Xôn xao clip cô giáo mầm non cho cả lớp xếp hàng tát liên tiếp 1 bạn, lý do càng gây tranh cãi

Mới đây, một đoạn video từ camera an ninh trong lớp học mầm non lan truyền trên mạng xã hội Weibo đã khiến dư luận Trung Quốc dậy sóng. Hình ảnh ghi lại cảnh một bé trai đứng trước lớp, sau khi bị giáo viên khiển trách, các bạn cùng lớp lần lượt tiến đến và tát vào mặt cậu bé. Đáng chú ý, em học sinh này dường như đứng im chịu trận.



Clip cho thấy em học sinh bị cả lớp lần lượt lên tát

Vụ việc xảy ra tại một trường mầm non ở quận Tây Thanh, thành phố Thiên Tân, Trung Quốc. Phụ huynh của bé trai cho rằng cô giáo cố tình làm vậy vì không ưa con mình. Tuy nhiên, phía nhà trường lại đưa ra một lý do hoàn toàn khác. Theo đại diện trường mầm non, sự việc xảy ra do bé trai này trước đó đã có hành vi bạo lực với hai học sinh đặc biệt trong lớp. Cụ thể, cậu bé đã đánh một em không biết nói và làm hỏng thiết bị trợ thính của một em khác. Phía nhà trường cho biết hai gia đình của các học sinh đặc biệt này cũng đang yêu cầu nhà trường giải quyết vụ việc.

Nhà trường thừa nhận sự việc đã xảy ra và cho biết ngay ngày hôm sau, giáo viên liên quan đã bị sa thải. Đồng thời, nhà trường cũng đề nghị hỗ trợ tâm lý và bồi thường, thậm chí miễn toàn bộ học phí cho bé trai bị tát. Tuy nhiên, phía nhà trường cũng cho rằng mục đích đăng tải video của phụ huynh là muốn được bồi thường. Hiện tại, cả ba bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận chung và đang tiếp tục thương lượng.

Vụ việc đang gây phẫn nộ và cô giáo này đã bị sa thải

Dù nhà trường đã có những động thái xử lý nhưng sự việc vẫn gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng dù bé trai có lỗi khi đánh bạn nhưng cách xử lý của cô giáo là hoàn toàn sai lầm. Việc xúi giục cả lớp tát một bạn học có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của tất cả các em học sinh, bao gồm cả nạn nhân lẫn những em thực hiện hành vi tát bạn.

Nguồn: ETtoday