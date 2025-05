Náo loạn trên thảm đỏ Cannes

Tác phẩm La Femme La Plus Riche Du Monde (The Richest Woman In The World) cũng ra mắt vào ngày 18/5. Phim của đạo diễn Thierry Klifa, với nội dung xoay quanh vụ bê bối nổ ra sau khi bà lão 90 tuổi giàu có tặng hàng triệu USD cho nghệ sĩ trẻ tuổi. Sau đó, con gái bà phát hiện ra hành vi tham nhũng liên quan đến một cựu tổng thống. Ảnh: Getty Images.