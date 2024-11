Say rượu lái xe, người cha gây ra cái chết thương tâm cho con gái 6 tuổi

Theo đó, vào khoảng 16 giờ ngày 20/11, tại Cao Hùng (Đài Loan) một tài xế họ Lin (56 tuổi) khi đang điều khiển ô tô rẽ trái thì xảy ra va chạm với người điều khiển xe máy say rượu họ Chen (45 tuổi). Vào thời điểm đó, Chen đang chở theo con gái 6 tuổi phía sau.

Hậu quả là Chen bị thương nghiêm trọng và phải nhập viện điều trị. Đặc biệt, con gái 6 tuổi đã tử vong tại bệnh viện sau đó. Sau quá trình điều tra, cảnh sát cho hay, nồng độ cồn của Chen đã vượt quá tiêu chuẩn 0,98 mg.

Từ đoạn camera ghi lại hiện trường vụ việc, có thể thấy người đàn ông đã di chuyển bằng xe máy với tốc độ khá nhanh khiến cả người và xe đều bị hất văng khi gặp nạn.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: ETtoday)

Từ kết quả điều tra hiện trường cho thấy, do Lin không nhường đường cho xe đi thẳng khi rẽ, đồng thời Chen lại trong trạng thái say rượu nên không để ý, lao đến phía trước ô tô, bé gái cũng không được đội mũ bảo hiểm an toàn. Trách nhiệm chi tiết về vụ tai nạn vẫn đang được tiến hành phân tích.



Được biết, ông Chen từng có nhiều tiền án về việc lái xe khi say rượu và hiện hai bố con không sống cùng vợ. Mẹ của bé gái ngay sau khi nhận được thông báo về vụ tai nạn từ cảnh sát đã lập tức đến hiện trường cũng như nhà tang lễ để nhận diện thi thể con.

Hiện vụ việc vẫn đang nhận được sự chú ý của nhiều người.

Nguồn: ETtoday