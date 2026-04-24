Workshop Vỏ hộp tái 'xinh' 4: Lan tỏa vòng tuần hoàn xanh hưởng ứng Ngày Trái Đất

Hưởng ứng Ngày Trái Đất 22/4, workshop "Vỏ hộp tái xinh" 4 được tổ chức ngày 18/4/2026 tại cửa hàng TH true mart ở Vinhomes Imperia, Hồng Bàng, TP. Hải Phòng. Trong không gian gần gũi của một ngày cuối tuần, người tham gia mang theo những vỏ hộp sữa đã qua sử dụng, cùng check-in, cùng thực hành tái chế, và tạo nên những chậu cây nhỏ xinh từ vỏ hộp sữa đã qua sử dụng.

Chỉ trong một ngày diễn ra sự kiện, khoảng 200 người đã tham gia và hàng nghìn vỏ hộp được thu gom để tiếp tục bước vào hành trình tái sinh. Từ trải nghiệm cắt, gấp, trang trí cho đến lúc hoàn thiện một sản phẩm xanh bằng chính đôi tay mình, workshop mang tới cảm giác gần gũi, dễ thực hiện và gợi mở cách mỗi người có thể bắt đầu sống xanh từ những thay đổi nhỏ trong đời sống hằng ngày.

Workshop của những người yêu sống xanh

Tại Vỏ hộp tái "xinh" 4, người tham gia không chỉ mang vỏ hộp đến điểm thu gom mà còn trực tiếp trải nghiệm tái sinh vỏ hộp sữa thành chậu cây. Hoạt động này tạo nên sự kết nối tự nhiên giữa yếu tố thủ công, sáng tạo và bài học gần gũi về tái chế.

Chị Uyên (sinh sống tại Hải Phòng) cùng con gái đến cửa hàng tham dự workshop từ rất sớm

Chị Uyên ở Hải Phòng cho biết đã đồng hành cùng hoạt động thu gom vỏ hộp từ tháng 6/2025 và gần đây thu được khoảng 500 vỏ hộp từ gia đình cũng như trường học của con. Với chị, điểm đáng nhớ của workshop không chỉ là hoạt động đổi quà hay thu gom, mà còn là cơ hội để hai mẹ con cùng ngồi lại, tự tay làm nên một chậu cây từ vỏ hộp sữa đã qua sử dụng. Trải nghiệm ấy khiến việc tái chế trở nên sinh động, gần gũi hơn và giúp thông điệp sống xanh đi vào đời sống gia đình theo một cách tự nhiên.

Cũng tại Hải Phòng, đôi bạn thân Bích Ngọc và Trọng Đức, 19 tuổi, đã đồng hành với chương trình suốt hai năm và trong một tháng vừa qua thu gom khoảng 120 vỏ hộp từ sinh hoạt thường ngày. Điều hai bạn yêu thích ở workshop là cảm giác được trực tiếp tham gia vào quá trình tái sinh vật liệu, từ một chiếc vỏ hộp đã dùng thành một sản phẩm nhỏ xinh có thể tiếp tục hiện diện trong đời sống. Với Ngọc và Đức, workshop cuối tuần không chỉ mang lại trải nghiệm thú vị mà còn khơi gợi lối sống xanh rõ ràng hơn, chú ý hơn tới những gì mình sử dụng và thải bỏ mỗi ngày.

Tham gia workshop Vỏ hộp tái "xinh" 4, Bích Ngọc và Trọng Đức cùng trải nghiệm tái sinh vỏ hộp sữa thành chậu cây nhỏ, từ đó lan tỏa lối sống xanh tới cộng đồng.

Từ workshop đến hành trình lan tỏa sống xanh

Sau trải nghiệm tại workshop, mỗi vỏ hộp được giữ lại và đưa về đúng nơi tiếp nhận sẽ tiếp tục đi vào quy trình tái chế chuyên biệt. Phần bột giấy có thể trở thành nguyên liệu cho các sản phẩm giấy tái chế, trong khi phần nhôm - nhựa được xử lý để tạo thành vật liệu mới như mắc áo. Theo thông tin từ chương trình, 175 vỏ hộp sữa tái chế được 01 bộ móc áo Ecohanger (gồm 5 chiếc).

Năm 2026, "Thu gom vỏ hộp, lan tỏa sống xanh" được triển khai tại 45 điểm thu gom ở 9 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. Chương trình hướng tới việc khuyến khích cộng đồng hình thành thói quen thu gom, phân loại và tái chế vỏ hộp sữa sau sử dụng, qua đó góp phần kéo dài vòng đời vật liệu và lan tỏa tinh thần tiêu dùng có trách nhiệm. Chương trình cũng tiếp nối triết lý phát triển bền vững mà TH true MILK theo đuổi trong nhiều năm qua: "Trân quý Mẹ Thiên nhiên, người sẽ cho mình tất thảy".

Những kết quả từ năm 2025 cho thấy sức lan tỏa ngày càng rõ nét của hành trình này: 10.861 kg vỏ hộp được thu gom, tăng khoảng 2,6 lần so với năm 2024; ba workshop tại Hà Nội thu hút hơn 410 người tham gia và ghi nhận hơn 6.100 vỏ hộp được thu gom ngay tại sự kiện. Từ nguồn nguyên liệu sau tái chế, chương trình đã trao tặng 25 bộ bàn ghế liền chữ A cho trẻ em tại Sơn La.

Các em học sinh tại Trường TH&THCS Yên Sơn (huyện Yên Châu, Xã Yên Sơn, bản Chiềng Hưng) sử dụng bộ bàn ghế liền chữ A làm từ nguyên liệu sau tái chế

Workshop Vỏ hộp tái "xinh" 4 cũng nằm trong mạch phát triển bền vững mà TH theo đuổi nhiều năm qua. Doanh nghiệp đã triển khai nhiều giải pháp giảm tác động môi trường như thay túi nilon bằng túi sinh học tại hệ thống TH true mart từ năm 2018, thay thìa sữa chua nhựa bằng thìa sinh học, áp dụng ống hút từ vật liệu sinh học từ năm 2019, tham gia sáng lập Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Vietnam), đồng thời chuyển từ lò hơi đốt dầu FO sang lò hơi sinh khối tại nhà máy sữa để góp phần giảm phát thải khí nhà kính.

Từ một workshop nhỏ nhân dịp Ngày Trái Đất, thông điệp sống xanh được lan tỏa bằng những trải nghiệm cụ thể và gần gũi. Khi mỗi chiếc vỏ hộp không còn bị xem là vật liệu bỏ đi mà trở thành điểm khởi đầu cho một vòng đời mới, hành trình xanh ấy sẽ tiếp tục được bồi đắp từ mỗi gia đình, mỗi cửa hàng và mỗi hoạt động cộng đồng.