Khi ASICS “bắt tay” với Hải Đăng Doo tạo nên sản phẩm âm nhạc “Tình Yêu Vô Giá”

Đồng hành cùng nhãn hàng ASICS với vai trò Đại Sứ Thương Hiệu gần 2 năm, Hải Đăng Doo luôn mong muốn lan tỏa triết lý "Sound Mind, Sound Body" - tinh thần minh mẫn trong cơ thể khỏe mạnh, thêm rộng rãi nhất. Đây cũng là lý do chính mà ASICS và chàng ca sĩ hợp tác khi cho ra MV "Tình Yêu Vô Giá". Sự hợp tác này không chỉ là bước phát triển tự nhiên trong mối quan hệ giữa thương hiệu và nghệ sĩ, mà còn là minh chứng sinh động cho những giá trị cốt lõi mà cả hai cùng theo đuổi.

Xem MV Tình Yêu Vô Giá của Hải Đăng Doo khi kết hợp cùng ASICS

ASICS lần đầu kết hợp với đại sứ thương hiệu Hải Đăng Doo trong MV "Tình Yêu Vô Giá"

Nội dung ca khúc Tình Yêu Vô Giá kể về một chuyện tình lâu năm khi cả hai đã trải qua khá nhiều những cung bậc cảm xúc trong tình yêu. Thế nên, đôi khi họ sẽ cùng mường tượng về một hồi kết trong mối quan hệ bởi những gì hiện hữu ở thực tại và những vết xước chưa lành trong quá khứ. Để vượt qua được, cả hai đã cùng nhau tìm được kết nối về tinh thần.

Không chỉ hấp dẫn về câu chuyện và âm nhạc trong MV, những động tác vũ đạo do Hải Đăng Doo thực hiện khiến người nghe không ngừng nhún nhảy theo giai điệu bài hát. Anh cho biết: "Tình Yêu Vô Giá không chỉ mang đến câu chuyện mà còn khéo léo lồng ghép sự vận động thông qua giai điệu để có thể truyền cảm hứng cho tinh thần. Doo rất thích triết lý Sound Mind, Sound Body của ASICS nên đã lồng ghép điều này vào MV bởi một cơ thể khỏe mạnh, một tinh thần sảng khoái mang đến cho bạn nhiều cơ hội để thực hiện đam mê, hướng đến thành công và sống một cuộc đời trọn vẹn".

Với sản phẩm âm nhạc lần này, Hải Đăng Doo đã khá "liều lĩnh" khi lựa chọn thể loại pop and dancehall. Bởi thị trường âm nhạc Việt Nam vẫn chưa có bài pop nào chuyển đoạn với 2 màu nhạc khác nhau như vậy. Anh cho biết, sự đồng hành và tin tưởng đến từ nhãn hàng ASICS với câu chuyện của năm "Move your body, move your mind" (Chuyển động cơ thể, chuyển động tâm trí) đã giúp bản thân có thêm động lực dám thử sức với một thể loại âm nhạc mới lạ, độc đáo. Tinh thần này cũng được Hải Đăng Doo đưa vào nội dung MV khi "move your mind" là một lời khuyên dành cho các nhân vật chính cần thay đổi và chuyển động tâm trí để buông bỏ những suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực trong quá khứ. Còn "move your body" lại như sự kết nối tiếp theo về chuyển động cơ thể, để tìm đến sự tích cực và tốt đẹp trong cuộc sống.

Chia sẻ sự tâm huyết khi cho ra đời ca khúc này, Hải Đăng Doo nói: "Doo cùng producer Marlykid đã hoàn thành bản demo beat vào lúc 5 giờ sáng. Khi Doo cảm nhận được trọn vẹn giai điệu, lời bài hát bất chợt vang lên trong tâm trí, toàn bộ cảm xúc Tình Yêu Vô Giá ‘tìm đến’ một cách tự nhiên". Lên ý tưởng và tự tay hoàn thành phần ca từ trong MV lần này, Hải Đăng Doo còn hé lộ thêm "bước đệm" giúp anh hoàn chỉnh câu hát "nếu em thích đập tay" đến từ gợi ý của người anh thân thiết trong nghề - ca sĩ Lou Hoàng. Câu hát đưa người nghe đến khung cảnh giống như bạn và người ấy hòa mình vào âm nhạc, đung đưa theo từng giai điệu.

Xuất hiện trong MV Tình Yêu Vô Giá của Hải Đăng Doo là các sản phẩm từ dòng ASICS SportStyle. Lấy cảm hứng từ hiệu suất thể thao, ASICS SportStyle được thiết kế để phù hợp với cuộc sống thường nhật, tạo nên một chuẩn mực mới cho giày thời trang thể thao, nhờ sự hài hòa giữa cảm giác êm ái và vẻ ngoài sành điệu. Trong đó, mẫu giày mới nhất là GEL-DS TRAINER™ 14, mang lại cảm giác thoải mái tối ưu với thiết kế siêu nhẹ và khả năng thoáng khí vượt trội.

Hải Đăng Doo diện đôi giày GEL-DS TRAINER™ 14 trong MV Tình Yêu Vô Giá.

Hiện giày GEL-DS TRAINER™ 14 đã được ra mắt chính thức tại Việt Nam vào ngày 15/04/2025 tại website chính hãng và các cửa hàng ASICS ở Hà Nội cũng như Tp. HCM. Để tìm hiểu thêm về giày GEL-DS TRAINER™ 14 và các công nghệ mới nhất, vui lòng truy cập trang web: https://www.asics.com/vn/vi-vn/gel-ds-trainer

