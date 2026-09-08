Nâng cấp lớn nhất trên iPhone 18 Pro Max

Nâng cấp đáng chú ý nhất trên iPhone 18 Pro Max là camera khẩu độ biến thiên liệu có thực sự đáng tiền đối với đa số người dùng?

Mặc dù iPhone 18 Pro Max được dự đoán không phải là một bước nhảy vọt toàn diện so với thế hệ tiền nhiệm, nhưng thiết bị này lại đang thu hút sự chú ý đặc biệt với một nâng cấp camera đầy hứa hẹn là ống kính khẩu độ biến thiên. Công nghệ này hứa hẹn mang lại khả năng kiểm soát độ sâu trường ảnh ấn tượng, điều vốn là đặc quyền của máy ảnh chuyên nghiệp. Tuy nhiên, đằng sau bảng thông số kỹ thuật hào nhoáng, liệu trang bị này có thực sự tạo ra cuộc cách mạng về nhiếp ảnh trên di động hay ẩn chứa một toan tính sâu xa hơn từ Apple?

Trên các dòng máy ảnh DSLR hoặc mirrorless truyền thống, khẩu độ biến thiên cho phép người chụp dễ dàng điều chỉnh độ mở của ống kính để tạo hiệu ứng xóa phông mịt mù hoặc lấy nét toàn cảnh một cách sắc nét. Trong khi đó, các thế hệ iPhone hiện tại chỉ sử dụng ống kính có khẩu độ cố định và phụ thuộc hoàn toàn vào thuật toán phần mềm để giả lập hiệu ứng mờ hậu cảnh thông qua chế độ Chân dung. Việc Apple mang khẩu độ biến thiên lên iPhone 18 Pro Max, dự kiến áp dụng cho camera chính, được xem là một nỗ lực nhằm thu hẹp khoảng cách với máy ảnh chuyên dụng.

Người dùng không nên quá kỳ vọng thiết bị này sẽ ngay lập tức xóa phông chân thực và mạnh mẽ như máy ảnh cơ bởi một rào cản vật lý khó nhằn là kích thước cảm biến hình ảnh. Cảm biến trên điện thoại thông minh vẫn có kích thước rất khiêm tốn. Theo các nguồn tin rò rỉ, iPhone 18 Pro Max nhiều khả năng sẽ không có sự thay đổi đột phá về thông số này. Điều đó đồng nghĩa với việc dù Apple có mở rộng khẩu độ thêm đôi chút, các quy luật vật lý vẫn khiến khả năng xóa phông quang học tự nhiên bị giới hạn.

Việc chỉ dựa vào phần cứng để tạo ra một bức ảnh có độ sâu trường ảnh mỏng hoàn hảo trên không gian chật hẹp của điện thoại là điều bất khả thi ở thời điểm hiện tại. Do đó, nếu chỉ xét đơn thuần về mặt quang học, việc tăng khẩu độ một mức nhỏ không tạo ra quá nhiều khác biệt về độ sâu trường ảnh. Nâng cấp này có vẻ hấp dẫn trên các bài thuyết trình sản phẩm hơn là hiệu quả nhiếp ảnh thực tế mang lại.

Vậy tại sao Apple lại chấp nhận đầu tư một khoản chi phí khổng lồ và tốn công sức để nhồi nhét một cơ chế cơ học phức tạp vào không gian chật hẹp của iPhone?

Lời giải thích hợp lý nhất chính là tham vọng vươn lên đỉnh cao của trí tuệ nhân tạo. Rất có thể, khẩu độ biến thiên chỉ là một lớp nền phần cứng vững chắc để Apple phô diễn sức mạnh của hệ thống AI thế hệ mới.

Trong những năm qua, công nghệ xóa phông bằng phần mềm của Apple dù tiến bộ nhưng vẫn lộ rõ điểm yếu ở những khu vực phức tạp như viền tóc, vật thể nhỏ hay ranh giới chuyển vùng. Khi phần cứng quang học mới cung cấp một nền tảng dữ liệu ánh sáng và chiều sâu tốt hơn một chút, các thuật toán AI tiên tiến được hỗ trợ bởi con chip thế hệ mới sẽ tiếp quản phần còn lại để xử lý triệt để các khuyết điểm này.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa phần cứng linh hoạt và phần mềm thông minh này mới chính là chìa khóa đưa chế độ Chân dung trên iPhone 18 Pro Max lên một đẳng cấp hoàn toàn khác. Đối với người dùng cuối, việc bức ảnh trở nên đẹp và tự nhiên hơn nhờ AI hay phần cứng không thực sự quan trọng bằng trải nghiệm nhiếp ảnh tuyệt vời mà họ nhận được.

Nguồn: AppleInsider, 9to5mac