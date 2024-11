Xe bán tải đậu bên đường, cảnh sát nghi ngờ nên đến kiểm tra, kết thúc bi thảm với 7 người thiệt mạng

Mới đây, một thảm kịch đã xảy ra tại Thái Lan sau khi cảnh sát rượt đuổi một chiếc xe bán tải, khiến 7 người thiệt mạng. Vụ việc vẫn đang được điều tra và người ta chưa rõ lý do tại sao chiếc xe bán tải lại chạy trốn một cách nguy hiểm như vậy. Bên cạnh đó, những ý kiến tranh cãi sôi nổi về việc liệu cảnh sát có nên liều lĩnh đuổi theo như vậy hay không cũng đã xuất hiện.

Xe bán tải bỏ chạy khi bị cảnh sát "hỏi thăm", gây ra bi kịch kinh hoàng

Theo thông tin được đăng tải trên các tờ báo lớn của Thái Lan như The Thaiger, The Bangkok Post hay The Pattaya News, vụ việc xảy ra vào khoảng 0 giờ 30 phút sáng ngày thứ Tư, 20/11 tại địa phận huyện Bang Len, tỉnh Nakhon Pathom.

Theo đó, vào lúc nửa đêm, một chiếc xe tuần tra của cảnh sát đang tiến hành kiểm tra định kỳ dọc theo đường Bang Pla thì nhận thấy chiếc xe bán tải Isuzu D-Max màu xám đang đậu đối diện Cơ quan Điện lực ở huyện Bang Len.

Khi thấy cảnh sát tiến đến, chiếc xe bán tải đã bỏ chạy, dẫn đến cuộc rượt đuổi sau đó của cảnh sát. Hai chiếc xe đều chạy với tốc độ cao và dẫn đến vụ tai nạn thương tâm, khi chiếc xe bán tải mất lái, tông vào cột điện và lao xuống con kênh bên đường.

Hiện trường tan hoang sau vụ xe cảnh sát rượt đuổi khiến chiếc xe bán tải lao xuống một con kênh. (Ảnh: The Pattaya News)

Khi cảnh sát tới hiện trường, họ thấy chiếc xe bán tải đã biến thành một đống sắt vụn méo mó. Hai người đàn ông bị kẹt bên trong xe đều có quốc tịch Myanmar và đều đã thiệt mạng. Trong khi tài xế gục trên ghế lái thì nạn nhân còn lại đang nằm trên thùng xe.

Việc điều tra đã giúp cảnh sát xác nhận danh tính của tài xế là Aung Aung Oo. Người này đã có chuyến hành trình từ Myanmar đến Thái Lan. Họ đã tìm thấy giấy phép lái xe tạm thời của anh ta ở trong xe.

Ngoài ra, người ta còn tìm thêm được thêm 5 nạn nhân xấu số khác ở dưới con kênh. Họ đều là phụ nữ và có quốc tịch Myanmar. Các thi thể đều đã được đưa đi để khám nghiệm và thực hiện các thủ tục pháp lý.

Nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ, dư luận tranh cãi xung quanh hành động của cảnh sát

Trên chiếc xe bán tải, người ta tìm thấy một số vật dụng thiết yếu như một chiếc màn chống muỗi, xô đựng nước, đồ dùng nhà bếp và 13.000 baht tiền mặt. Những món đồ nổi trên làn nước đục ngầu của dòng kênh khiến nhiều người không xỏi xót xa cho số phận ngắn ngủi và cuộc đời dang dở của những người xấu số.

Chainarong Wongkaew, một nhân chứng 28 tuổi trong đêm tối định mệnh đó kể lại rằng lúc đó, anh đang đi câu cá ở dưới chân cầu thì nghe thấy tiếng gầm của một chiếc ô tô đang phóng nhanh trên đầu. Sau đó, tất cả đột ngột chìm trong im lặng. Nhưng anh không ngờ rằng, mọi chuyện lại có kết thúc bi thảm như thế.

7 người thiệt mạng trong vụ việc khiến ai cũng xót xa. (Ảnh: The Thaiger)

Hiện người ta vẫn chưa rõ tại sao chiếc xe bán tải lại phải né tránh sự kiểm tra của cảnh sát và liều lĩnh chạy trốn đến vậy. Song vụ việc cũng gây ra những cuộc tranh cãi gay gắt trong dư luận xung quanh việc cảnh sát có nên thực hiện việc đuổi bắt nguy hiểm như thế hay không.

"Đây là một sự mất mát quá lớn. Có vẻ như cơ quan chức năng nên xử lý theo cách khác", một người đưa ra ý kiến.

"Tôi hoàn toàn đồng ý. Những cuộc rượt đuổi tốc độ cao nên là giải pháp cuối cùng thôi. Nguy cơ đe dọa tính mạng của tất cả mọi người, bao gồm cả cảnh sát là quá lớn", một người khác đồng tình.

"Tôi không biết nữa, nếu cảnh sát không đuổi theo do sợ nguy hiểm thì bọn tội phạm sẽ luôn có lý do để tiếp tục bỏ chạy và tẩu thoát dễ dàng. Vậy thì còn gì là luật pháp nữa? Việc có đuổi theo hay không luôn là một quyết định khó khăn", một người khác bình luận.

"Dù sao thì cũng xin chia buồn với gia đình của các nạn nhân trong vụ việc bi thảm này. Nó cũng là một lời gợi nhắc cho chúng ta về sự mong manh của cuộc sống. Hãy luôn sống với sự trân trọng và biết ơn trong từng khoảnh khắc", một netizen cảm thán.