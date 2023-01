Selena Gomez gặp biến chứng

Trong video trò chuyện với người hâm mộ, chia sẻ quy trình dưỡng da hàng ngày, Selena Gomez để lộ tình trạng sức khỏe yếu. Tay cô bị run, cầm nắm thiếu chắc chắn và vụng về trong lúc chăm sóc da.

Người hâm mộ lo lắng cho tình trạng sức khỏe của nữ ca sĩ. Khi được hỏi về bệnh tình, giọng ca Same Old Love nói cô bị biến chứng run tay vì sử dụng thuốc điều trị lupus ban đỏ.

Căn bệnh lupus ban đỏ nhiều năm liền khiến Selena Gomez gặp rắc rối trong cuộc sống. Cô từng bật khóc khi chia sẻ về tình trạng bệnh. Trong phim tài liệu Selena Gomez: My Mind & Me, nữ ca sĩ nói cô dùng nhiều cách, đi nhiều bác sĩ nhưng căn bệnh cứ tái phát.

Cân nặng của Selena Gomez lên xuống thất thường vì căn bệnh lupus ban đỏ

"Tôi luôn đau đớn. Mỗi khi thức dậy, tôi liên tục khóc vì khắp cơ thể đau đớn. Quá khứ mắc sai lầm lại khiến tôi bị trầm cảm. Mọi thứ đến cùng lúc khiến tôi không thể chống cự", cô nói thêm.

Bệnh lupus ban đỏ khiến cô gặp nhiều vấn đề sức khỏe khác, trong đó có suy yếu cơ. Cô được bác sĩ tiêm thuốc giúp "khỏi đau đớn trong khoảng một năm". Song, Gomez nói cô liên tục gặp đau đớn sau 5 giờ tiêm.

Năm 2017, bệnh tình cô thuyên giảm nhờ được người bạn thân Francia Raisa hiến thận. Nữ ca sĩ từng gọi Francia Raisa là "người ơn", nhưng gần đây Gomez bị chỉ trích nặng nề do không nhắc tên bạn thân trong phim tài liệu.

Selena Gomez từng được bạn thân hiến thận

Trong cuộc phỏng vấn của Rolling Stone , nữ ca sĩ gây tranh cãi khi khẳng định người bạn thân duy nhất của cô là Taylor Swift. "Tôi không bao giờ hòa nhập được với những cô gái sành điệu hay sao nữ nổi tiếng. Người bạn thân duy nhất của tôi trong ngành công nghiệp giải trí là Taylor Swift", cô nói.

Sau khi Selena Gomez trả lời phỏng vấn, khán giả tìm xem My Mind & Me và phát hiện nữ ca sĩ không hề nhắc tên người hiến tạng cứu mình. Khán giả bức xúc trước hành động vô ơn của giọng ca Calm Down. Francia Raisa cũng quyết định hủy theo dõi bạn thân trên mạng xã hội.