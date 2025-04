“See & Taste The Trends” - Trọn mùa hè trải nghiệm và “bắt trend” tại Crescent Mall

Sân chơi LEGO đỉnh cao, DIMOO siêu to khổng lồ, workshop thủ công siêu "nghệ" mỗi cuối tuần và đại tiệc sale lên đến 50% - mùa hè này sẽ không chỉ rực rỡ với những trải nghiệm mà còn là những hot trend khuấy đảo giới trẻ Sài Thành.

Phiêu lưu cùng "vũ trụ LEGO" thu nhỏ

Từ 11/4 - 4/5/2025, Crescent Mall sẽ mở màn mùa hè với hành trình phiêu lưu tốc độ bằng không gian triển lãm mô hình xe đua LEGO F1 độc đáo được tái hiện ngay tại tầng trệt. Lấy cảm hứng từ tinh thần thể thao của những đường đua đỉnh cao, sự kiện là nơi hội tụ của các mô hình chân thực, sống động, hứa hẹn làm say mê bất kỳ ai yêu thích tốc độ và sưu tầm LEGO. Đi kèm với đó là ưu đãi độc quyền giảm đến 40% cho các bộ LEGO F1 chính hãng, là cơ hội hiếm có để mang cả thế giới LEGO về nhà.

Không chỉ dừng lại ở đó, từ ngày 9/5 đến 1/6, LEGO và Crescent Mall sẽ tiếp tục mang đến sân chơi sáng tạo Play Builds You dành cho các bạn nhỏ, nơi các bé được thỏa sức tưởng tượng, tự tay lắp ráp và phát triển tư duy logic trong một không gian vừa học vừa chơi đầy hứng khởi.

Lần đầu tiên DIMOO "khổng lồ" đổ bộ tại Việt Nam

Hot item gây bão mạng xã hội - DIMOO phiên bản big size lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Từ 25/4 đến 9/5/2025, DIMOO sẽ đổ bộ tại khu vực North Plaza, Crescent Mall với tạo hình siêu to khổng lồ cao tận 7 mét! Vẻ ngoài đốn tim và vibe siêu ngọt, DIMOO hứa hẹn sẽ trở thành background sống ảo xuất sắc cho loạt ảnh "triệu like" của bạn. Đặc biệt, khi check-in cùng cậu bé DIMOO, các bạn trẻ còn có cơ hội nhận ngay một blind box từ POP MART. Chỉ cần lên đồ thật xinh, tạo dáng thật chất và đăng ảnh liền tay là bạn đã có thể săn quà xịn về nhà! Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về chương trình tại fanpage Crescent Mall.

Chill hết nấc với không gian vui chơi, sáng tạo cực chất

Không gian mùa hè tại Crescent Mall còn được tô điểm bởi chuỗi workshop sáng tạo diễn ra vào mỗi cuối tuần Thứ 7 và Chủ Nhật, từ 4/4 đến 25/5/2025, mang đến những trải nghiệm thủ công đầy thú vị như vẽ tranh, móc khóa resin, làm thiệp hoa tặng mẹ, thêu tay nghệ thuật, nhào nặn đất sét hay trang trí chai lọ và tạo hình từ hoa khô. Đây sẽ là tọa độ lý tưởng để bạn chill cuối tuần với hội bạn thân hoặc cùng gia đình tạo nên những khoảnh khắc gắn kết đầy cảm hứng. Theo dõi fanpage Crescent Mall để cập nhật thông tin workshop mỗi tuần!

Ngoài ra, vào lúc 18g30 ngày 10/5, Crescent Mall còn chuẩn bị sự kiện đặc biệt Thử Thách Bước Nhảy Khuấy Động North Plaza. Với sự tham gia của các nhóm nhảy nổi tiếng, màn biểu diễn cuốn hút cùng các thử thách vũ đạo dành cho mọi lứa tuổi, sự kiện hứa hẹn sẽ là nơi để bạn thỏa sức thể hiện cá tính, giao lưu và "cháy" hết mình cùng cộng đồng yêu nhảy.

Tận hưởng đại tiệc mua sắm The Big Crescent Sale giảm đến 50%

Bên cạnh những góc check-in độc đáo và mới lạ, Crescent Mall còn thổi bùng không khí mùa lễ hội với cơn lốc hot deal "The Big Crescent Sale", diễn ra duy nhất trong 2 ngày 30/4 và 1/5/2025! Siêu sale lớn nhất mùa lễ này sẽ mở ra cơ hội cho bạn chốt đơn những item "must-have" từ thời trang, phụ kiện, mỹ phẩm đến đồ gia dụng và điện tử với giá hạt dẻ bất ngờ.

Hè này, hãy đến Crescent Mall để "See it - Taste it - Live the Trends": Bắt loạt trend đỉnh, trọn từng khoảnh khắc và khởi động mùa hè theo cách riêng của bạn!

Đừng quên theo dõi fanpage Crescent Mall để cập nhật các sự kiện mới nhất, săn ưu đãi hot, và tham gia check-in để nhận được phần quà giá trị!