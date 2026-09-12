Sau đổ vỡ hôn nhân, 2 chị em quyết định không sống riêng nữa: Cùng 3 đứa trẻ dọn vào căn nhà 500m², cuộc sống thay đổi hoàn toàn

Sau khi cuộc hôn nhân kết thúc, nữ thiết kế 37 tuổi mua một căn nhà mới. Vài năm sau, chị gái cùng các con cũng chuyển đến, tạo nên một tổ ấm đặc biệt với 2 chị em và 3 đứa trẻ.

Có những người sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ sẽ chọn sống một mình. Có người bắt đầu lại bằng một mối quan hệ mới. Còn Yang Weili, một nữ thiết kế nội thất 37 tuổi, lại chọn một con đường khác.

Sau khi cuộc hôn nhân trước kết thúc, cô đưa con ra ngoài sống riêng. Hai mẹ con ban đầu thuê nhà, nhưng càng sống, Yang càng nhận ra những căn hộ có sẵn không phù hợp với cách mình muốn chăm sóc con và tổ chức cuộc sống.

Năm 2024, cô mua một căn nhà phố rộng khoảng 500m², gồm 4 tầng. Quá trình thiết kế và cải tạo kéo dài tới hai năm. Đến năm 2025, căn nhà chính thức trở thành nơi ở của một gia đình khá đặc biệt: Yang, chị gái cô, hai cháu gái và con trai của Yang.

Hai chị em, ba đứa trẻ, năm con người cùng sống dưới một mái nhà.

Nếu chỉ nhìn diện tích 500m², nhiều người có thể nghĩ điều đáng chú ý nhất là độ rộng hay giá trị của căn nhà. Nhưng khi nhìn sâu hơn, thứ khiến người ta quan tâm lại là cách hai người phụ nữ xây dựng một kiểu gia đình khác sau những biến động của cuộc sống.

Sau đổ vỡ, cô quyết định xây lại một nơi thực sự thuộc về mình

Trước khi mua nhà, Yang từng thuê căn hộ cùng con. Tuy nhiên, một người làm nghề thiết kế như cô luôn cảm thấy những không gian đó chưa đáp ứng được cả nhu cầu sử dụng lẫn thẩm mỹ.

Thay vì tiếp tục thích nghi với một căn nhà được thiết kế cho người khác, cô quyết định tự tạo ra nơi sống phù hợp với mình.

Căn nhà rộng 500m² ban đầu mang phong cách khá cầu kỳ với nhiều lớp đá cẩm thạch, cột trang trí và những chi tiết mang hơi hướng cổ điển. Việc đầu tiên Yang làm là bỏ gần như toàn bộ phần trang trí đó, chỉ giữ lại cấu trúc cần thiết.

Từ một căn nhà có vẻ nặng nề, không gian dần trở thành một khối kiến trúc màu trắng sáng, tối giản và nhẹ nhàng.

Sự thay đổi lớn đến mức hàng xóm đi ngang từng hỏi đây là nhà ở, thư viện, quán cà phê hay phòng triển lãm.

Nhưng với Yang, căn nhà không cần chứng minh sự sang trọng với người ngoài. Điều cô muốn là sau một ngày bận rộn, bản thân và những đứa trẻ khi trở về đều có cảm giác bình yên.

Hai chị em về sống cùng nhau, căn nhà trở thành một "gia đình lớn"

Trong 5 thành viên của gia đình, có tới 4 phụ nữ: Yang, chị gái và hai cháu gái. Thành viên còn lại là con trai của Yang.

Vì vậy, chính chủ nhân cũng gọi đây là một căn nhà chủ yếu được vận hành bởi phụ nữ.

Điều thú vị là dù có diện tích rất lớn, ngôi nhà không được chia thành hàng loạt phòng khép kín để mỗi người sống một thế giới riêng.

Ngược lại, tầng một được biến thành trung tâm sinh hoạt chung.

Phòng khách, bếp và phòng ăn nối liền nhau. Bọn trẻ có thể làm bài ở bàn ăn, chị gái Yang nấu ăn ở khu bếp, còn cô ngồi đọc sách trên sofa.

Có những lúc mọi người không hề trò chuyện, nhưng vẫn có thể nhìn thấy và cảm nhận sự hiện diện của nhau.

Theo Yang, chính cách bố trí này tạo nên một kiểu tương tác rất tự nhiên. Khi trẻ cần hỏi bài, người lớn có thể trả lời ngay; khi một người nấu ăn, những người còn lại vẫn ở gần thay vì bị ngăn cách bởi nhiều bức tường.

Đó cũng là điểm khiến căn nhà 500m² không trở nên lạnh lẽo.

Rộng, nhưng không xa nhau.

Nhà có 3 đứa trẻ nhưng vẫn gần như lúc nào cũng gọn

Nhìn hình ảnh căn nhà, một câu hỏi dễ xuất hiện là: có ba đứa trẻ sống cùng, tại sao mọi thứ vẫn có thể gọn đến vậy?

Yang cho rằng bí quyết không nằm ở việc người lớn phải liên tục chạy theo trẻ để dọn nhà.

Ngay từ khi cải tạo, cô đã tính trước nhu cầu lưu trữ.

Nhiều cây cột trong phòng khách và phòng ăn nhìn như chi tiết kiến trúc bình thường nhưng thực tế được tận dụng làm hệ tủ ẩn. Có cột chứa tủ lạnh, có nơi giấu giỏ đồ ăn vặt, có khu vực dành cho dụng cụ pha cà phê.

Những món đồ sử dụng hàng ngày vì thế luôn có một vị trí cố định thay vì xuất hiện rải rác trong nhà.

Đồng thời, trẻ được hình thành một nguyên tắc đơn giản: lấy đồ ở đâu thì sau khi dùng phải trả lại đó.

Yang cho rằng khi việc này trở thành thói quen, trẻ sẽ không còn cảm thấy "dọn nhà" là một nhiệm vụ quá khó khăn.

Đây cũng là một chi tiết đáng suy nghĩ. Một ngôi nhà gọn không nhất thiết đến từ việc sở hữu ít đồ nhất có thể, mà có thể bắt đầu từ việc mỗi món đồ đều có nơi để trở về.

Không lấp đầy 500m² bằng những thứ đắt tiền

Một điều khá thú vị khác là căn nhà rộng 500m² nhưng chủ nhân không cố chứng minh sự đầy đủ bằng việc chất thật nhiều đồ nội thất vào bên trong.

Phần lớn sofa, ghế và bàn đều có thiết kế thanh mảnh. Chất liệu được sử dụng nhiều là cotton, linen, kính và kim loại, nhằm giữ cho không gian nhẹ về thị giác.

Yang thậm chí không đặt tivi trong phòng khách.

Gia đình sử dụng điện thoại hoặc máy tính bảng cho các nhu cầu thông tin thông thường; khi trẻ muốn xem phim, chúng có thể sử dụng máy chiếu ở tầng hầm.

Căn nhà cũng không được trang bị một hệ thống nhà thông minh cầu kỳ. Không có rèm điện hay hàng loạt thiết bị tự động chỉ để tạo cảm giác hiện đại.

Yang chỉ sử dụng công nghệ khi thấy thực sự cần thiết.

Mỗi sáng, cô vẫn tự tay kéo rèm. Với cô, khoảnh khắc ánh sáng tự nhiên tràn vào nhà chính là cách một ngày mới bắt đầu.

Trong thời đại mà một ngôi nhà mới dễ kéo theo danh sách dài những món "phải có", lựa chọn này khá đáng chú ý: có điều kiện không đồng nghĩa với việc phải mua mọi thứ đang trở thành xu hướng.

Mỗi người có khoảng riêng, nhưng vẫn luôn có một nơi để gặp nhau

Sống chung không có nghĩa năm người phải ở cạnh nhau mọi lúc.

Yang chia căn nhà theo từng lớp không gian:

- Tầng hầm là khu thư giãn với phòng nghe nhìn, phòng trà, nơi trưng bày tranh và một khoảng sân nhỏ trồng tre.

- Tầng một là không gian chung của cả gia đình.

- Tầng hai dành cho chị gái, hai cháu gái và con trai.

- Tầng ba là khu vực riêng của Yang, kết nối với sân thượng và khu vườn.

Nhờ đó, hai chị em có thể sống cùng nhau mà không nhất thiết phải đánh đổi toàn bộ sự riêng tư.

Đây có lẽ cũng là điểm quan trọng nhất của mô hình sống này: sống chung không phải để tất cả trở thành một khối, mà để mỗi người vẫn có đời sống riêng trong khi luôn có một cộng đồng nhỏ ở ngay bên cạnh.

Một mái nhà mới cũng có thể là cách bắt đầu lại cuộc sống

Sau những chuyến nghỉ ở khách sạn sang trọng, Yang từng nhận ra một điều khá thú vị.

Ở đó vài ngày, ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ, cô vẫn bắt đầu cảm thấy bứt rứt và chỉ muốn trở về nhà. Bởi căn nhà do chính mình thiết kế mới là nơi khiến cô thực sự được thư giãn.

Một số bạn bè đến chơi từng cho rằng phòng khách của cô chưa đủ "sang", sofa chưa đủ bề thế hay thiếu những mảng đá cẩm thạch tạo điểm nhấn.

Yang lại không thấy đó là vấn đề.

Cô không làm căn nhà để khách bước vào phải trầm trồ. Căn nhà trước hết phải phù hợp với những người sống trong đó. Và nhìn ở góc độ này, câu chuyện của hai chị em có lẽ thú vị hơn rất nhiều so với con số 500m².

Sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ, Yang từng chuyển ra ngoài cùng con. Vài năm sau, cô có một căn nhà của riêng mình, chị gái và những đứa trẻ cùng chuyển đến. Một cấu trúc gia đình khác được hình thành, không theo mẫu quen thuộc nhưng vẫn có đủ sự gắn kết, khoảng riêng và nhịp sinh hoạt chung.

Đôi khi, bắt đầu lại không nhất thiết là tìm một người mới hay quay trở về cuộc sống cũ.

Với một số người, bắt đầu lại đơn giản là tìm được một mái nhà khác, một cách sống khác và những người mình muốn cùng trở về mỗi ngày.