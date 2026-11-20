Quá khổ cho Shin Min Ah rồi!

Hoàng Hậu Tái Hôn tiếp tục trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội, lần này vì một chi tiết tạo hình bị cho là thảm họa của nhân vật do Shin Min Ah thủ vai. Từ chiếc mũ hoa tím kiêu kỳ, xinh đẹp trong nguyên tác, lên màn ảnh, nữ diễn viên lại phải đội một món phụ kiện trông chẳng khác nào mâm ngũ quả kết hợp tổ chim. Đáng nói, nhân vật còn phải dành lời khen cho món đồ này, khiến tình huống vốn đã khó hiểu càng trở nên hài hước trong mắt khán giả.

Trong nguyên tác, hình ảnh Hoàng hậu Navier vốn gắn liền với khí chất thanh lịch, sang trọng và vẻ đẹp kiêu kỳ của một nữ hoàng. Chiếc mũ đội đầu gắn hoa là một trong những chi tiết góp phần tạo nên thần thái ấy. Không cần quá cầu kỳ, món phụ kiện vẫn mang đến cảm giác quý phái, đúng với hình tượng một vị hoàng hậu luôn xuất hiện chỉn chu, quyền lực và có gu thẩm mỹ tinh tế.

Nhìn chiếc mũ của hoàng hậu mà fan nguyên tác không biết nên giận hay nên cười

Thế nhưng, khi bước từ trang truyện lên màn ảnh, món phụ kiện này lại có một màn biến đổi khiến người xem không biết nên khóc hay cười. Chiếc mũ vải màu xanh trông khá ọp ẹp, lộ chỉ thừa, bên trên gắn một loạt hoa quả giả cùng những cành cây, chi tiết trang trí lộn xộn. Tổng thể thành phẩm khiến nhiều người liên tưởng đến một mâm ngũ quả được đặt trên đầu, số khác lại ví von nó giống một chiếc tổ chim phiên bản màu mè. Điều khó hiểu hơn cả là nhân vật của Shin Min Ah vẫn phải xuất hiện với biểu cảm hài lòng, thậm chí dành lời khen cho món phụ kiện này.

Sự đối lập giữa nguyên tác và bản chuyển thể nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán. Một bên là hình ảnh Navier xinh đẹp, kiêu kỳ với chiếc mũ hoa tím có tính thẩm mỹ rõ ràng; bên còn lại là món đồ trang trí xanh đỏ lẫn lộn, khiến người xem khó lòng hiểu được dụng ý của đội ngũ thiết kế phục trang. Thay vì giúp Shin Min Ah khắc họa khí chất hoàng hậu, tạo hình này vô tình đẩy nữ diễn viên vào một tình huống trớ trêu, trở thành đối tượng bị cư dân mạng mang ra chế ảnh, bình phẩm.

Shin Min Ah quả là một diễn viên giỏi, khen đẹp không hề gượng ép!

Đáng nói, Shin Min Ah không phải cái tên đầu tiên phải hứng chịu những lời chê cười vì phục trang của Hoàng Hậu Tái Hôn. Trước đó, Joo Ji Hoon cũng từng trở thành tâm điểm chế giễu khi xuất hiện trong những bộ trang phục bị đánh giá là khó hiểu, thiếu thẩm mỹ và không tương xứng với hình tượng nhân vật trong nguyên tác. Những hình ảnh của nam diễn viên nhanh chóng được lan truyền, trở thành meme trên mạng xã hội. Tưởng rằng sau màn xuất hiện gây tranh cãi ấy, bộ phim sẽ có sự điều chỉnh để cải thiện phần nhìn, nhưng giờ đây, đến lượt Shin Min Ah phải đối diện với tình cảnh tương tự.

Từ Joo Ji Hoon đến Shin Min Ah, hai diễn viên thực lực và sở hữu ngoại hình nổi bật đều không thể cứu vãn những tạo hình gây thất vọng. Đây cũng là điều khiến khán giả tiếc nuối, bởi Hoàng Hậu Tái Hôn vốn là một trong những dự án chuyển thể nhận được nhiều sự chú ý. Nguyên tác webtoon sở hữu lượng độc giả đông đảo, có thế giới quan giả tưởng, bối cảnh hoàng cung cùng hệ thống trang phục, kiến trúc giàu tính thẩm mỹ. Đây rõ ràng là chất liệu có nhiều tiềm năng để tạo nên một tác phẩm mãn nhãn nếu được đầu tư đúng hướng.

Tuy nhiên, những gì bộ phim thể hiện cho đến nay lại liên tục khiến người hâm mộ thất vọng. Ngay từ khi những hình ảnh đầu tiên được hé lộ, dự án đã vấp phải không ít tranh cãi về tạo hình nhân vật, phục trang và cách chuyển thể. Không ít khán giả cho rằng phần nhìn của phim chưa đáp ứng được kỳ vọng dành cho một tác phẩm lấy bối cảnh hoàng gia giả tưởng châu Âu. Những bộ trang phục bị nhận xét là thiếu tinh tế, phụ kiện kỳ quặc, màu sắc và cách phối đồ gây khó hiểu khiến tổng thể thế giới trong phim trở nên kém thuyết phục.

Shin Min Ah và Joo Ji Hoon đều là những diễn viên có tên tuổi, ngoại hình lẫn thực lực diễn xuất. Bởi vậy, việc họ liên tục trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận về phục trang càng khiến khán giả đặt câu hỏi về khâu chuẩn bị của dự án. Một bộ phim có thể sáng tạo khác nguyên tác, nhưng sáng tạo không đồng nghĩa với việc đánh mất những yếu tố từng khiến khán giả yêu thích câu chuyện ngay từ đầu. Với tình hình hiện tại, Hoàng Hậu Tái Hôn dường như vẫn chưa tìm được cách thuyết phục người xem. Và nếu những màn biến tấu trang phục tiếp tục xuất hiện, bộ phim có lẽ sẽ còn phải đối diện với nhiều meme hơn là những lời khen dành cho câu chuyện và diễn xuất.