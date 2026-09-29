AKFilm được 3M Building Film vinh danh Đại lý Xuất sắc sau 5 năm phát triển phim cách nhiệt

Sau khoảng 5 năm phát triển trong lĩnh vực phim cách nhiệt nhà kính, AKFilm được 3M Building Film vinh danh với danh hiệu “Đại lý Phim cách nhiệt nhà kính 3M Xuất sắc”. Đây là dấu mốc ghi nhận hành trình mở rộng từ nền tảng thi công phim cách nhiệt ô tô sang các giải pháp phim cách nhiệt nhà kính cho nhà ở, công trình kiến trúc.

Từ những công trình đầu tiên đến dấu mốc được 3M Building Film vinh danh

Hành trình phát triển của AKFilm bắt đầu từ việc vận dụng kinh nghiệm sẵn có, sau đó điều chỉnh giải pháp và quy trình thi công cho đặc thù của kính kiến trúc. Qua từng dự án, đội ngũ mở rộng năng lực triển khai trên những mặt bằng có quy mô và điều kiện sử dụng khác nhau.

Phát triển từ nền tảng dịch vụ của AKauto

AKFilm được xây dựng trên nền tảng của AKauto, đơn vị có hơn 12 năm hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ và thi công phim cách nhiệt ô tô. Khi các công trình cửa kính được sử dụng ngày càng phổ biến trong nhà ở và công trình kiến trúc, AKauto mở rộng sang mảng phim cách nhiệt nhà kính và phát triển thương hiệu AKFilm để tập trung phục vụ nhóm khách hàng này.

Dù cùng sử dụng vật liệu phim, thi công trên kính ô tô và kính công trình có những yêu cầu khác nhau. Kính kiến trúc thường có diện tích lớn, nhiều vị trí lắp đặt và mức độ tiếp xúc với ánh nắng không giống nhau. Vì vậy, việc chọn phim cần dựa trên loại kính, hướng nắng và nhu cầu sử dụng của từng không gian. Đây cũng là những kinh nghiệm AKFilm tích lũy qua khoảng 5 năm triển khai thực tế.

Từng bước mở rộng từ nhà ở đến công trình quy mô lớn

Nhà ở và căn hộ là những nhóm công trình đầu tiên AKFilm phục vụ. Với khách hàng dân dụng, mục tiêu thường gắn với sinh hoạt hằng ngày: giảm cảm giác nóng vào thời điểm nắng gắt, hạn chế chói nhưng vẫn giữ được ánh sáng và tầm nhìn ra bên ngoài.

Từ đó, phạm vi hoạt động mở rộng sang biệt thự, văn phòng và công trình doanh nghiệp. Khi diện tích kính lớn hơn, đội ngũ phải tính thêm phương án bố trí nhân sự nội bộ, phân chia khu vực thi công.

Những công trình tiêu biểu trong hành trình phát triển

Trong năm vừa qua, AKFilm - Giải Pháp Phim Cách Nhiệt Nhà Kính Chính Hãng triển khai nhiều dự án với đặc điểm và yêu cầu sử dụng khác nhau, từ khối công nghiệp đến căn hộ và khu biệt thự.

Khối công trình công nghiệp và doanh nghiệp: Diện tích vách kính lớn đặt ra yêu cầu giảm tác động của nắng nóng nhưng vẫn duy trì ánh sáng cho không gian làm việc. Đội ngũ bố trí ca thi công theo tiến độ vận hành và lựa chọn phim dựa trên nhu cầu kiểm soát nhiệt, độ truyền sáng.

Căn hộ cao tầng: Với những căn hộ chịu nắng trực tiếp, phương án dán phim cần cân bằng giữa khả năng giảm nhiệt, mức độ phản gương, độ sáng trong phòng và tầm nhìn của gia chủ.

Khu biệt thự cảnh quan: Hệ kính lớn hướng ra cảnh quan đòi hỏi giải pháp giúp hạn chế tác động của nắng và tia UV đến nội thất, đồng thời giữ vẻ hài hòa của mặt kính. Khi thi công, đội ngũ cần xử lý cẩn thận các mép kính và vị trí tiếp giáp với gioăng kính.

Những dự án này cho thấy không có một mã phim phù hợp với mọi công trình. Hướng nắng, loại kính, diện tích thi công và mong muốn của người sử dụng đều ảnh hưởng đến phương án lựa chọn.

Những năng lực phía sau dấu mốc được 3M Building Film ghi nhận

Trên thị trường, nhiều đơn vị cùng phân phối phim cách nhiệt từ các thương hiệu uy tín. Chất lượng sản phẩm là yếu tố quan trọng, nhưng trải nghiệm của khách hàng còn phụ thuộc vào cách khảo sát, tư vấn, thi công và hỗ trợ sau hoàn thiện.

Khảo sát và tư vấn theo từng công trình

Trước khi đề xuất phương án, đội ngũ AKFilm khảo sát trực tiếp để ghi nhận hướng nắng, loại kính và cách sử dụng không gian. Việc lựa chọn mã phim không chỉ dựa trên khả năng kiểm soát nhiệt mà còn tính đến độ truyền sáng, mức độ phản gương và tầm nhìn mà gia chủ hoặc đơn vị vận hành muốn duy trì.

Đội ngũ kỹ thuật viên riêng và quy trình thi công đồng nhất

AKFilm có đội ngũ kỹ thuật viên riêng, được 3M đào tạo và cấp chứng nhận, trực tiếp phụ trách các công trình. Nhờ đó, doanh nghiệp chủ động bố trí nhân sự và xử lý những yêu cầu phát sinh trong quá trình thi công.

Quy trình được chuẩn hóa từ khâu chuẩn bị đến hoàn thiện. Trước khi dán phim, sàn nhà được bọc lót, nội thất và thiết bị điện tử gần khu vực kính được che chắn cẩn thận. Các bước này được áp dụng cho cả căn hộ có diện tích kính nhỏ lẫn công trình có diện tích kính hàng nghìn mét vuông.

Đồng hành sau thi công

Sau khi hoàn thiện, AKFilm thực hiện chính sách bảo hành chính hãng và hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng. Nếu phát sinh vấn đề liên quan đến phim, đội ngũ phụ trách tiếp nhận thông tin, kiểm tra tình trạng thực tế và đề xuất hướng xử lý phù hợp với công trình.

Hợp tác với các thương hiệu phim có uy tín

AKFilm sử dụng các dòng phim chính hãng có nguồn gốc rõ ràng, trong đó có sản phẩm của 3M và NanoX. Mỗi dòng phim có đặc tính và thông số riêng. Vì vậy, phương án lựa chọn cần dựa trên loại kính, hướng nắng, yêu cầu về ánh sáng và mục đích sử dụng của từng không gian, thay vì chỉ dựa vào tên thương hiệu.

Dấu mốc 2025 và chặng đường phát triển tiếp theo của AKFilm

Sau danh hiệu từ 3M Building Film, AKFilm đặt trọng tâm vào việc mở rộng hoạt động đi đôi với duy trì chất lượng thi công.

Danh hiệu là sự ghi nhận, không phải điểm kết thúc

Theo chia sẻ từ AKFilm, những kết quả đạt được là sự ghi nhận cho quá trình đã qua, nhưng cũng mở ra những yêu cầu mới cho chặng tiếp theo. Thị trường phim cách nhiệt kiến trúc vẫn còn nhiều dư địa, trong khi nhu cầu của từng công trình ngày càng khác nhau về khả năng chống nóng, kiểm soát ánh sáng, tầm nhìn và thẩm mỹ.

Mở rộng quy mô nhưng duy trì chất lượng thi công

Khi phục vụ thêm nhà ở, văn phòng và công trình thương mại, AKFilm cho biết sẽ duy trì quy trình khảo sát, tư vấn và thi công nhất quán. Thay vì chỉ tập trung gia tăng số lượng dự án, doanh nghiệp muốn bảo đảm đội ngũ có thể đáp ứng yêu cầu của từng công trình khi phạm vi hoạt động mở rộng.

Tiếp tục đầu tư vào đội ngũ và năng lực triển khai

AKFilm dự kiến nâng cao tay nghề thực tế cho kỹ thuật viên, cập nhật yêu cầu về an toàn lao động và bổ sung thiết bị chuyên dụng. Những khoản đầu tư này nhằm giúp đội ngũ xử lý tốt hơn các điều kiện thi công khác nhau về loại kính, diện tích và hiện trạng mặt bằng.

Danh hiệu từ 3M Building Film là một cột mốc trên hành trình phát triển của AKFilm. Về lâu dài, doanh nghiệp đặt mục tiêu giữ đúng chất lượng đã tư vấn và cam kết ở từng công trình sau khi hoàn thiện.

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