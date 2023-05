Sơn Tùng trải lòng trong Making My Way: "Anh từng là một con rối, nhưng giờ đây chiêu trò của em chẳng còn khiến tôi sợ hãi"

Gần nửa ngày kể từ khi Sơn Tùng "thả xích" cho Making My Way, bản audio không gặp chút khó khăn để vươn thẳng lên top 1 trending YouTube. Bài hát giữ vai trò quan trọng đối với Sơn Tùng M-TP, anh chia sẻ: "Ca khúc này có ý nghĩa rất lớn với tôi bởi giai điệu này khiến tôi quên hết những điều chưa như ý trong cuộc đời, nhắc nhở bản thân rằng hãy cứ làm bất kì điều gì trái tim mách bảo, đi đến bất kì nơi chốn nào mà âm nhạc chỉ dẫn nên đi. Đó là lý do tôi thực sự hi vọng ca khúc này cũng sẽ tìm được con đường vào thẳng trái tim của bạn!".

Making My Way - Sơn Tùng M-TP

Ca khúc Making My Way là một sáng tác 100% bằng tiếng Anh, Sơn Tùng qua đó cũng không giấu giếm mong muốn chân thành mang âm nhạc của anh đại diện Vpop ra thế giới. Tuy nhiên, việc chọn hát tiếng Anh cũng là một thách thức mà Sơn Tùng tự đặt ra cho mình khi anh tự giới hạn đối tượng khán giả, không phải người nghe nhạc trong nước nào cũng dễ "cảm" một ca khúc hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Making My Way về tổng thể nói về việc thoát ra khỏi những dằn vặt, khổ đau trong quá khứ để "tạo lối đi riêng". Cùng xem qua bản lược dịch bằng tiếng Việt để bạn có thể phần nào "cảm" ca khúc mới nhất của Sơn Tùng rõ hơn.

Bài hát Making My Way mở đầu với việc kể về câu chuyện một người con gái trong quá khứ đã bỏ rơi chàng trai, nay tìm cách để quay lại nhưng thái độ của chàng trai đã khác xưa: "Em quá muộn rồi/ Đừng cầu nguyện nữa/ Em lại lần nữa tìm đến vòng tay của tôi/ Thèm muốn được tôi chạm vào, van xin tôi ở lại/ Mỗi ngày, mỗi đêm/ Kêu gào tên tôi cho đến khi em vụn vỡ..".

Lời bài hát chuyển sang những câu chuyện trong quá khứ khi cô gái đã từng khiến chàng trai như "chết đi sống lại" nhưng tất cả chỉ là giả tạo, chàng trai quyết định bước tiếp và vượt qua quá khứ: "Em đã từng cướp lấy trái tim tôi/ Cầm nó và xé nát ra từng mảnh/ Em đã từng giam cầm tôi/ Em đã từng khiến tôi như chết đi/ Thứ cảm xúc mà em giả vờ/ Lại một lần nữa, em lừa dối tôi/ Chẳng cần giải thích nữa đâu/ Tôi sẽ chọn lối đi riêng cho tôi". Chàng trai đã thức tỉnh sau những đau khổ, dằn vặt và nhận ra anh hoàn toàn có thể sống không có cô gái ấy: "Cứ nghĩa rằng tôi không thể sống thiếu em/ Vậy mà giờ đây tôi lại quên em mất rồi".

Chàng trai một lần nữa nhìn lại quá khứ và nhận ra những gì anh trải qua chỉ là những dối lừa, không có chút thật lòng, đồng thời thể hiện một lần nữa sự quyết tâm thoát ra khỏi sự cám dỗ này: "Tôi cần thuốc giải/ Cho những nỗi đau mà em đã bắt tôi phải chịu đựng/ Những lời nói của em/ Đều là để giữ con mồi của em thật ngoan ngoãn và vâng lời/ Tôi nhận ra rằng đã đến lúc/ Đánh cược trên những đồng lẻ/ Để bay thật xa/ Khỏi những lời gian dối của em".

Đến cuối cùng, chàng trai trong bài hát đã thực sự giải thoát bản thân khỏi "bóng ma" trong quá khứ, giờ đây anh quay lại để bắt cô gái ấy nếm trải những dằn vặt mình đã trải qua: "Từng nói rằng: 'Em sẽ giết vì anh'/ Như một lời khai/ Không có bằng chứng/ Chưa từng biết/ Mình chỉ từng là một con rối, nhưng rồi giờ đây những chiêu trò của em chẳng còn khiến tôi sợ hãi/ Ghim em xuống như một địa điểm tuyệt đẹp/ Cao trên ngọn đồi/ Bắt em phải cảm nhận/ Những thứ tôi phải trải qua/ Chúc em sống thật tốt/ Tại Vương quốc mà anh đã tạo nên".

Sau bản audio chính thức của Making My Way, Sơn Tùng M-TP sẽ lần lượt gửi đến cho công chúng những sản phẩm tiếp theo nằm trong chuỗi dự án đánh dấu một năm 2023 đầy hứa hẹn của nam ca sĩ. Sơn Tùng M-TP cũng đã chia sẻ trong buổi livestream càng đẩy sự tò mò của khán giả lên cao: "Sau bản audio chắc chắn sẽ là MV, tuy nhiên thời điểm ra mắt khi nào vẫn chưa rõ và phụ thuộc vào sự ủng hộ từ tất cả mọi người. Sau Making My Way sẽ là một bài hát nặng đô, sâu lắng, cảm xúc nhưng vẫn rất vui…".