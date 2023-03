"Tôi đã nói dối. Tôi lên mạng đăng bức ảnh của mình và nói không quan tâm đến bình luận tiêu cực. Nhưng khi thực hiện điều này, tôi khóc hết nước mắt trong phòng. Không ai đáng phải nghe những lời lẽ đó cả'', Selena Gomez nói trên chương trình Dear... của Apple TV phát sóng hôm 10/3, theo Fox News.

Đây không phải lần đầu nữ ca sĩ trải lòng về chuyện bị miệt thị ngoại hình. ''Tôi tỏ ra mình không phiền lòng vì không muốn chứng kiến những người khác phải chịu cảnh ngộ như mình. Thật bất công vì khiến người khác cảm thấy tồi tệ chỉ vì vẻ ngoài của họ", nữ ca sĩ chia sẻ thêm.

Selena Gomez khóc hết nước mắt khi bị chê béo.

Selena Gomez được chẩn đoán mắc bệnh lupus năm 2014 và sau đó được ghép thận năm 2017. Cô nói cân nặng của bản thân thay đổi thường xuyên vì những loại thuốc. Quãng thời gian này, cô bị trêu chọc vì bị phù và tăng cân: "Cảm tưởng như họ chờ đợi tìm ra thứ gì đó để hạ bệ tôi. Tôi xấu hổ vì bệnh lupus khiến tăng cân mất kiểm soát".

Tháng trước, giọng ca Calm Down đã phát trực tiếp trên TikTok để giải thích sử dụng thuốc ảnh hưởng đến cân nặng như thế nào.

"Khi dùng thuốc điều trị, cơ thể tôi có xu hướng trữ nước, điều này rất bình thường. Chỉ cần ngừng sử dụng, cân nặng của tôi sẽ giảm. Tôi chỉ muốn khuyến khích bất cứ ai ngoài kia cảm thấy xấu hổ vì những gì họ đang trải qua, không ai biết câu chuyện đằng sau là gì, các bạn vẫn xinh đẹp và tuyệt vời''.

Đồng thời, Selena tuyên bố tạm dừng mạng xã hội một lần nữa: ''Điều này có chút ngớ ngẩn. Tôi đã 30 tuổi rồi, tôi đã quá già cho việc này, nhưng tôi vẫn yêu mọi người rất nhiều. Tôi sẽ gặp các bạn sớm thôi'', ca sĩ cho hay.

Hậu lùm xùm với Hailey và Kylie Jenner, giọng ca Lose you to love me trải lòng bản thân thấy ''nặng trĩu'' và mong khán giả cư xử ''tử tế hơn''.

"Cảm ơn mọi người luôn yêu thương. Tôi thực sự biết ơn và thấy hạnh phúc. Xin mọi người hãy tử tế và quan tâm tới sức khỏe tinh thần của người khác hơn. Trái tim tôi nặng trĩu và tôi chỉ muốn điều tốt đẹp cho tất cả'', Selena Gomez giãi bày.

Theo Fox News