chỉ làm đẹp bề mặt. Hệ thống chăm sóc, phụ kiện và âm thanh xe hơi AP Car Care thuộc AP Corporation ra đời để lấp đầy khoảng trống này.

Một hệ sinh thái khép kín, không phải một tiệm dịch vụ đơn lẻ

Chủ xe thường phải di chuyển qua nhiều địa chỉ khác nhau chỉ để hoàn thành một lần bảo dưỡng tổng thể, một nơi độ loa, một nơi dán phim, một nơi xử lý va chạm. AP Car Care gom toàn bộ nhu cầu này vào các mảnh ghép cùng vận hành trong hệ sinh thái AP Corporation.

AP Car Care và AP Service: phụ trách chăm sóc, bảo dưỡng và nâng cấp công nghệ cho xe theo lịch sử thi công đã lưu của từng khách hàng.

AP Market và AP Store: phân phối phụ kiện chính hãng, đồng thời xử lý giao dịch mua bán và ký gửi xe minh bạch về giá.

AP Education: đào tạo trực tiếp đội ngũ kỹ thuật viên vận hành toàn hệ thống, thay vì tuyển dụng đại trà từ bên ngoài.

Toàn bộ dữ liệu từ các mảnh ghép trên được đồng bộ qua nền tảng quản lý khách hàng CDP, lưu lịch sử thi công và tự động nhắc lịch bảo dưỡng cho từng chủ xe, bất kể họ ghé trung tâm nào trong bốn địa điểm tại Tân Phú, Quận 7, Thủ Đức và Bắc Ninh. Nhờ vậy, một chủ xe sở hữu Mercedes-Benz, BMW hay một chủ xe phổ thông đều nhận cùng tiêu chuẩn tư vấn, vì hồ sơ thi công được lưu tập trung thay vì phụ thuộc trí nhớ từng kỹ thuật viên.

Chăm sóc nội thất, một quy trình kỹ thuật thay vì lau chùi bề mặt

Nhiều cơ sở chăm sóc xe truyền thống dừng lại ở lau chùi và hút bụi bề mặt. AP Car Care áp dụng công nghệ làm sạch sinh học kết hợp hơi nước nóng để bóc tách lớp bẩn cứng đầu, đồng thời xử lý vi khuẩn và nấm mốc ẩn trong hệ thống cửa gió điều hòa, khu vực khăn lau thông thường không tiếp cận được.

Da, nhựa và ốp gỗ trên xe được phục hồi bằng dung dịch chuyên dụng nhập khẩu, giúp giữ độ đàn hồi vật liệu và hạn chế nứt, bạc màu theo thời gian sử dụng. Với xe bị ám mùi ẩm mốc hoặc khói thuốc lâu ngày, quy trình khử mùi bằng Ozone xử lý tận gốc nguồn gây mùi, thay vì chỉ che mùi tạm thời như cách làm phổ biến ở nhiều tiệm rửa xe.

Bảo vệ ngoại thất bằng PPF, Ceramic và phim cách nhiệt

Nhóm dịch vụ bảo vệ ngoại thất tại AP Car Care sử dụng phim PPF, phủ Ceramic và phim cách nhiệt từ hai thương hiệu chính hãng 3M và Teckwrap, thi công bằng công nghệ cắt phim CNC. Dữ liệu form kính và form thân xe của từng dòng xe được lập trình sẵn trong hệ thống CNC, giúp mỗi tấm phim bám sát đường cong nguyên bản của xe.

Cách làm này gần như loại bỏ rủi ro trầy xước phát sinh từ thao tác cắt tay truyền thống, vốn phụ thuộc nhiều vào tay nghề của thợ thi công trong từng công đoạn. Với dòng xe sang như Porsche hay Land Rover, sai lệch dù nhỏ trong khâu cắt phim cũng dễ lộ ra trên các đường cong phức tạp của thân xe, nên độ chính xác của dữ liệu CNC ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thi công.

Cá nhân hóa trải nghiệm lái với âm thanh và công nghệ hỗ trợ

Song song với chăm sóc bề mặt, AP Car Care triển khai nâng cấp âm thanh cùng các thương hiệu âm thanh cap cấp như Focal, Rainbow, Rock Power, Helix, Quartorigo,.. kết hợp Amply, DSP và vật liệu cách âm chống ồn để tối ưu chất âm theo đặc tính khoang xe. Chủ xe muốn trang bị thêm công nghệ hỗ trợ lái có thể lựa chọn camera 360, màn hình Android hoặc cảnh báo điểm mù, tùy theo nhu cầu sử dụng thực tế của từng người.

Vận hành theo chuẩn 3T, 3Đ, không phụ thuộc cảm hứng cá nhân của thợ

Máy móc hiện đại có thể đầu tư bằng tiền, nhưng thái độ làm nghề đồng đều giữa các chi nhánh thì không. AP Car Care xây dựng nền tảng vận hành trên hai bộ tiêu chuẩn.

- 3T (Tâm, Tầm, Tín): Định hướng cách kỹ thuật viên và cố vấn dịch vụ tiếp cận từng khách hàng, ưu tiên tư vấn đúng nhu cầu thay vì bán thêm dịch vụ không cần thiết.

- 3Đ (Đúng, Đủ, Đều): Đuy định thi công đúng quy trình đã chuẩn hóa, báo đúng giá và duy trì chất lượng đồng đều giữa các chi nhánh, không phụ thuộc vào cảm hứng cá nhân của từng thợ.

Chính sách bảo hành điện tử minh bạch là cách AP Car Care hiện thực hóa hai bộ tiêu chuẩn này, mọi vấn đề phát sinh sau thi công được xử lý dựa trên hồ sơ lưu trong hệ thống CDP, thay vì xử lý cảm tính theo từng trường hợp riêng lẻ.

Quy mô hiện tại và mục tiêu đến năm 2030

Tính đến thời điểm hiện tại, hệ thống AP Car Care đã phục vụ hơn 10.000 khách hàng, hoàn thiện hơn 50.000 lượt xe với đội ngũ 36 chuyên gia kỹ thuật trải đều tại bốn trung tâm. Hướng tới năm 2030, AP Car Care đặt mục tiêu mở rộng lên 10 trung tâm trực thuộc và hơn 20 chi nhánh nhượng quyền trên toàn quốc, đồng thời từng bước tiếp cận thị trường Đông Nam Á.

Thông tin liên hệ AP Car Care

Chi nhánh Tân Phú: 2 Lê Lư, P. Phú Thọ Hòa, TP.HCM

Chi nhánh Quận 7: 76 Đường số 39, P. Tân Hưng, TP.HCM

Chi nhánh Thủ Đức: 12 Đường số 8, KDC Hồng Long, TP.HCM

Chi nhánh Bắc Ninh: 92 Hoàng Hoa Thám, P. Võ Cường, Bắc Ninh

Hotline: 1900 25 25 26

Website: apcarcare.vn

