Samsung Galaxy S26 FE: Lựa chọn an toàn cho nhiều năm sử dụng

Samsung Galaxy S26 FE vừa ra mắt tiếp tục là một thiết bị đáng cân nhắc cho những ai muốn trải nghiệm dòng S với mức chi phí hợp lý.

Dù không mang đến nhiều thay đổi lớn về diện mạo, chiếc điện thoại này vẫn giữ lại những giá trị cốt lõi, tập trung vào hiệu năng phần mềm và tính năng thông minh để phục vụ mượt mà các tác vụ hàng ngày.

Thiết kế quen thuộc cùng chất liệu chắc chắn

Ngoại hình của thiết bị không có quá nhiều sự khác biệt so với thế hệ trước, máy vẫn sử dụng mặt lưng kính và khung viền kim loại cứng cáp. Điểm thay đổi nhỏ là mặt lưng năm nay được làm bóng bẩy hơn, kết hợp cùng các tùy chọn màu sắc mới như màu xanh lá cây khá bắt mắt và trẻ trung.

Máy vẫn được trang bị các tiêu chuẩn kháng nước kháng bụi và hỗ trợ hai khay sim vật lý tiện dụng. Dù phần viền dưới của màn hình vẫn còn hơi dày, nhưng tổng thể màn hình máy vẫn cho chất lượng hiển thị đẹp, rõ nét và sinh động.

Ảnh: thegioididong.com

Điểm nhấn từ vi xử lý và hệ điều hành mới

Cải tiến đáng chú ý nhất trên thiết bị này nằm ở cấu hình bên trong. Máy sử dụng vi xử lý Exynos 2500 được sản xuất trên tiến trình 3nm, mang lại hiệu năng đủ tốt để đáp ứng trơn tru các nhu cầu làm việc và giải trí của người dùng.

Đáng chú ý, chiếc Galaxy S26 FE này là một trong những sản phẩm đầu tiên được cài đặt sẵn giao diện One UI 9.0 dựa trên hệ điều hành Android 17. Hãng cũng cam kết hỗ trợ cập nhật phần mềm lên đến 7 năm, kết hợp cùng các tính năng Galaxy AI thông minh giúp thiết bị vận hành ổn định trong thời gian dài.

Ảnh: thegioididong.com

Camera và pin đáp ứng tốt trải nghiệm chụp ảnh

Về khả năng nhiếp ảnh, máy vẫn giữ nguyên hệ thống ống kính góc rộng, góc siêu rộng và tele tương tự như phiên bản tiền nhiệm. Dung lượng pin và tính năng sạc nhanh cũng được giữ ở mức vừa đủ để đáp ứng quá trình sử dụng thường xuyên.

Đây là hướng đi khá an toàn của nhà sản xuất khi tập trung cải thiện và tối ưu phần mềm thay vì chạy đua thông số phần cứng. Thuật toán xử lý hình ảnh và trí tuệ nhân tạo mới vẫn giúp chất lượng ảnh chụp duy trì độ sáng tốt và chi tiết rõ ràng.

Ảnh: thegioididong.com

Giá bán hợp lý và chương trình ưu đãi lớn

Hiện tại, mức giá của dòng máy này đang rất tốt trong phân khúc tiệm cận cao cấp. Phiên bản tiêu chuẩn 128GB có mức giá bán ưu đãi là 16.990.000 đồng, giảm 10% so với giá niêm yết 18.990.000 đồng.

Nếu bạn cần không gian lưu trữ rộng rãi hơn, phiên bản Galaxy S26 FE 256GB đang được kinh doanh đặc biệt tại hệ thống Thế Giới Di Động với mức giá 19.990.000 đồng, giảm 9% so với mức gốc 21.990.000 đồng.

Khách hàng mua sắm trong thời điểm này sẽ được hưởng chính sách giảm ngay 2.000.000 đồng và tham gia chương trình thu cũ đổi mới trợ giá lên đến 5.000.000 đồng. Ngoài ra, máy còn được hỗ trợ trả chậm 0% đến 12 tháng, bảo hành 24 tháng và tặng kèm gói Google AI Pro 6 tháng vô cùng tiện lợi.