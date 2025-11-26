Shipper ôm 220 triệu đồng tiền mặt lao vào đồn công an kêu cứu: “Số tiền này không ổn!”

Shipper cảnh giác cứu cụ bà khỏi mất 220 triệu

“Các anh công an ơi, hình như tôi bị lừa rồi! Số tiền này có gì đó không ổn!”

Vào khoảng 14 giờ chiều ngày 20/11/2025, một shipper tên Tiểu Lưu ôm theo một túi vải căng phồng, hớt hải chạy vào phòng trực ban của một trụ sở công an ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Giọng anh run lên vì căng thẳng khi gọi các đồng chí cảnh sát. Khi chiếc túi được mở ra, từng xấp tiền mặt mệnh giá 100 tệ tràn ra ngoài, tổng cộng lên tới 60.000 NDT (tương đương 220 triệu đồng).

Tiểu Lưu năm nay 28 tuổi, trước đây anh làm shipper tại Thượng Hải nhưng thu nhập bấp bênh nên anh luôn mong tìm được công việc lương cao hơn. Không lâu trước đó, anh nhìn thấy một tờ thông báo tuyển dụng dán ven đường với lời mời chào hấp dẫn: “Giao hàng đến địa điểm quy định, lương ngày 700 tệ, bao trọn chi phí đi lại và ăn ở.”

Mức thù lao 700 tệ/ngày (khoảng 2,6 triệu đồng) này khiến anh lập tức xiêu lòng và chủ động liên hệ với bên tuyển dụng. Chỉ trong thời gian ngắn, nhà tuyển dụng đã giao nhiệm vụ cho anh. Đi từ Thượng Hải ra Bắc Kinh để lấy hàng rồi chuyển tiếp đến Thiên Tân, và đặc biệt nhấn mạnh đây là nhiệm vụ vận chuyển đồ có giá trị cao.

Theo sắp xếp của phía tuyển dụng, Tiểu Lưu đến Bắc Kinh và nhận phòng tại một khách sạn được chỉ định. Hai bên thống nhất sẽ giao nhận hàng vào lúc 13 giờ trưa cùng ngày, dưới chân một tòa nhà dân cư gần khách sạn. Đúng giờ hẹn, một cụ bà tóc bạc, bước đi loạng choạng xuất hiện. Bà không nói một lời nào mà lặng lẽ nhét chiếc túi vải vào tay Tiểu Lưu rồi quay người bỏ đi.

“Lúc đó tôi thấy rất lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Mở ra xem thì toàn là tiền mặt, chân tôi muốn khuỵu xuống luôn,” Tiểu Lưu kể lại.

Nghĩ đến những yêu cầu bất thường như “tuyệt đối giữ bí mật” và “chuyển hàng càng sớm càng tốt”, anh càng thấy bất an. Cuối cùng, trong tâm trạng thấp thỏm, anh ôm túi tiền chạy thẳng tới đồn công an trình báo.

Thủ đoạn lừa đảo tinh vi nhắm vào người cao tuổi

Sau khi tiếp nhận trình báo, lực lượng công an nhận định đây rất có thể là thủ đoạn các đối tượng lừa đảo đang lợi dụng shipper để trung chuyển tiền chiếm đoạt.

“Trong loại án này, nghi phạm thường dùng chiêu trả lương cao để dụ dỗ người bình thường đóng vai trung gian rút tiền. Chúng chuyển tiền như thế nhằm cắt đứt mọi manh mối truy vết,” cán bộ điều tra cho biết.

Ngay sau đó, công an đã đưa Tiểu Lưu đến khu dân cư nơi nhận hàng để rà soát từng hộ. Cuối cùng, họ xác định được nơi ở của cụ bà Lý, 85 tuổi.

Khi nghe công an trình bày lý do đến nhà, bà Lý lập tức hoảng sợ, phải vịn vào chồng mới đứng vững. Sau khi được trấn an nhẹ nhàng, bà mới kể rõ mọi chuyện.

Buổi sáng cùng ngày giao tiền, bà bất chợt nhận một cuộc gọi từ số lạ. Người ở đầu dây bên kia tự xưng là “cán bộ điều tra”, nói rằng con trai bà bị tình nghi liên quan đến hành vi phạm pháp và cần nộp ngay 60.000 tệ tiền bảo lãnh thì mới được thả. Đối tượng liên tục nhấn mạnh phải: “Tuyệt đối giữ bí mật, chỉ cần nói ra sẽ không cứu được con bà.”

Trong tình trạng hoảng loạn, cụ Lý giấu chồng, lục toàn bộ tiền tiết kiệm trong nhà rồi giao cho người đến lấy tiền đúng như chỉ dẫn của đối tượng.

Khuyến cáo từ công an: cảnh giác với chiêu trò lừa đảo

Ảnh minh hoạ

“May mà cậu shipper cảnh giác, nếu không số tiền dành dụm dưỡng già này của chúng tôi coi như mất trắng.” Khi công an trao lại 60.000 tệ tiền mặt, hai ông bà nắm chặt lấy từng xấp tiền, liên tục cảm ơn lực lượng chức năng và Tiểu Lưu.

Hiện lực lượng công an đã khởi lập hồ sơ điều tra, đồng thời truy tìm nguồn gốc cuộc gọi lừa đảo cũng như nhóm đối tượng đứng sau vụ việc.

Theo thông tin phóng viên thu thập được từ cơ quan công an, hình thức lừa đảo “giả danh người thân gặp nạn để yêu cầu chuyển tiền” hiện là loại chiêu thức lừa đảo xảy ra với tần suất cao, đặc biệt nhắm vào người cao tuổi.

“Bọn lừa đảo lợi dụng tâm lý thương con, lo lắng cho gia đình và việc người già ít cập nhật thông tin. Chúng lại liên tục nhấn mạnh yêu cầu phải tuyệt đối giữ bí mật, khiến nạn nhân không dám xác minh với người nhà, vì thế càng dễ sập bẫy hơn.” Phía cảnh sát phân tích.

Công an khuyến cáo, trong mọi trường hợp có người tự xưng là người thân của bạn đã gặp nạn, yêu cầu chuyển tiền hoặc nộp tiền bảo lãnh, thì người dân cần liên hệ ngay với người thân để xác minh. Ngoài ra, nếu gặp lời mời làm việc lương cao nhưng yêu cầu “giao hàng bí mật”, “nhận chuyển tiền hộ”, thì người dân cũng cần hết sức cảnh giác vì rất có thể bị lợi dụng làm công cụ tiếp tay cho tội phạm.

Lực lượng chức năng cũng nhấn mạnh: con cháu nên quan tâm, trò chuyện nhiều hơn với người lớn tuổi, đồng thời thường xuyên nhắc nhở về các chiêu trò lừa đảo, để kịp thời bảo vệ an toàn cho khoản tiền dưỡng già của cha mẹ, ông bà.

Theo Toutiao