Giá iPhone 18 Pro, 18 Pro Max tại Việt Nam chênh bao nhiêu so với Mỹ, Nhật và Singapore?

Ngay sau khi mở bán, mức giá niêm yết của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại Việt Nam đang được nhiều người dùng đặt lên bàn cân so với các thị trường như Mỹ, Nhật Bản hay Singapore để xem chênh lệch thực tế nằm ở đâu.

Giá bán tại Việt Nam

Cập nhật từ các nhà bán lẻ trong nước, iPhone 18 Pro hiện được niêm yết từ 38.990.000 đồng cho bản 256GB, tăng dần theo dung lượng lưu trữ với các mốc 512GB, 1TB và 2TB. Trong khi đó, iPhone 18 Pro Max có giá khởi điểm từ 41.990.000 đồng cho bản 256GB, cũng được phân phối đủ bốn tùy chọn dung lượng như phiên bản Pro. Mức chênh lệch khoảng 3 triệu đồng giữa hai mẫu máy tương ứng với sự khác biệt về kích thước màn hình, dung lượng pin và một số nâng cấp phần cứng dành riêng cho bản Max.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại Việt Nam chênh nhau khoảng 3 triệu đồng giữa các phiên bản cùng dung lượng. Ảnh: Apple

Giá bán tại một số thị trường quốc tế

Theo tỷ giá quy đổi tham khảo từ Vietcombank, giá bán iPhone 18 Pro bản 256GB tại Mỹ vào khoảng 1.199 USD, tương đương hơn 30 triệu đồng nhưng chưa bao gồm thuế bán hàng. Tại Nhật Bản, mức giá niêm yết quy đổi rơi vào khoảng 35-36 triệu đồng, trong khi tại Singapore và Hong Kong, con số này dao động từ 33-38 triệu đồng tùy thời điểm tỷ giá. Với iPhone 18 Pro Max bản 256GB, giá tại Mỹ vào khoảng 1.299 USD, còn tại các thị trường châu Á như Nhật Bản hay Singapore, mức giá quy đổi thường cao hơn so với Mỹ, dao động trong khoảng 37-42 triệu đồng.

So với các thị trường trên, giá bán iPhone 18 Pro Max tại Việt Nam hiện ở mức tương đối gần với Singapore, trong khi iPhone 18 Pro vẫn thuộc nhóm có giá niêm yết cao hơn mặt bằng chung của khu vực.

Giá bán iPhone 18 Pro Max tại Việt Nam hiện gần với mức giá ở Singapore, trong khi iPhone 18 Pro vẫn cao hơn mặt bằng chung khu vực. Ảnh: Apple

Vì sao giá bán chênh lệch giữa các thị trường?

Sự chênh lệch giá giữa các quốc gia chủ yếu đến từ chính sách thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và chi phí phân phối riêng của từng thị trường, chứ không phản ánh sự khác biệt về cấu hình hay chất lượng sản phẩm. Tại Mỹ, do không cộng thuế bán hàng vào giá niêm yết nên mức giá thường thấp hơn đáng kể so với phần còn lại của thế giới. Trong khi đó, các thị trường châu Á như Việt Nam, Nhật Bản hay Singapore đều đã bao gồm thuế trong giá bán cuối cùng, kéo theo mức giá hiển thị cao hơn.

Bên cạnh hai mẫu Pro, dòng sản phẩm năm nay của Apple còn giới thiệu thêm iPhone Duo 256GB , tuy nhiên mẫu máy này hiện chưa được phân phối chính thức tại Việt Nam nên chưa có cơ sở để đưa vào bảng so sánh giá cụ thể.

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