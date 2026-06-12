Sau khi giao hàng cho khách, nam nhân viên đi tới chỗ lan can và nhảy xuống từ tầng 13

Vụ việc xảy ra tại Ấn Độ và hình ảnh được camera an ninh ghi lại đã khiến cho gia đình của nạn nhân vô cùng bàng hoàng.

Mới đây, câu chuyện một nam thanh niên trẻ tại Ấn Độ đã quyết định lựa chọn cái kết tiêu cực cho bản thân đã khiến dư luận bàng hoàng. Thân nhân của nạn nhân cũng đã vô cùng đau xót khi chứng kiến khoảnh khắc cuối đời của anh này trong đoạn video do camera an ninh tại một khu chung cư ghi lại. Điều gì đã khiến một người đàn ông "sức dài, vai rộng", lại đang trong ca làm việc phải đi đến quyết định tiêu cực này?

Hy vọng câu chuyện này một lần nữa sẽ khiến chúng ta dành nhiều thời gian hơn để quan tâm đến người thân của mình, tránh để những cảm xúc nhất thời khiến họ đưa ra những quyết định bồng bột.

Giao hàng xong, nam nhân viên nhảy xuống từ tầng 13

Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết, sự việc mới xảy ra tại bang Gujarat của Ấn Độ, khiến một nhân viên giao hàng 22 tuổi thiệt mạng. Được biết, nam thanh niên đang làm việc tại Domino's Pizza và hôm đó, anh này vừa mới hoàn thành xong một đơn hàng.

Từ hình ảnh do camera an ninh ghi lại, có thể thấy người đàn ông này đang đứng trong hành lang tầng 13 của một tòa nhà chung cư, vừa mới giao hàng cho một hộ gia đình. Sau đó, anh ta đi đến lan can bên cạnh và nhìn xuống.

Nam thanh niên dường như đã khựng lại vài giây để suy nghĩ.

Anh ta tiếp tục nhìn quanh hành lang một lúc và dường như đang suy nghĩ điều gì đó trước khi quyết định trèo qua lan can và nhảy xuống bên dưới. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng, cuối cùng nạn nhân đã tử vong, để lại nỗi đau khôn xiết cho gia đình cùng sự ám ảnh của những người chứng kiến sự việc tại hiện trường. Nhiều người đã vô cùng bất ngờ khi xem đoạn camera, vì cho rằng họ không bao giờ ngờ được rằng nam thanh niên này lại nhảy lầu ngay sau khi giao hàng cho khách.

Nam thanh niên cuối cùng đã quyết định nhảy xuống từ tầng 13.

Thông tin điều tra của cảnh sát cho biết, nạn nhân tên là Manav Patel đến từ bang Gujarat của Ấn Độ. Vậy điều gì có thể khiến một nam thanh niên trông hoàn toàn khỏe mạnh đi đến quyết định đau lòng ấy?

Nguyên nhân có thể dẫn đến quyết định dại dột của nam thanh niên

Theo nguồn tin chia sẻ với báo Times of India, Patel được cho là đang phải đối mặt với khó khăn tài chính nghiêm trọng vì là trụ cột duy nhất của gia đình sau khi cha anh qua đời hơn một năm trước.

Được biết, gia đình của Patel đang gánh một khoản nợ chồng chất và Patel đã phải làm việc hai ca liên tục để giao pizza và kem nhằm nuôi sống gia đình. Có lẽ do quá mệt mỏi với cuộc sống này và không biết bao giờ mới có thể trả hết nợ nên nam thanh niên đã nghĩ quẩn.

Nam thanh niên ra đi để lại nỗi đau khôn xiết cho gia đình.

Anh Patel ra đi để lại mẹ và em gái không những phải sống trong sự dằn vặt, đau đớn mà còn không biết sẽ xoay xở ra sao với số nợ vẫn chưa trả hết. Mặc dù vậy, cảnh sát cho biết họ vẫn đang điều tra vụ án để xem còn có uẩn khúc nào nữa không, yêu cầu người dân hãy tôn trọng người đã khuất và không nên bàn tán hay đưa ra bất kỳ suy đoán nào.

Trong khi đó, khi câu chuyện được công bố trên truyền thông, nó đã khiến nhiều người thương cảm và gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân. Một số netizen cho biết mặc dù không ủng hộ quyết định của nam thanh niên nhưng họ biết, có lẽ chàng trai này cũng đã phải đấu tranh tư tưởng rất lâu trước khi nhảy xuống. Vài giây trước khoảnh khắc định mệnh, có lẽ anh đã nghĩ đến mẹ và em gái.

Một số người thì cho rằng giá như nam thanh niên này suy nghĩ tích cực và kiên trì hơn thì có thể sẽ tìm ra lối thoát cho bản thân. Bên cạnh đó, cũng có người cho rằng câu chuyện buồn này một lần nữa nhắc nhở chúng ta nên quan tâm hơn đến người thân để tránh xảy ra những tình huống không mong muốn.