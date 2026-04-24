Shipper đến giao hàng bỗng dắt xe máy của khách đi: Đoạn camera an ninh 24 giây được tung lên mạng

Shipper từ lâu đã không đơn thuần là người giao nhận hàng hóa mà còn trở thành một phần quen thuộc trong đời sống thường nhật. Họ xuất hiện từ sáng sớm đến tối muộn, giao từng món đồ nhỏ, bữa ăn nóng hổi hay những đơn hàng gấp gáp. Và trong quá trình đó, không ít người đã để lại dấu ấn bằng sự chu đáo, chân thành rất đời thường.

Mới đây, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nhỏ nhưng ấm lòng của anh shipper đã thu hút sự chú ý từ cư dân mạng cũng vì lý do này.

Clip anh shipper dắt xe vào chỗ bóng râm cho khách (Nguồn: @dungpham040896)

Theo chia sẻ cùng với clip, anh shipper đến giao hàng, nhìn thấy chiếc xe máy đang dựng ngoài trời nắng nên chủ động dắt vào khu vực có bóng râm. Người đăng clip còn hài hước viết thêm, bày tỏ sự : “Các cao nhân chỉ em chỗ đánh giá 5 sao hay 10 sao cho anh ship này với ạ”.

Đoạn clip chỉ dài vỏn vẹn 24s nhưng đủ để dân mạng ấn tượng vì sự tinh tế, không cần lời nói hoa mỹ hay hành động phô trương nào. Khoảnh khắc này cũng được đăng tải lại trên nhiều kênh cộng đồng khác, nhận về hành triệu lượt yêu thích.

Nam shipper vẫn hoàn thành nhiệm vụ giao hàng trước

Khi đang đi ra, nhìn thấy chiếc xe đang để ngoài nắng nên nam shipper đã dắt vào

Ngoài ra, nhiều người cũng dành những bình luận thích thú với nam shipper. Ai nấy đều hết lời khen ngợi anh chàng vì sự tinh tế và tử tế. Một số người khác cũng góp vui bằng câu chuyện về shipper ruột của mình.

“Người tử tế bao giờ cũng có phúc phần”, “Nhiều người tinh tế và tử tế đến đáng yêu luôn”, “Hành động nhỏ mà thấy ấm lòng”, “Anh shipper này không xứng đáng 10 sao mà là được 100 sao”, “Shipper ruột 29 Tết vẫn còn phụ tui giao hàng ý”, “Ảnh sợ mất xe nên mới dắt gần vào nhà thì đúng hơn”, “Shipper của tui nè, thấy khách không có nhà đóng cửa cổng hộ luôn”, “Shipper giờ toàn mấy anh dễ thương không”, “Shipper bây giờ có khác gì người nhà đâu nên không có gì ngạc nhiên”,... là bình luận từ dân tình.

Một cư dân mạng tiết lộ được nhờ từ shipper của mình: "Shipper ruột ghé giao hàng, sẵn nhờ làm giùm chảo sa tế" (Nguồn: @lenhuy604)

Không chỉ giao hàng, shipper còn lao vào phụ đóng đơn giùm trong những ngày sale nhiều đơn. Shipper ruột là số 1 thật sự! (Nguồn: @trinhdang569)

Cảnh này đã quá quen thuộc với các cặp bài trùng shipper ruột - khách ruột (Nguồn: @tientruong63b3)

Khoảnh khắc thể hiện sự nuông chiều của nam shipper với chú cún và cũng cho thấy chủ nhà đã mua hàng nhiều cỡ nào thì cún cưng mới quấn quýt shipper cỡ này! (Nguồn: @yeucuncuckiii)

(Tổng hợp)