See Tình của Hoàng Thùy Linh chưa hạ nhiệt ở nước ngoài

Trong chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 của Trung Quốc có Chi Pu tham gia, khi phần nhạc ca khúc See Tình của Hoàng Thùy Linh được vang lên, diễn viên Lưu Nhã Sắt, người đẹp Giả Tịnh Văn, Trương Gia Nghê, Annie Lowdermilk, Mai Mizuhasi nhún nhảy theo giai điệu nhiệt tình. Họ đều nhận ra ca khúc gây sốt trên mạng xã hội này và bày tỏ sự yêu thích.

Các người đẹp tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 nhún nhảy theo giai điệu See Tình

Trước đó, See Tình của Hoàng Thùy Linh tiếp tục được nhiều người nổi tiếng ở Trung Quốc, Hàn Quốc yêu thích nhảy trên nền nhạc hoặc nhảy lại vũ đạo. Ca sĩ Huening Kai của nhóm nhạc thần tượng TXT đã khiến người hâm mộ thích thú khi theo xu hướng với See Tình. Anh nhận được nhiều tán thưởng từ người hâm mộ.

Ca sĩ Huening Kai nhóm TXT nhảy trên nền nhạc See Tình

Nữ ca sĩ Younha hát lại một đoạn ca khúc See Tình bằng tiếng Hàn và tiếng Việt với phong cách dễ thương. Cô cũng được khen bởi phần tiếng Việt đáng yêu của mình.



Ca sĩ Younha hát See Tình

Các thành viên Hyunsuk, Jihoon, Dooyoung của nhóm TREASURE thể hiện vũ đạo trên nền ca khúc khiến nhiều người thích thú.

Các thành viên TREASURE nhảy See Tình

Ca sĩ Lee Seung-hoon của nhóm Winner thể hiện động tác vũ đạo bài Sorry Sorry của Super Junior trên nền nhạc See Tình và đăng tải trên TikTok. Diễn viên Chúc Tự Đan từng nhảy ca khúc này trong chương trình Nghe Nói Ăn Rất Ngon. Ngoài ra, ca khúc cũng được phát trong chương trình Xin Chào Thứ 7, Thanh Xuân Hoàn Du Ký…

See Tình là đĩa đơn nằm trong album phòng thu thứ 4 "LINK" phát hành năm 2022 và do nhóm DTAP sáng tác. Ca khúc gây sốt trên TikTok ngay từ giai đoạn đầu phát hành và sau đó lan mạnh sang các nước khu vực.

Khi có nhiều người nổi tiếng biết đến, yêu thích và thực hiện các video clip nhảy trên nền nhạc càng khiến độ sốt của ca khúc tiếp tục lan tỏa, không hạ nhiệt.

Ca sĩ Lee Seung-hoon của nhóm Winner

Chúc Tự Đan