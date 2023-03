Sau ngày 31/3, những ai bị khóa SIM và làm thế nào để không bị khóa SIM?

1. Ai sẽ bị khóa SIM sau 31/3?

Theo quy định tại Điều 1 Nghị định 49/2017/NĐ-CP, các chủ thuê bao di động phải cung cấp thông tin cá nhân cho sim một cách chính xác về họ tên, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, ngày cấp, nơi cấp… với nhà mạng và phải đăng ký thông tin chính chủ của mình.

Tuy nhiên, thực tế có không ít thuê bao có thông tin chưa trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc thông tin thuê bao không đúng quy định.

Do đó, để thực hiện Quyết định số 06 của Thủ tướng Chính phủ và đảm bảo đến hết ngày 31/3/2023, các thuê bao đang hoạt động đều có thông tin đúng và trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sau khi đối soát, Cục Viễn thông đã đề nghị nhà mạng:

- Thuê bao có thông tin chưa trùng khớp với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Rà soát, đối chiếu, triển khai xác thực thông tin của thuê bao đã có đầy đủ giấy tờ và đăng ký thông tin đúng quy định.

- Thuê bao có thông tin nghi ngờ không đúng quy định:

Thông báo liên tục yêu cầu cá nhân thực hiện lại giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trong ít nhất 05 ngày, mỗi ngày ít nhất 01 lần. Cá nhân, tổ chức không làm theo yêu cầu, tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông một chiều sau 15 ngày kể từ ngày đầu tiên gửi thông báo. Tạm dừng cung cấp dịch vụ hai chiều cho thuê bao sau 15 ngày tiếp theo nếu không thực hiện. Nếu không thực hiện: Chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông sau 30 ngày tiếp theo. Sau 30 ngày kể từ ngày tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hai chiều: Thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông.

Do đó, nếu chủ thuê bao không hợp tác để cung cấp thông tin đúng và trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia thì sau 45 ngày kể từ ngày thông báo cá nhân có thông tin không đúng.

Như vậy, việc khoá sim sau 31/3 nhằm mục đích đảm bảo các chủ thuê bao di động sử dụng sim điện thoại với thông tin chính chủ và đúng chuẩn theo cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm thống nhất thông tin cũng như hạn chế sim rác, cuộc gọi rác...

2. Hướng dẫn kiểm tra SIM điện thoại có nằm trong diện bị khóa hay không?

Theo quy định tại Nghị định 49, nếu thuê bao nào có thông tin không trùng khớp sẽ nhận được tin nhắn thông báo của các nhà mạng yêu cầu cá nhân cập nhật thông tin cho sim. Do đó, có thể kiểm tra việc sim mình có thông tin không đúng hoặc có thể bị khoá bằng các cách sau đây:

- Nhận được tin nhắn của nhà mạng.

- Gửi tin nhắn đến tổng đài 1414 (miễn phí cước tin nhắn) theo cấu trúc: tttb và gửi 1414. Sau khi tổng đài nhận được yêu cầu thì sẽ trả về tin nhắn có đầy đủ thông tin của Sim điện thoại gửi tin nhắn: Họ tên, ngày sinh, số Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân, nơi cấp, ngày cấp…

Nếu thông tin này trùng khớp với thông tin của chủ sim điện thoại thì đồng nghĩa người dùng không cần phải làm gì. Nhưng nếu không trùng, sim của bạn có thể sẽ bị khoá. Do đó, bạn cần phải đi cập nhật ngay thông tin cá nhân của mình.

3. Làm sao để không bị khoá SIM sau ngày 31/3?

Để không bị khoá sim sau 31/3 thì đồng nghĩa với việc thông tin của Sim đã trùng khớp với thông tin của chủ sở hữu điện thoại trên cơ sở dữ liệu quốc gia.

Tuỳ vào từng mạng, người dùng có thể chuẩn hoá thông tin như sau:

Cách 1: Thông qua ứng dụng

Bước 1: Tải ứng dụng My Viettel (với mạng Viettel), My MobiFone (với mạng mobifone) hoặc My VNPT (với mạng Vinaphone) trên Chplay hoặc Appstore.

Bước 2: Đăng ký tài khoản bằng số điện thoại cần chuẩn hoá thông tin theo hướng dẫn của các ứng dụng nêu trên.

Bước 3: Sau khi đã có tài khoản, người dùng vào mục ''Khác'' và chọn ''Thông tin khách hàng''. Sau đó thực hiện xác nhận bổ sung thông tin theo các bước hướng dẫn của ứng dụng.

Cách 2: Cập nhật thông tin trực tiếp

Bên cạnh việc cập nhật online qua ứng dụng thì người dùng điện thoại có thể trực tiếp đến điểm giao dịch của Viettel, Mobifone hoặc Vinaphone, mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân để nhân viên tại các điểm giao dịch thực hiện đăng ký/bổ sung/xác nhận lại thông tin.

Ngoài ra, khách hàng có thể liên hệ tổng đài hỗ trợ và giải đáp các thông tin miễn phí của các nhà mạng: Viettel: 1800.8098; Mobifone là 1800.1090, Vinaphone là 1800.1091.