Cái tên Huyền Trang phổ biến đến mức nào ở Việt Nam?

Có những cái tên chỉ cần gọi lên là lập tức gợi cảm giác quen thuộc. Một trong số đó là Huyền Trang. Bạn đi học có thể từng ngồi cạnh một Huyền Trang, đi làm lại gặp thêm vài Huyền Trang khác, mở danh bạ điện thoại cũng không thiếu cái tên này. Và có bao giờ bạn tự hỏi: Cái tên Huyền Trang phổ biến đến mức nào?

Trên MXH, từng có hẳn một topic thu hút nhiều sự chú ý xoay quanh chuyện dường như có cả một thế hệ các “bé gái” 8X, 9X được đặt tên là Huyền Trang.

Phía dưới bài đăng, cư dân mạng rôm rả bàn tán, nhiều Huyền Trang cũng xuất hiện cùng điểm danh: “Huyền Trang 1990 chào các đồng chí”, “Dạ vâng, chính là em đây”, “Mình là 9x và ngày xưa học cấp 2 lớp mình có đến 5 cô bạn tên Trang”, “Đây! 1992 đây! Y chang luôn Huyền Trang quê Hà Tĩnh chào các Huyền Trang xinh đẹp nha”, “Thế hệ cuối 8X nhiều Huyền Trang lắm nè”,...

Nhiều người cũng xác nhận xung quanh có rất nhiều Huyền Trang nói riêng và Trang nói chung: “Tỉ lệ học sinh của mình tên Huyền Trang rất nhiều, gần như năm nào cũng có ít nhất 1 lớp 4 - 5 bạn tên Trang”.

Và lý do quan trọng nhất khiến cái tên này phổ biến ở thời điểm đó là ảnh hưởng từ phim ảnh, cụ thể là phim Biệt Động Sài Gòn tập 4 mang tên Trả Lại Tên Cho Em. Đây là tập cuối của series phim kinh điển về lực lượng biệt động thành, phát hành chính thức vào năm 1986. Tập phim tái hiện những trận đánh cuối cùng ác liệt trước ngày giải phóng, sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ như Tư Chung, Ngọc Mai, Huyền Trang,...

Trong phim, nhân vật ni cô Huyền Trang là nữ chiến sĩ xinh đẹp, thông minh, kiên trung và đầy bản lĩnh. Hình tượng này để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả thời bấy giờ. Chính hình ảnh đẹp và giàu cảm xúc ấy đã khiến nhiều bậc cha mẹ yêu mến, từ đó chọn đặt tên con gái là Huyền Trang như một cách gửi gắm sự ngưỡng mộ.

Ni cô Huyền Trang (NSƯT Thanh Loan) trong phim Biệt Động Sài Gòn

Ngoài ra, Huyền Trang cũng là cái tên mang tầng ý nghĩa sâu sắc. Nếu như Huyền gợi sự huyền bí, sâu sắc, đôi khi tượng trưng cho nét trầm tĩnh và trí tuệ thì Trang lại mang nghĩa đoan trang, thanh nhã, nghiêm túc và nền nã. Khi ghép lại, Huyền Trang là hình ảnh một cô gái vừa dịu dàng, thanh lịch, vừa có chiều sâu nội tâm và sự thông minh. Đây là kiểu tên rất hợp với quan niệm đặt tên không chỉ hay mà còn phải gửi gắm kỳ vọng tốt đẹp.

Hiện nay, dù xu hướng đặt tên đã đa dạng hơn với những lựa chọn mới lạ, cá tính hơn, Huyền Trang vẫn chưa hề biến mất. Ngược lại, đây vẫn là cái tên quen thuộc, thường xuyên góp mặt trong danh sách tên đẹp cho con gái.

Còn bạn, bạn có biết Huyền Trang nào không?