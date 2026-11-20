Đúng như kỳ vọng, Trại Giam Hạnh Phúc đang có màn khởi đầu đầy khả quan tại phòng vé Việt.

Chỉ sau 30 giờ chiếu sớm, Trại Giam Hạnh Phúc đã vượt mốc doanh thu 20 tỷ đồng, trở thành cái tên thu hút sự chú ý của khán giả trong những ngày đầu ra rạp. Ngoài việc ghi nhận tốc độ bán vé ấn tượng, tác phẩm còn liên tục được bàn luận trên mạng xã hội với nhiều phản hồi tích cực, đặc biệt dành cho diễn xuất của dàn cast.

Con số hơn 20 tỷ đồng sau 30 giờ chiếu sớm là tín hiệu đáng mừng với Trại Giam Hạnh Phúc, nhất là trong bối cảnh phim Việt liên tục phải cạnh tranh để giành sự chú ý của khán giả. Từ một câu chuyện lấy bối cảnh trại giam, bộ phim tạo được sự tò mò nhờ cách kết hợp nhiều màu sắc, vừa có yếu tố hài hước, vừa khai thác những câu chuyện về tình người và cuộc sống của các nhân vật phía sau song sắt.

(Ảnh: NSX)

Điểm khiến bộ phim được chú ý không chỉ nằm ở câu chuyện của nhân vật trung tâm Phúc (Tuấn Trần), mà còn ở tập thể phạm nhân trong buồng giam số 9. Mỗi người có một tính cách, một hoàn cảnh và những góc khuất riêng. Từ những con người tưởng chừng chẳng có điểm chung, bộ phim tạo ra hàng loạt tình huống dở khóc dở cười, đồng thời từng bước hé lộ những câu chuyện phía sau song sắt. Cách đan xen tiếng cười với những phân đoạn giàu cảm xúc cũng là yếu tố được nhiều khán giả đánh giá cao. Không ít người cho biết họ vừa có những tràng cười thoải mái, vừa không tránh khỏi xúc động trước số phận của các nhân vật.

Về diễn xuất, Tuấn Trần tiếp tục nhận được nhiều lời khen khi hóa thân thành thầy giáo Phúc, một người vốn hiền lành, tử tế nhưng phải ngồi tù sau biến cố liên quan đến em gái. Khác với những hình tượng gai góc, thường xuyên phải chịu nhiều tổn thương trong các phim trước, nhân vật lần này mang đến một màu sắc có phần điềm đạm, nhẫn nhịn hơn. Hành trình của Phúc trong môi trường khắc nghiệt, từ một người xa lạ dần trở thành cầu nối giúp những người xung quanh thay đổi, được xem là điểm tựa cảm xúc của tác phẩm.

(Ảnh: NSX)

Trong khi đó, Lương Thế Thành lại gây chú ý theo một cách hoàn toàn khác. Với vai Long Đầu Bò, nam diễn viên xuất hiện trong diện mạo đầu trọc, xăm trổ kín người, mang đến hình ảnh phản diện dữ dằn và có phần đáng sợ. Đây cũng là một trong những vai diễn khác biệt nhất của Lương Thế Thành so với hình tượng quen thuộc trước đây. Nhiều khán giả đánh giá cao khả năng biến hóa của anh, từ ngoại hình đến ánh mắt, thần thái và cách tạo áp lực cho những nhân vật đối đầu. Màn hắc hóa của nam diễn viên được nhắc đến như một trong những điểm sáng của phim.

(Ảnh: NSX)

Tuy nhiên, cái tên tạo nên bất ngờ lớn trong các bài review lại là Khuyến Dương, diễn viên được đông đảo khán giả mạng biết đến với biệt danh Chị Phiến. Trong phim, anh đảm nhận vai Khoa, một thành viên của buồng giam số 9. Vốn quen thuộc với những nội dung hài hước trên mạng xã hội và thường xuất hiện trong các vai phụ gây cười, Khuyến Dương khiến người xem bất ngờ khi có cơ hội thể hiện một nhân vật nhiều lớp cảm xúc hơn. Đặc biệt, câu chuyện về người mẹ từng thường xuyên vào thăm nuôi nhưng sau đó không còn xuất hiện khiến nhân vật có những khoảng lặng đáng chú ý.

Bên cạnh ba cái tên kể trên, dàn diễn viên gồm Ma Ran Đô, Tiến Luật, Hoàng Phi, La Thành, Gi A Nguyễn... cũng góp phần tạo nên màu sắc riêng cho bộ phim. Đặc biệt, mối quan hệ giữa Phúc và quản giáo Tú (Ma Ran Đô) được đánh giá là một trong những tuyến nhân vật thú vị. Từ sự nghiêm khắc, đề phòng ban đầu, cả hai dần có những chuyển biến trong cách nhìn nhận đối phương. Những màn tương tác giữa họ vừa tạo tiếng cười, vừa góp phần truyền tải thông điệp về sự cảm thông và cơ hội sửa sai.

(Ảnh: NSX)

Dẫu vậy, Trại Giam Hạnh Phúc không phải tác phẩm nhận được sự đồng thuận tuyệt đối. Một số ý kiến cho rằng bộ phim có phần tham nhân vật khi muốn dành đất diễn và câu chuyện riêng cho quá nhiều người. Việc cùng lúc triển khai nhiều hoàn cảnh, nhiều mối quan hệ khiến mạch phim đôi chỗ trở nên dàn trải, có những đoạn chuyển biến cảm xúc chưa thực sự liền mạch. Thậm chí, có khán giả nhận xét tác phẩm sẽ phù hợp hơn nếu được phát triển thành một series truyền hình, nơi mỗi nhân vật có thêm thời lượng để câu chuyện được khai thác trọn vẹn. Một vài đánh giá cũng cho rằng phim đôi lúc sử dụng cách đẩy cảm xúc khá melodrama, khiến một số tình tiết chưa đủ tự nhiên.

(Ảnh: NSX)

Dù vậy, những điểm trừ này chưa lấn át được phản hồi tích cực dành cho bộ phim trong những ngày đầu ra mắt. Việc một tác phẩm có thể tạo được sự quan tâm từ doanh thu phòng vé, đồng thời khiến khán giả bàn luận sôi nổi về từng nhân vật là tín hiệu đáng khích lệ.