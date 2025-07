Sau khi tài khoản được cộng 200 triệu đồng, gia đình ở Lâm Đồng nhận thêm cuộc điện thoại từ số lạ, vội vàng báo công an

Vào chiều ngày 2/7, tài khoản ngân hàng của vợ anh N.H.T (SN 1989 ở thôn Mỹ Khê, Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng) nhận được số tiền 200 triệu đồng. Ngay sau đó, một người đã gọi điện đến đề nghị vợ anh T chuyển trả lại số tiền trên. Do lo sợ đây là thủ đoạn của đối tượng lừa đảo nên anh T đã đến trình báo vụ việc với Công an Đặc khu Phú Quý, thay vì trả lại ngay.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an Đặc khu đã nhanh chóng xác minh và xác định được người đã chuyển tiền vào tài khoản của vợ anh T là ông T.M.T (SN 1983, trú tại xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng). Công an Đặc khu Phú Quý đã liên hệ với Công an xã Đức Lập để trao đổi thông tin, đề nghị hỗ trợ mời ông T.M.T lên làm việc.

Qua làm việc vào chiều ngày 2/7, ông M.T cho biết trong lúc chuyển tiền cho đối tác làm ăn đã thao tác nhầm. Việc này khiến số tiền 200 triệu đồng được chuyển vào tài khoản ngân hàng của vợ anh T.

Sau khi xác minh đúng việc chuyển nhầm tiền, Công an Đặc khu Phú Quý đã đề nghị gia đình anh H.T chuyển trả lại số tiền 200 triệu đồng cho ông M.T. Sau khi nhận lại được tiền, ông Thừa đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Công an Đặc khu Phú Quý và Công an xã Đức Lập, vợ chồng anh T đã nhanh chóng phối hợp, giúp ông được nhận lại số tiền trên.

Với sự hỗ trợ của Công an Đặc khu Phú Quý, ông T.M.T đã nhận lại được số tiền chuyển khoản nhầm.

Qua vụ việc trên, Công an Đặc khu Phú Quý khuyến cáo người dân trong trường hợp nhận được tiền trong tài khoản mà không rõ người chuyển, cần nhanh chóng đến Ngân hàng gần nhất để nhờ hỗ trợ hoặc liên hệ với cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn giải quyết. Người dân không nên tự ý chuyển tiền để trả lại hoặc làm theo yêu cầu của người gửi tránh việc bị các đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Báo điện tử tỉnh Lâm Đồng