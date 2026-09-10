Nexon chính thức khép lại vòng chung kết NYPC... Thí sinh Việt Nam tranh tài quốc tế tại Seoul, Hàn Quốc

Nexon, một trong những công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực game, vừa thành công khép lại Vòng Chung kết Nexon Young Programmers Cup (NYPC) - cuộc thi lập trình chiến lược ứng dụng AI.

Đội thi đoạt giải Bảng Master. Ảnh: Nexon

Vòng Chung kết diễn ra vào ngày 29/8 tại khu vực Garosu-gil, quận Gangnam, Seoul, quy tụ 144 thí sinh được lựa chọn từ Vòng Sơ loại trực tuyến để cùng tranh tài trong những thử thách đòi hỏi khả năng lập trình và tư duy chiến lược. Trong khuôn khổ chương trình thí điểm mở rộng NYPC ra thị trường quốc tế, các thí sinh xuất sắc đến từ Việt Nam được Nexon tài trợ toàn bộ vé máy bay khứ hồi và chi phí lưu trú để tham dự Vòng Chung kết tại Seoul.

Năm nay, NYPC đã có sự thay đổi lớn về thể thức thi. Thay vì tập trung vào việc giải các bài toán thuật toán theo hình thức truyền thống, cuộc thi yêu cầu thí sinh tận dụng AI để xây dựng chiến lược và cạnh tranh với nhau. Các thí sinh đánh giá cao trải nghiệm sử dụng AI để giải quyết vấn đề, đồng thời tự mình phát triển chiến lược và tìm ra cách tiếp cận riêng. Các thí sinh Việt Nam cũng tranh tài trên cùng một sân chơi với các thí sinh Hàn Quốc, qua đó thể hiện tư duy, ý tưởng và năng lực lập trình của mình.

Màn tranh tài tại Bảng Master. Ảnh: Nexon

Tại Bảng Master (Master Track), đội thi gồm Kim Hak-geon và Lee Tae-min đã giành giải thưởng cao nhất sau màn tranh tài quyết liệt. Do cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi đội, hai nhà vô địch đều ghi nhận vai trò của đồng đội và nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần hợp tác. Đội trưởng Lee Tae-min chia sẻ: "Tôi rất vui khi những nỗ lực cùng đồng đội phân tích nhiều loại dữ liệu khác nhau kể từ Vòng Sơ loại đã giúp chúng tôi giành chiến thắng. Tôi rất mong có cơ hội được tham gia cuộc thi một lần nữa vào năm sau."

Ông Kim Jung-wook, Chủ tịch Nexon Foundation, cho biết: "Ngay cả trong thời đại AI có thể đảm nhiệm ngày càng nhiều công việc, khả năng tự mình khám phá thuật toán và xây dựng chiến lược lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết." Ông cũng nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu sâu về những năng lực mà các lập trình viên cần có trong kỷ nguyên mới, đồng thời đồng hành và hỗ trợ các thí sinh phát triển dựa trên định hướng đó."

Cuộc thi được tổ chức với sự phối hợp của Nexon Dev Vina (NDVN), công ty phát triển của Nexon tại Việt Nam. Chương trình thí điểm tại Việt Nam, với sự tham gia tích cực của sinh viên các trường đại học và việc các thí sinh Việt Nam tiến vào Vòng Chung kết, đã cho thấy tiềm năng đáng kể trong việc mở rộng NYPC ra thị trường quốc tế. Nexon cho biết sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ các lập trình viên trong bối cảnh công nghệ không ngừng phát triển.

Về Nexon

Được thành lập vào năm 1994, Nexon là một trong những công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực phát triển, phát hành và vận hành trò chơi trực tuyến. Sở hữu danh mục các thương hiệu game nổi tiếng toàn cầu , Ne xon mang đến những trải nghiệm giải trí hấp dẫn cho người chơi trên khắp thế giới.

Với thế mạnh từ các tài sản trí tuệ (IP) giá trị, năng lực phát triển sáng tạo và kinh nghiệm vận hành các dịch vụ game trực tuyến qua hàng thập kỷ, Nexon không ngừng tạo ra những hình thức giải trí tương tác mới trên các nền tảng PC, console và di động.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://www.nexon.com/main/en

Về NYPC

Nexon Young Programmers Cup (NYPC) là cuộc thi lập trình chiến lược tích hợp AI do Nexon tổ chức. Ra mắt lần đầu vào năm 2016, NYPC mang đến cho người tham gia cơ hội giải quyết các thử thách phức tạp thông qua sự sáng tạo, tư duy chiến lược và công nghệ.

Vượt ra ngoài khuôn khổ của các cuộc thi lập trình truyền thống vốn tập trung vào thuật toán, NYPC khuyến khích thí sinh tận dụng AI cùng nhiều công cụ lập trình khác nhau để phát triển các giải pháp đổi mới và sáng tạo.

Thông qua NYPC, Nexon hướng tới việc nuôi dưỡng thế hệ nhân tài số tiếp theo và mở rộng cơ hội phát triển cho các lập trình viên trẻ đầy tiềm năng trên toàn thế giới.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://new.nypc.co.kr/en/26vn