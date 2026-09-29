Hoàng Hà Mobile triển khai chương trình Trung thu đến hết 30/9, khách mua hàng có cơ hội trúng vàng 9999

Hoàng Hà Mobile triển khai chương trình “Rước trăng vàng – Sale rộn ràng” với nhiều hoạt động dành cho khách mua sắm, gồm quay số trúng 01 chỉ vàng 9999, xúc quà công nghệ tại cửa hàng và các khung giờ đồng giá từ 9.000 đồng. Chương trình được tổ chức tại nhiều điểm bán trên toàn quốc và kéo dài đến hết ngày 30/9.

Khách mua hàng từ 5 triệu đồng được tham gia xúc quà

Mở đầu chuỗi hoạt động dịp Trung Thu, Hoàng Hà Mobile triển khai chương trình "Xúc quà công nghệ – Xúc bao nhiêu, nhận bấy nhiêu" từ ngày 19/9 đến 30/9/2026 tại nhiều cửa hàng trên toàn quốc.

Khách hàng có hóa đơn từ 5 triệu đồng được tham gia xúc quà trực tiếp tại cửa hàng, với số lượt tương ứng theo hạng thành viên Hoàng Hà Member. Hạng Kim Cương nhận 3 lượt, hạng Vàng 2 lượt, trong khi hạng Bạc và khách hàng mua sắm lần đầu nhận 1 lượt. Khách không mua hàng vẫn có thể tham gia với mức phí 600.000 đồng/lượt.

Quà tặng gồm nhiều phụ kiện công nghệ như tai nghe Bluetooth, củ sạc, cáp sạc, pin, bộ chuyển đổi cùng các sản phẩm thương hiệu như quạt cầm tay, móc khóa, ví, sổ và bút. Hoạt động được triển khai tại nhiều điểm bán ở Hà Nội và các tỉnh, thành trên cả nước.

Mua đồ công nghệ - trúng ngay nhẫn vàng

Bên cạnh hoạt động xúc quà, từ ngày 14/9 đến hết ngày 30/9/2026, Hoàng Hà Mobile tổ chức chương trình quay số may mắn với giải thưởng là 01 chỉ Nhẫn vàng tròn trơn Bảo Tín Minh Châu.

Khách hàng mua sản phẩm mới, chưa kích hoạt và có giá trị trên 4 triệu đồng sẽ được nhận mã dự thưởng. Mỗi sản phẩm đủ điều kiện tương ứng với 01 IMEI và 01 mã dự thưởng. Theo quy định chương trình, số lượt tham gia không bị giới hạn. Điều này đồng nghĩa với việc khách hàng mua nhiều sản phẩm đáp ứng điều kiện sẽ có số mã dự thưởng tương ứng. Chương trình có thể được áp dụng cho cả khách mua tại cửa hàng và mua trực tuyến.

Buổi quay số dự kiến diễn ra vào lúc 11h ngày 9/10/2026 và được phát trực tiếp trên Fanpage Hoàng Hà Mobile.

Nhiều phụ kiện giảm về mức 9.000 đồng trong khung giờ vàng

Từ ngày 24/9 đến 27/9/2026, Hoàng Hà Mobile triển khai chương trình "Giờ vàng đồng giá" trong hai khung giờ 10h–13h và 18h–21h. Nhiều phụ kiện và thiết bị công nghệ được áp dụng các mức giá 9.000 đồng, 99.000 đồng, 999.000 đồng và 9.999.000 đồng.

Chương trình áp dụng cho nhiều nhóm sản phẩm như cáp sạc, củ sạc, kính cường lực, pin sạc dự phòng và các phụ kiện công nghệ khác. Danh sách sản phẩm cùng mức giá cụ thể được cập nhật trên trang chương trình Trung Thu của Hoàng Hà Mobile.

Hoàng Hà Mobile hiện có 130 chi nhánh tại Việt Nam, kinh doanh các nhóm sản phẩm gồm điện thoại, máy tính bảng, laptop, smartTV, thiết bị gia dụng thông minh và phụ kiện công nghệ. "Rước trăng vàng – Sale rộn ràng" là chuỗi hoạt động được Hoàng Hà Mobile triển khai trong nửa cuối tháng 9/2026, kết hợp giữa ưu đãi giá, quà tặng tại điểm bán và chương trình quay số trúng thưởng.