Scarlett Johansson hôn chồng ở Cannes

Đả nữ sinh năm 1984 tạo dáng trên thảm đỏ Cannes với June Squibb (giữa) và Erin Kellyman (trái). Cô đến liên hoan phim để quảng bá cho Eleanor the Great , tác phẩm đầu tay do Scarlett Johansson làm đạo diễn. Phim kể về tình bạn của một phụ nữ 90 tuổi với cô gái 19 tuổi ở thành phố New York. Ảnh: AP/Getty Images.