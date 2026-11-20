Qua buổi trò chuyện với chúng tôi, Tiểu Vy đã có những trải lòng về vai diễn mới, về con đường làm diễn viên và những thay đổi của bản thân ở tuổi 26.

Gặp Trần Tiểu Vy của năm 26 tuổi, ở cô vẫn có nét thật thà đã thành thương hiệu từ những ngày mới đăng quang. Vẫn là một Tiểu Vy vui vẻ kể chuyện mặc đúng một bộ đồ công nhân suốt cả phim Bò Sữa Bay, thú nhận mình "nở mũi" vì được khen quá nhiều. Chỉ khác là sau những va vấp hay một vài tranh cãi, Vy của hiện tại đã biết cách "đằm" lại, khép kín hơn một chút để đặt sự vô tư của mình đúng chỗ, đúng lúc.

Sự chân thật không màu mè đó cũng theo Vy bước thẳng lên màn ảnh rộng. Không chọn lối đi an toàn hay dựa dẫm vào hào quang Hoa hậu, Vy chấp nhận làm "lính mới", tự nộp hồ sơ đi casting qua từng vòng, nhận lời đóng vai phụ và sẵn sàng để một đạo diễn Gen Z "nhào nặn", định hình vai diễn của bản thân. Kết quả là cô Mai của Bò Sữa Bay ra đời, một cô gái mộc mạc, hơi bướng bỉnh, si tình mà chân thành.

Ngồi xuống trò chuyện cùng Vy sau những cơn mưa lời khen cho vai diễn mới, mới thấy người đẹp này vẫn giữ nguyên vẹn sự trong trẻo thuở ban đầu, nhưng đã đủ bản lĩnh và lì lợm để từng bước chạm tay vào sự công nhận cho hai chữ "diễn viên".

Buổi trò chuyện cùng Tiểu Vy

Một sự trở lại quá “trộm vía”

Chào Tiểu Vy!

Chúc mừng Vy đã có một vai diễn rất "trộm vía" trong Bò Sữa Bay. Trong năm 2026, đây là dự án thứ hai của Vy và vai diễn này cũng không phải vai chính. Lý do gì khiến Vy nhận lời tham gia vai diễn này?

Có rất nhiều lý do để Vy nhận vai diễn trong Bò Sữa Bay. Thứ nhất, kịch bản phim khá mới lạ so với những dự án Vy từng tham gia trước đây. Thứ hai, khi nói chuyện trực tiếp với đạo diễn, Vy thấy kịch bản rất hay, mang nhiều ý nghĩa lịch sử cũng như các hình ảnh ẩn dụ. Thứ ba, Vy rất thích những bộ phim liên quan đến bối cảnh lịch sử, thích được hóa thân vào nhân vật thời trước và mặc trang phục ngày xưa.

Nhưng sau khi tham gia xong thì cả phim Vy chỉ mặc đúng một bộ đồ công nhân màu xanh thôi, không có bộ thứ hai luôn. Bộ đồ công nhân to lắm. Lúc đi thử đồ, Vy thử rất nhiều đồ ngày xưa dễ thương lắm, nhưng lên phim lại chỉ mặc đúng một bộ đồ công nhân này xanh, không thấy bộ thứ hai luôn.

Vy cảm thấy thế nào về nhân vật Mai trong Bò Sữa Bay?

Mai si tình nhưng cũng hơi "phiền", nhưng mà rất đáng yêu. Có bao nhiêu là cho anh Trâu hết, đặt nặng tình cảm hơn là vật chất. Vy rất thích nhân vật Mai.

Nhân vật Mai này có giống Tiểu Vy ngoài đời trong tình yêu không? Một chút bướng bỉnh, một chút phiền nhưng đáng yêu?

Cũng hơi hơi giống. Ngoài đời Vy yêu ghét rất rõ ràng, yêu là sẽ thể hiện, còn không thích ai thì nhìn mặt mũi, thái độ của Vy là biết liền. Có thể Vy không biết được người mình thích nhưng sẽ biết đâu là người mình không thích.

Con gái trong tình yêu, ai cũng sẽ có lúc bướng bỉnh và hơi phiền như Mai vậy. Nhưng cuối cùng, Mai vẫn rất tinh tế, hiểu chuyện, khi biết mình đã cố gắng rất nhiều nhưng không thể có được tình cảm của Trâu, cô ấy chấp nhận điều đó và rời đi, rời khỏi trái tim Trâu.

"Trộm vía" vai diễn này được khen rất nhiều trên mạng xã hội, Vy có đọc được những bình luận đó không?

Thật ra khen chê trên mạng xã hội Vy đọc được hết. Khi ra mắt bất kỳ dự án nào, Vy đều rất mong muốn lắng nghe ý kiến của khán giả. Hầu như ngày nào Vy cũng lên mạng tìm kiếm về Bò Sữa Bay để xem cảm nhận của mọi người về bộ phim và các nhân vật.

Vy thấy thế nào khi nhận được nhiều lời khen cho vai diễn lần này của mình?

Chắc phải lấy kẹp bấm mũi lại vì được khen nhiều quá nên "nở mũi" luôn rồi. Thấy khán giả đánh giá tích cực và ghi nhận sự tiến bộ của mình, Vy rất vui. Lúc quay phim, Vy cũng không nghĩ là sẽ diễn như thế nên coi lại cũng khá bất ngờ, không nghĩ mình lại nhập tâm như vậy.

Do lịch quay không xuyên suốt mà bị cắt đoạn liên tục, tâm lý cũng thay đổi chứ không liên tục được. Vy bất bất ngờ và xúc động vì nhân vật của mình được đạo diễn và ekip thể hiện quá nhiều cảm xúc và được khán giả yêu thích đến thế.

Lần đầu làm việc với một đạo diễn trẻ như Nguyễn Phạm Thành Đạt, giữa các bạn có trao đổi hay mâu thuẫn gì không?

Khi làm việc với anh Đạt, không chỉ Vy mà tất cả diễn viên đều được nói chuyện trực tiếp và bàn bạc rất kỹ về kịch bản. Anh Đạt rất dễ nói chuyện, trao đổi và sẽ lắng nghe ý kiến của diễn viên để làm tuyến nhân vật hay hơn. Khoảng 1 tháng trước khi bấm máy, anh dành rất nhiều thời gian trò chuyện với tất cả từ Vy, anh Huy, anh Hùng đến chị Xuân, để tìm hiểu nhân vật, làm sao để những cá tính riêng của mỗi diễn viên sẽ phù hợp với vai diễn.

Với vai diễn lần này, Vy có nghĩ mình diễn tốt hơn một phần là do đóng vai phụ nên không còn mang áp lực phải làm trung tâm của toàn bộ câu chuyện?

Vy nghĩ đó cũng là một lý do. Nhưng dù đóng vai chính hay vai phụ thì bản thân mình vẫn phải thấu hiểu và xây dựng nhân vật cho hay. Thực ra đúng là đóng vai phụ thì đỡ áp lực hơn, giúp Vy dễ bộc lộ cá tính của nhân vật hơn, thoải mái hơn khi không bị áp lực vai chính.

Là Hoa hậu đóng phim, càng “trầy trật” càng phải cố gắng

Quyết định chuyển sang diễn xuất dù đang là một Hoa hậu có nhiều cơ hội ở mảng thời trang, làm đẹp, Vy thấy nghề diễn có khó không và Vy đã làm gì để cải thiện kỹ năng của mình?

Vy thấy rất khó khi là một Hoa hậu chuyển sang diễn xuất. Vì cơ hội không tự tìm đến mà mình phải chủ động đi tìm nó. Vy phải tự tìm thông tin các dự án phim, tìm xem phim nào phù hợp với mình và nộp hồ sơ đi casting. Cũng mất rất nhiều thời gian, đi cast đâu phải một lần là xong mà phải đi cast vòng 1, về nhà đợi kết quả rồi lại lên cast vòng 2, vòng 3… Hơi mất thời gian nhưng Vy rất thích cảm giác đó vì thấy bản thân đang cố gắng.

Vì diễn xuất là lĩnh vực mới với Vy và hành trình này không đơn giản, hơi "trầy trật" đó. Vy chủ động tham gia các khóa học diễn xuất, đồng thời xem rất nhiều phim để học hỏi cách biểu cảm gương mặt lẫn giọng nói, đài từ của các diễn viên, cái nào phù hợp với mình thì sẽ học theo.

Có một định kiến khá phổ biến là khán giả thường mặc định Hoa hậu đi đóng phim là "bình hoa di động". Từng nhận những lời đánh giá đó, Vy thấy điều đó có từng đúng với mình không?

Vy không biết đúng hay không, nhưng mỗi người có một góc nhìn khác nhau và Vy hiểu tại sao khán giả lại nghĩ như vậy. Khi bản thân mình làm chưa đủ tốt thì mọi người không công nhận mình được, đến khi mình làm tốt và có sự tiến bộ như trong Bò Sữa Bay, khán giả sẽ có cái nhìn khác và dành lời khen cho mình. Con đường nào cũng khó khăn và cần thời gian để tốt hơn, tiến bộ hơn và cần cố gắng hơn trong dự án mới để có thêm cơ hội.

Những năm gần đây rất nhiều Hoa hậu đi đóng phim, ngoài Tiểu Vy còn có Kỳ Duyên, Thiên Ân, Minh Kiên. Vy có nghĩ giữa các người đẹp có sự cạnh tranh ngầm để nổi bật hơn trước sự so sánh của khán giả?

Cả Minh Kiên, Thiên Ân hay chị Kỳ Duyên đều là chị em thân thiết và chung công ty quản lý. Nói ganh đua thì không hẳn nhưng mình rất mừng, vì chị em với nhau lại còn trong công ty thì khi thấy chị em có dự án tốt và thành công ở lĩnh vực mới, Vy rất mừng. Bản thân Vy khi có dự án mới, vai diễn hay và tiến bộ mình cũng rất vui.

Có Hoa hậu nào chuyển hướng diễn xuất khiến Vy ngưỡng mộ và muốn được như họ không?

Thật ra Vy không muốn giống ai hết. Bản thân mình cứ là chính mình thôi. Mình sẽ cố gắng làm tốt và muốn được công nhận. Và khi muốn thì sẽ cố gắng để có được nó. Mình phải có cá tính riêng chứ, đâu thể nào giống một người được đúng không?

Khán giả hay gọi Tiểu Vy là "nhan sắc ngàn năm có một". Khi đóng phim, nhan sắc vừa là lợi thế nhưng có khi nào trở thành áp lực khiến người ta chỉ nhìn ngoại hình mà quên đi nỗ lực diễn xuất của Vy không?

Với Vy, nhan sắc là một điểm cộng giúp mình có thêm nhiều cơ hội, quan trọng là mình có biết nắm bắt để phát triển hay không. Vy nghĩ mình có nhan sắc thì dễ có cơ hội mới trong lĩnh vực diễn xuất hơn. Như ở phim Bò Sữa Bay, đọc bình luận trên mạng xã hội, Vy thấy khán giả vừa khen mình diễn tiến bộ, vừa khen "Ôi đẹp quá, khóc mà cũng đẹp!", nghe rất thích, rất sướng. Vy lấy những lời khen đó làm động lực để mình phải đẹp hơn và giỏi hơn nữa, để người ta khen mình tiếp chứ.

Hiếm có người đẹp nào mới lấn sân diễn xuất mà được hợp tác tới 3 lần với đạo diễn Trấn Thành như Tiểu Vy. Vy có nghĩ anh Trấn Thành là bệ đỡ giúp mình phát triển nhanh hơn?

Trong quá trình làm nghề, Vy được rất nhiều anh chị lớn giúp đỡ và trao cơ hội. Vy rất trân trọng điều đó. Vy biết anh chị rất thương và trao cơ hội cho đàn em và anh Trấn Thành cũng vậy. Đó là may mắn lớn của Vy, vì trước đây Vy chưa từng nghĩ có thể tham gia dự án của một người nổi tiếng như anh.

Nhưng khi mình thực sự muốn và cố gắng thì đã có được nó. Con đường để được công nhận là diễn viên thực lực rất khó khăn nên Vy vẫn đang cố gắng hàng ngày, nắm lấy những cơ hội được trao và tìm kiếm những cơ hội tốt hơn trong tương lai.

Từ những ngày đầu đăng quang cho đến hiện tại, thỉnh thoảng Vy vẫn gặp những tranh cãi về phát ngôn. Có bao giờ Vy xem lại những clip cũ của mình không?

Có chứ, ai cũng phải nhìn lại bản thân của những năm trước đây. Vy cũng xem đi xem lại và hiểu vì sao lúc đó mình phát ngôn như vậy. Vì ở mỗi thời điểm, mình có góc nhìn khác nhau, suy nghĩ khác nhau, đôi lúc mình hơi hấp tấp, trẻ con. Vy không trách được vì chính từ những phát ngôn và bài học đó, Vy mới rút kinh nghiệm để suy nghĩ trưởng thành và chững chạc hơn.

Sau những tranh cãi đó, Vy có thấy mình trở nên khép kín hơn, không còn thoải mái chia sẻ như trước?

Vy không hiểu nữa nhưng Vy để ý là có sự cố xảy ra, bản thân mình lại khép kín hơn, không còn thoải mái quá. Còn ngày xưa thì vô tư, thích gì làm đó, nghĩ gì nói đó. Bây giờ 26 tuổi rồi, cũng là độ tuổi mình cần phải trưởng thành và đằm tính lại, chứ vô tư quá thì cũng không tốt. Mình chỉ nên giữ sự vô tư tùy chỗ thôi.

Có bao giờ Vy nghĩ nếu năm đó không thi Hoa hậu thì hiện tại Vy đang làm gì và có theo đuổi nghề diễn xuất không?

Vy đang cố gắng làm diễn viên chuyên nghiệp. Vy nghĩ nếu không là Hoa hậu thì mình sẽ là diễn viên, sẽ cố gắng bằng được để trở thành diễn viên. Còn trước đó thì mình muốn làm tiếp viên hàng không.

Nói một chút về chuyện tình cảm, đồn đoán, hai năm nay Vy vẫn được fan "đẩy thuyền" nhiệt tình với diễn viên Quốc Anh, đặc biệt là vụ lộ khung ảnh chung đặt trong phòng khách nhà Vy. Nhân đây Vy có muốn đính chính lại về mối quan hệ này không?

Tấm hình ở phòng khách là do fan tặng thật. Vì trên hình có mặt mình nên Vy đâu thể vứt đi được, Vy đặt hết ở kệ sau ghế sofa trong phòng khách cùng với cúp và các khung ảnh khác. Có hình của Vy nên Vy rất ngại vứt.

Còn Vy hiểu mọi người “ship” là vì thấy quá dễ thương. Vy và anh Quốc Anh là 2 người bạn rất thân thiết, anh Quốc Anh cũng rất dễ thương. Nên mọi người nghĩ như vậy thì cũng không trách được, vì dễ thương thật.

Thế tin đồn tình cảm giữa cả hai thì sao?

Như Vy nói, cả hai là bạn bè rất là thân thiết và anh Quốc Anh cũng hay nói chuyện với Vy, hay gặp gỡ. Cả hai người thường đi làm, có nhiều job chung, mà gặp nhau thì hay nói chuyện, tâm sự với nhau rất nhiều về công việc, về cuộc sống.

Cám ơn Tiểu Vy vì buổi trò chuyện này!