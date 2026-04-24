VIDEO Tan làm nhưng dân văn phòng Hà Nội - TP.HCM không về nhà: Bắt đầu sống cuộc đời thứ 2!

“Tan làm không về nhà thì đi đâu?”

Với nhiều dân văn phòng, câu trả lời không còn gói gọn trong một lựa chọn quen thuộc.

Thay vì đóng máy tính là xách túi đi về, không ít người rẽ sang một lịch trình khác: đi tập thể thao, đi học ngoại ngữ,... Khoảng thời gian sau giờ làm vì thế không còn đơn thuần là để nghỉ ngơi mà là để "sống một cuộc đời khác".

Cùng theo chân dân văn phòng ở cả Hà Nội và TP.HCM để xem hội làm công ăn lương sẽ đi đâu, làm gì sau 18h nếu không về nhà!

Sau giờ làm là giờ sống

Với Kim Kim (26 tuổi, làm truyền thông nội bộ), một ngày được chia thành hai phần khá rạch ròi. Từ 9h đến 18h là “cuộc đời thứ nhất” - nơi dành toàn bộ năng lượng cho công việc. Nhưng ngay khi rời văn phòng, cô gần như lập tức “đổi mode”.

Thay vì về nhà nghỉ ngơi như trước, Kim chọn ra sân cầu lông 3 buổi mỗi tuần. Không phải vì trào lưu hay áp lực nào, lý do của cô khá đơn giản: muốn thử một điều gì đó mới và thấy thích. “Đi tập xong mình thấy người nhẹ hơn, đầu óc cũng thoải mái hơn. Quan trọng là mình không còn cảm giác buổi tối bị trôi qua vô thức nữa”, Kim chia sẻ.

Việc vận động đều đặn không chỉ giúp cô cải thiện sức khỏe, tăng sức bền mà còn kéo bản thân ra khỏi trạng thái ì ạch quen thuộc sau giờ làm. Với Kim, buổi tối không còn là phần “phụ” của một ngày, mà là khoảng thời gian để tận hưởng và sống chủ động hơn.

Dĩ nhiên, không phải hôm nào cũng tràn đầy năng lượng. Kim thừa nhận vẫn có những ngày lười, nhất là khi công việc căng thẳng. “Những hôm như vậy mình cũng phải tự ép mình một chút, vì đã đăng ký lớp rồi, mất tiền rồi thì không muốn bỏ phí. Đi rồi thì lại thấy đáng” , cô cười nói.

Tương tự, Huỳnh Duy (làm truyền thông tại TP.HCM) cũng không chọn về nhà ngay sau giờ tan ca. Điểm đến quen thuộc của cậu bạn này là phòng gym.

Nếu trước đây, tan ca đồng nghĩa với việc mang theo sự mệt mỏi về nhà, thì hiện tại, phòng gym đóng vai trò như một khoảng đệm, nơi giúp caauj cắt mạch giữa “giờ làm” và “giờ sống”.

“Lúc tập mình buộc phải tập trung vào cơ thể, vào từng động tác, nên tự nhiên không còn nghĩ đến công việc nữa. Tập xong thấy nhẹ hẳn, giống như vừa chuyển sang một trạng thái khác”, Duy nói.

Sau mỗi buổi tập, điều Duy nhận lại không chỉ là sự thay đổi về thể chất, mà còn là cảm giác đầu óc được “reset”, cơ thể bớt ì sau nhiều giờ ngồi trước máy tính. Dần dần, phòng gym lại trở thành một phần không thể thiếu trong nhịp sống, không chỉ để vận động mà còn là không gian giao tiếp mới.

Sau giờ làm, điểm đến tiếp theo của Huỳnh Duy là phòng gym.

“Đi tập một thời gian thì mình cũng quen thêm khá nhiều bạn, đa phần là những người có cùng mục tiêu rèn luyện. Có người chỉ chào hỏi, có người thân hơn, tự nhiên thấy việc đi tập cũng vui hơn. Mọi người còn chia sẻ với nhau cách ăn uống, tập luyện, và mình cũng được mở mang thêm nhiều kiến thức mới, những lĩnh vực mới trước đây mình còn xa lạ”, Huỳnh Duy chia sẻ.

Với cả Kim và Duy, điểm chung không nằm ở việc họ tập môn gì, mà ở cách họ nhìn buổi tối: không phải phần dư ra sau giờ làm, mà là một “cuộc đời khác”. Nơi họ chủ động lựa chọn cách sống, thay vì để thời gian trôi đi theo quán tính.

Buổi tối trở thành “tài sản” để nâng cấp bản thân: “Nếu không học thêm gì mới, mình sợ bị thụt lùi…”

Giống như nhiều nhân viên văn phòng khác, Lê Linh (SN 1997, Hà Nội) cũng có nhịp sống “9 to 5” (9 giờ sáng đến 5 giờ chiều) - cụm từ chỉ công việc hành chính văn phòng tiêu chuẩn, làm 8 tiếng/ngày, 5 ngày/tuần. Tuy nhiên, sau 17h, Lê Linh không lập tức trở về nhà mà gần như sống một “cuộc đời thứ 2”.

Cô bạn chia sẻ: “1 tuần mình sẽ có khoảng 3 buổi không về nhà sau giờ làm mà dành cho việc đi học. Đầu tuần mình sẽ đi học tiếng Anh để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Còn giữa tuần thì mình đang dành 2 buổi đi học cầu lông. Mình bắt đầu duy trì thói quen này khoảng hơn 6 tháng. Ban đầu còn thấy có chút bận rộn nhưng hiện tại thì mình quen rồi, không sinh hoạt theo lịch trình này có thể sẽ thấy thiếu” .

Lê Linh dành thời gian đi học ngoại ngữ, học thể thao sau giờ làm

Theo đó giờ học của các môn chỉ khoảng sau giờ tan làm 1 tiếng. Vì vậy những ngày có lịch học, Linh sẽ chuẩn bị sẵn trang phục, đồ đạc cần thiết để tiết kiệm thời gian di chuyển.

Cô bạn cũng cho hay việc đi học ngoại ngữ hay học một kỹ năng mới giúp ích rất nhiều trong cuộc sống. Không chỉ khiến Linh trở nên vui vẻ hơn mà còn có thể “nâng cấp” bản thân từ tri thức đến sức khỏe, thậm chí là có thêm những mối quan hệ mới.

Lê Linh cũng bày tỏ rằng: “Vì khoảng thời gian đó cũng rảnh, nếu không làm thêm hoạt động gì khác mình thấy sẽ có phần đi thụt lùi so với mọi người. Tuy nhiên mình cũng cân bằng để vẫn có những khoảng thời gian nghỉ ngơi, không làm gì” .

“Nói mình sống 2 cuộc đời chắc cũng đúng đó. Vì ở công ty mình khác lắm, chủ yếu là làm việc thôi. Còn sau giờ làm mình thấy bản thân năng động và trẻ trung hơn. Kiểu như kiếm tiền ở cuộc đời thứ nhất để nuôi cuộc đời thứ hai vậy” , Linh hóm hỉnh chia sẻ thêm.

Trong khi đó, Hoàng Anh (SN 1997, Hà Nội) cũng dành thời gian buổi tối sau giờ làm để học thêm một kỹ năng mới, bổ trợ cho công việc.

“Mình hiện tại đang làm trong lĩnh vực sáng tạo, chỉnh sửa, dựng video. Vì mình cũng muốn bản thân hoàn thiện nên có đăng ký học thêm một khoá ngắn hạn đào tạo về AI. 1 tuần mình sẽ học khoảng 2 buổi, hình thức học online nên có những hôm mình tranh thủ ở lại công ty để học luôn” , Hoàng Anh nói.

Sau khi tan làm, Hoàng Anh sẽ học thêm 1 khoá online về AI để nâng cao kỹ năng phục vụ công việc

Bình thường, Hoàng Anh cũng không phải kiểu người chỉ chờ tan làm sẽ tắt máy tính và đứng dậy về nhà ngay. Thay vào đó, cậu bạn thường sẽ nán lại công ty khoảng 30 - 45 phút sau đó mới lấy xe về nhà.

“Vì công ty mình nằm ở trục đường thường tắc nghẽn mà tan làm vào giờ cao điểm nên mình nán lại để tránh tắc đường. Thời gian ở lại thì mình có thể giải quyết thêm một số công việc hoặc đôi khi chỉ là nghỉ ngơi thôi” , Hoàng Anh chia sẻ.

Cậu bạn cũng cho rằng việc đi học thêm hay đi tập sau giờ làm không phải vì FOMO mà đôi khi vì “tiếc” khoảng thời gian trống mà không làm gì. Hơn nữa, Hoàng Anh cũng bày tỏ rằng hiện tại chưa lập gia đình, còn nhiều thời gian để dành cho bản thân nên cậu bạn không muốn bỏ phí.

Hoàng Anh nói: “Mình thấy bạn bè mình khi đã lập gia đình thì thường sẽ rất bận rộn. Quỹ thời gian phải chia để ra cho công việc, gia đình rồi chăm con nhỏ nữa. Thế nên mình cũng muốn tận hưởng nốt khoảng thời gian rảnh khi chưa lập gia đình để dành cho bản thân, làm những gì mình thích, học những gì mình cần để không thấy lãng phí hay hối tiếc” .