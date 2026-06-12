Nhật Bản bất ngờ đóng cửa gần 100 trường học vì một con gấu

Một con gấu đen bất ngờ xuất hiện giữa khu dân cư khiến chính quyền Nhật Bản phải đóng cửa 94 trường học.

Theo The Guardian, thành phố Utsunomiya, cách thủ đô Tokyo (Nhật Bản) khoảng 100km về phía bắc, đã quyết định đóng cửa toàn bộ 94 trường tiểu học và trung học sau khi một con gấu đen được phát hiện xuất hiện trong khu vực đô thị.

Đây là lần đầu tiên thành phố nửa triệu dân này phải đóng cửa hàng loạt trường vì loài động vật này.

Gấu đen đi giữa đường phố

Theo quan chức thành phố, con gấu có chiều dài khoảng 1m, lần đầu được nhìn thấy tối 6/6 tại khu dân cư gần công viên. Camera giám sát tiếp tục ghi lại cảnh con gấu chạy ngang qua hai thanh niên trên một tuyến phố ở trung tâm thành phố. Sau đó, nó tiếp tục xuất hiện tại nhiều khu dân cư trước khi được nhìn thấy lần nữa vào khoảng 4h sáng ngày 8/6, tại một khu công nghiệp, cách trung tâm khoảng 2km.

Trước tình hình trên, chính quyền Utsunomiya đã yêu cầu người dân đóng kín cửa ra vào và cửa sổ, không tiếp cận con vật nếu bắt gặp, đồng thời nhanh chóng tìm nơi trú ẩn trong các tòa nhà gần nhất. Thành phố cũng triển khai các xe phát thanh lưu động để cảnh báo cư dân.

Lực lượng cảnh sát cùng các thợ săn địa phương đã nối lại hoạt động tìm kiếm con gấu từ sáng 8/6. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản đang chứng kiến số lượng gấu xuất hiện ở khu dân cư tăng mạnh. Trong năm nay, nước này đã ghi nhận khoảng 50.000 trường hợp nhìn thấy gấu, chủ yếu tập trung tại khu vực đông bắc.

Nhật Bản phát cảnh báo về loài gấu

Các vụ gấu tấn công người cũng có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây. Tuần trước, tại Fukushima, một con gấu đã tấn công 4 người trước khi xông vào văn phòng của một công ty, làm bị thương một nhân viên rồi tiếp tục đi vào nhà máy và được cho là đã tự mở cửa sổ để trốn thoát.

Theo các chuyên gia, biến động nguồn thức ăn tự nhiên như quả sồi khiến gấu thường xuyên tiến gần hơn tới khu dân cư để kiếm ăn. Bên cạnh đó, tình trạng dân số nông thôn suy giảm, đặc biệt là người trẻ tuổi rời quê lên thành phố, cũng khiến nhiều khu vực trở nên vắng vẻ hơn, làm tăng khả năng gấu xâm nhập và tiếp xúc với con người.

Gấu đen châu Á được xếp vào loài dễ bị tổn thương toàn cầu, nhưng số lượng ở Nhật Bản ước tính tăng gấp 3 lần kể từ 2012 do giảm săn bắn.

Hiện trên đảo Honshu ước tính có từ 12.000 đến 42.000 cá thể gấu đen châu Á. Các nhà chức trách tại Nhật Bản đang thử nghiệm nhiều biện pháp mới, trong đó có hệ thống camera kết hợp trí tuệ nhân tạo để theo dõi và cảnh báo sớm về đường di chuyển của gấu.

Theo The Guardian, Reuters