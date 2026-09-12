Lời khuyên cho các gia đình lắp điều hòa trong phòng ngủ: Đừng chọn vị trí khiến luồng lạnh đi thẳng vào giường

Lựa chọn vị trí lắp đặt chuẩn giúp bảo vệ sức khỏe và tối ưu hiệu suất làm mát.

Một chiếc điều hòa đúng công suất vẫn có thể tạo cảm giác khó chịu nếu dàn lạnh được đặt ở vị trí khiến luồng gió lạnh thổi trực tiếp vào người suốt nhiều giờ. Khi chọn chỗ treo máy trong phòng ngủ, đường đi của luồng gió quan trọng không kém khoảng tường còn trống.

Sai lầm bắt đầu từ việc chỉ nhìn vào bức tường

Khi hoàn thiện phòng ngủ, nhiều gia đình thường chọn vị trí điều hòa theo ba tiêu chí rất thực dụng: chỗ nào còn trống, đi ống dễ và nhìn gọn. Cách làm này không hẳn sai, nhưng nó bỏ qua một yếu tố xảy ra mỗi đêm: cửa gió của dàn lạnh sẽ hướng về đâu khi máy chạy liên tục nhiều giờ.

Điểm cần tránh không phải là một vị trí cố định kiểu "tuyệt đối không treo trên đầu giường" hay "nhất định phải treo đối diện giường". Hai căn phòng có thể dùng cùng một máy nhưng cách bố trí giường, tủ, bàn và hướng cánh đảo gió khác nhau. Điều nên kiểm tra là đường gió thực tế có tạt thẳng vào vùng đầu, cổ, ngực hoặc thân người nằm hay không.

Vị trí lắp điều hòa cho phòng ngủ tốt nhất là bên phải hoặc trái cửa ra vào (Ảnh minh họa)

Các hãng cũng thiết kế chế độ để né luồng gió trực tiếp

Daikin mô tả Comfort Airflow là chế độ hướng luồng khí lên phía trên khi làm lạnh để gió không tiếp xúc trực tiếp với người. Trên trang công nghệ của Daikin Việt Nam, hãng cũng nhấn mạnh mục tiêu phân phối gió đều và tránh gió lùa trực tiếp. Điều đó cho thấy "hướng gió" không phải chi tiết phụ của điều hòa mà là một phần của bài toán tiện nghi.

Vì vậy, trước khi khoan tường, có thể hình dung một "hình quạt" xuất phát từ cửa thổi của máy. Nếu vùng gió mạnh nhất quét đúng qua giường, vị trí đó nên được cân nhắc lại. Lý tưởng hơn là luồng khí có khoảng không để đi dọc trần hoặc xuyên qua phần trống của phòng, rồi mới hòa trộn và hạ xuống khu vực người nằm.

Đừng để tủ cao, rèm hoặc vách trang trí chặn đường gió

Một vị trí tránh được giường nhưng lại bị tủ áo cao, rèm dày hoặc vách trang trí chắn ngay phía trước cũng chưa phải lựa chọn tốt. Samsung khuyến nghị dàn lạnh nên ở nơi luồng gió không bị cản và khí mát có thể phân phối trong phòng. ENERGY STAR cũng lưu ý rằng hiệu quả của một dàn treo tường phụ thuộc nhiều vào không gian mà luồng khí có thể tiếp cận.

Nếu phòng nhỏ, ưu tiên một bức tường cho phép máy "nhìn" ra phần không gian mở nhất. Nếu buộc phải đặt gần góc, cần kiểm tra khả năng đảo gió ngang của model đang dùng và cài đúng vị trí lắp đặt nếu máy hỗ trợ. Một số hướng dẫn của Daikin thậm chí có thiết lập riêng cho máy đặt giữa tường, gần góc trái hoặc gần góc phải để điều chỉnh dải thổi.

Một phép thử đơn giản trước khi lắp

Trước ngày thợ đến, hãy đứng ở vị trí dự kiến treo máy và nhìn theo hướng vuông góc ra trước. Nếu giường nằm trọn trong "tầm bắn" của cửa gió, hoặc phía trước chỉ có một hành lang hẹp bị đồ nội thất bó lại, nên thử một vị trí khác.

Vị trí tốt không phải là chỗ xa người nhất, cũng không nhất thiết là chỗ chính giữa tường. Đó là nơi giúp gió đi được một quãng đủ rộng trước khi đến người sử dụng, ít bị vật cản và vẫn thuận tiện cho đường ống, thoát nước, vệ sinh. Các khoảng hở kỹ thuật cụ thể phải theo đúng hướng dẫn của từng model, không nên lấy một con số trên mạng áp cho mọi máy.