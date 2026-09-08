Người dân cần đặc biệt chú ý thông báo này trên VNeID

Từ ngày 28/9/2026, hệ thống sẽ tự động khóa tài khoản định danh điện tử (VNeID) của công dân nếu phát hiện số điện thoại dùng để đăng ký tài khoản đã bị thay đổi hoặc không còn là SIM chính chủ.

Theo số liệu từ Cục Viễn thông, sau thời hạn chuẩn hóa thông tin, đã có khoảng 13 triệu thuê bao di động bị dừng dịch vụ, khóa hai chiều và thu hồi do không hoàn tất thủ tục.

Trong chiến dịch làm sạch dữ liệu viễn thông vừa qua, 10 doanh nghiệp di động đã phải đồng bộ hơn 115 triệu số thuê bao. Mặc dù có khoảng 102 triệu số đã được chuẩn hóa và tích hợp thành công vào Ví giấy tờ trên VNeID, con số 13 triệu SIM bị loại bỏ vẫn cho thấy một lượng lớn số điện thoại đang tồn tại dưới dạng không chính chủ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ an ninh. Nhiều người dùng vẫn giữ thói quen sử dụng SIM đăng ký bằng thông tin của người khác từ nhiều năm trước mà không chịu cập nhật lại.

Cơ quan quản lý nhấn mạnh rằng những chiếc SIM không chính chủ này là kẽ hở lớn, dễ dàng bị kẻ xấu lợi dụng để phát tán tin nhắn rác, thực hiện các cuộc gọi lừa đảo hoặc tham gia vào các hành vi vi phạm pháp luật mà người đứng tên thật sự hoàn toàn không hay biết.

Người dân cần chủ động xác thực SIM chính chủ trên ứng dụng VNeID

Theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung Nghị định 69/2024/NĐ-CP), hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ áp dụng cơ chế tự động quản lý tài khoản nghiêm ngặt. Cụ thể, bắt đầu từ ngày 28/9/2026, hệ thống sẽ tự động khóa tài khoản định danh điện tử của công dân nếu phát hiện số điện thoại dùng để đăng ký tài khoản đã bị thay đổi hoặc không còn là SIM chính chủ.

Điều này đồng nghĩa với việc số điện thoại gắn liền với VNeID phải tuyệt đối khớp với thông tin định danh của người dùng. Việc xác thực SIM chính chủ trên VNeID chính là bước kiểm tra chéo giữa cơ sở dữ liệu của các nhà mạng và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nếu người dân lờ đi thông báo xác thực và tiếp tục sử dụng số điện thoại mượn, số chuyển nhượng chưa sang tên hoặc SIM rác, tài khoản VNeID sẽ lập tức bị vô hiệu hóa, gây gián đoạn mọi thủ tục hành chính trực tuyến.

Bên cạnh đó, quy định cũng nêu rõ hệ thống sẽ tự động khóa hoặc mở khóa tài khoản định danh điện tử dựa trên trạng thái của căn cước điện tử. Do đó, việc duy trì thông tin cá nhân đồng nhất trên mọi nền tảng quản lý của nhà nước là yếu tố bắt buộc.

Do đó, người dân cần chủ động kiểm tra lại tình trạng thuê bao của mình. Nếu ứng dụng VNeID gửi thông báo yêu cầu rà soát hoặc xác thực lại thông tin SIM di động, người dân cần nhanh chóng thực hiện theo các bước hướng dẫn trên ứng dụng hoặc liên hệ trực tiếp với điểm giao dịch của nhà mạng để cập nhật lại thông tin cá nhân.

Các bước tự xác thực SIM chính chủ trên VNeID

Sau đây là các bước tự xác thực SIM chính chủ trên VNeID:

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID. Tại màn hình Trang chủ hiển thị thông báo, công dân nhấn Truy cập chức năng.

Bước 2: Xác thực bằng passcode hoặc vân tay/ khuôn mặt (tùy theo cấu hình xác thực của tài khoản trên thiết bị)

Bước 3: Nhấn Số điện thoại

Bước 4: Chọn yêu cầu tích hợp

- Nhấn vào yêu cầu để xem chi tiết thông tin

Bước 5.1:

Xác nhận tích hợp thông tin

- Công dân kiểm tra các thông tin

- Chọn Đang sử dụng số thuê bao

- Nhấn Xác nhận

Bước 5.2

Xác nhận không tích hợp thông tin

- Công dân kiểm tra các thông tin

- Chọn Không sử dụng số thuê bao

- Nhấn Xác nhận

Bước 6

Xác nhận tích hợp thành công

- Nhấn Quay lại để điều hướng về màn Xác nhận tích hợp thông tin

Bước 7

Màn hình sau khi xác nhận thông tin



