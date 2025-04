vivo V50 Lite: Chinh phục "SIÊU CHIẾN PIN", bùng nổ trải nghiệm công nghệ cùng biệt đội KOLs

Sự kiện diễn ra trong hai ngày 26-27/4 tại Nina Next Space, mang đến cơ hội khám phá những tính năng vượt trội của vivo V50 Lite, đặc biệt là khả năng "siêu chiến pin" ấn tượng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sử dụng của người dùng hiện đại.

"SUPER SHOW - SIÊU CHIẾN PIN" không chỉ đơn thuần là một sự kiện ra mắt sản phẩm, mà còn là một lễ hội công nghệ và giải trí thực thụ. Với quy mô hoành tráng, thiết kế ấn tượng và những hoạt động tương tác đa dạng, vivo mong muốn mang đến cho người tham gia những trải nghiệm đáng nhớ và cơ hội khám phá những giới hạn mới của công nghệ di động.

Điểm nhấn của sự kiện không chỉ nằm ở những trải nghiệm công nghệ đỉnh cao mà còn ở sự tham gia của Biệt Đội "Siêu Chiến Pin" gồm những gương mặt quen thuộc và được yêu thích: Quang Hùng MasterD, DJ Mie, WEAN LE, Lê Dương Bảo Lâm và Hải Triều. Mỗi KOLs sẽ mang đến một màu sắc riêng, khuấy động không khí bằng việc khám phá các thử thách thú vị và chia sẻ những kinh nghiệm sử dụng vivo V50 Lite một cách chân thực nhất.

Đến với sự kiện, bạn sẽ được hòa mình vào "Pháo Đài BlueVolt", một không gian được thiết kế độc đáo và sáng tạo, lấy cảm hứng từ công nghệ pin bluevolt độc quyền của vivo V50 Lite. Tại đây, bạn sẽ có cơ hội giải mã những nhiệm vụ tối thượng được thiết kế dựa trên các tính năng nổi bật của chiếc điện thoại này.

Các "Mission" trong "Pháo Đài BlueVolt" được thiết kế để thể hiện trọn vẹn 5 tiêu chí vàng về pin của vivo V50 Lite: Siêu Khủng, Siêu Nhanh, Siêu Mỏng, Siêu Bền và Siêu An Toàn. "Mission Siêu Tốc Chiến" không chỉ thử thách tốc độ xử lý mà còn chứng minh khả năng sạc siêu tốc 90W của vivo V50 Lite, giúp bạn nhanh chóng nạp đầy năng lượng. "Mission Lớp Chắn Đa Tầng" tập trung vào độ an toàn, cho thấy khả năng sạc 24 lớp bảo vệ toàn diện, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình sử dụng. "Mission Mảnh Ghép Tối Ưu" nhấn mạnh thiết kế siêu mỏng chỉ 7.79mm, mang đến sự thanh lịch và thoải mái khi cầm nắm. Cuối cùng, "Mission Dốc Bền Bỉ" chứng minh viên pin siêu khủng 6500mAh và độ siêu bền, tuổi thọ lên đến 5 năm, giúp bạn thoải mái sử dụng suốt ngày dài mà không lo hết pin.

vivo chính thức giới thiệu smartphone V50 Lite với chuỗi hoạt động "Chinh Phục Super Show – Siêu Chiến Pin" diễn ra trong hai ngày 26–27/4/2025, mang đến trải nghiệm công nghệ thực tế và cơ hội nhận hàng trăm phần quà giá trị. Đừng bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm vivo V50 Lite "Siêu Chiến Pin" từ livestream đến tham gia trực tiếp. Người dùng sẽ được khám phá những công nghệ vượt trội của vivo V50 Lite, nhận quà tặng hấp dẫn và hòa mình vào không khí sôi động cùng Biệt Đội "Siêu Chiến Pin".