Lời khuyên cho những gia đình vẫn để bếp từ cắm điện 24/24

Nấu xong chỉ tắt bếp rồi để nguyên nguồn điện 24/24 là thói quen của nhiều gia đình

Bếp từ thường được sử dụng hằng ngày nên sau khi nấu xong, nhiều người chỉ nhấn nút tắt rồi để nguyên nguồn điện. Đến bữa sau, chỉ cần bật bếp lên là có thể sử dụng ngay. Cũng có gia đình làm ngược lại, cứ nấu xong là rút phích cắm hoặc ngắt aptomat vì cho rằng như vậy an toàn hơn. Thực tế, không nhất thiết phải ngắt điện bếp từ sau mỗi lần nấu, nhưng cũng không có lý do phải duy trì nguồn điện 24/24 trong mọi trường hợp. Nếu gia đình đang sử dụng bếp từ, có vài điểm quan trọng cần nhớ.

1. Không cần cứ nấu xong là rút phích cắm

Nếu bếp được lắp đặt đúng yêu cầu, nguồn điện ổn định và gia đình sử dụng thường xuyên thì không nhất thiết sau mỗi bữa ăn lại rút phích cắm rồi vài tiếng sau cắm lại. Khi tắt bằng bảng điều khiển, bếp đã ngừng gia nhiệt. Một số mẫu vẫn sử dụng một lượng điện nhỏ cho mạch điện tử hoặc trạng thái chờ khi còn kết nối với nguồn, nhưng mức này thường không lớn. Vì vậy, không nên coi việc rút điện sau từng lần nấu là cách tiết kiệm đáng kể tiền điện. Với bếp từ âm được đấu nối cố định, gia đình cũng không cần bật rồi tắt aptomat sau mỗi bữa ăn nếu nhà sản xuất không yêu cầu.

2. Sau khi tắt bếp, đừng vội ngắt nguồn nếu quạt vẫn chạy

Đây là điều quan trọng hơn việc cố rút điện thật nhanh. Ở một số bếp từ, sau khi người dùng nhấn nút tắt, quạt bên trong vẫn tiếp tục chạy để hỗ trợ làm mát linh kiện. Vì vậy, nếu nghe thấy quạt vẫn hoạt động, hãy để bếp hoàn thành quá trình này thay vì lập tức rút phích cắm hoặc gạt aptomat. Khi bếp đã hoàn tất quá trình làm mát, gia đình mới ngắt nguồn nếu có nhu cầu. Cách tốt nhất vẫn là làm theo hướng dẫn dành cho chính model bếp đang sử dụng.

3. Không dùng bếp trong thời gian dài thì có thể ngắt điện

Nếu chỉ cách vài tiếng lại chuẩn bị nấu bữa tiếp theo, việc liên tục rút rồi cắm lại phích điện thường không cần thiết. Nhưng khi cả nhà đi vắng nhiều ngày hoặc xác định một thời gian dài không sử dụng bếp, gia đình có thể chủ động ngắt nguồn. Với bếp từ đơn hoặc bếp để bàn sử dụng phích cắm, hãy tắt bếp, chờ thiết bị hoàn tất quá trình làm mát rồi cầm trực tiếp vào đầu phích để rút, không giật dây điện. Riêng bếp từ âm thường có cách cấp điện khác. Nếu bếp được đấu cố định vào đường điện riêng, hãy sử dụng thiết bị đóng cắt được bố trí cho bếp theo đúng thiết kế, không tự tháo dây điện để ngắt nguồn.

4. Phích cắm và ổ điện bất thường thì phải xử lý, không chỉ đơn giản là rút điện sau khi nấu

Với bếp từ sử dụng phích cắm, gia đình nên chú ý nếu đầu cắm hoặc ổ điện nóng bất thường, ổ cắm lỏng, có vết cháy xém, mùi khét hoặc dây nguồn bị hư hỏng. Nếu xuất hiện những dấu hiệu này, không nên tiếp tục sử dụng rồi chỉ rút điện sau mỗi bữa như một cách đối phó. Hãy ngừng dùng bếp và kiểm tra nguyên nhân, bởi vấn đề có thể nằm ở phích cắm, ổ điện, dây dẫn hoặc chính thiết bị. Bếp từ có công suất khá lớn, do đó nguồn điện phải đáp ứng yêu cầu của nhà sản xuất. Gia đình cũng không nên tùy tiện cắm bếp công suất lớn vào ổ nối dài hoặc dùng chung với nhiều thiết bị công suất cao nếu hệ thống đó không được thiết kế để đáp ứng tải.

Vậy gia đình đang để bếp từ cắm điện 24/24 nên làm gì?

- Nếu bếp được sử dụng thường xuyên: Không nhất thiết phải rút phích cắm hoặc ngắt aptomat sau mỗi lần nấu. Hãy tắt bếp bằng bảng điều khiển và để thiết bị hoàn tất quá trình làm mát nếu quạt vẫn đang chạy.

- Nếu nhiều ngày không sử dụng hoặc gia đình đi xa: Có thể chủ động ngắt nguồn điện của bếp theo đúng cách phù hợp với loại bếp đang dùng.

- Nếu phích cắm, ổ cắm hoặc dây điện có dấu hiệu bất thường: Không tiếp tục để bếp kết nối với nguồn. Nên ngừng sử dụng và kiểm tra nguyên nhân trước khi cấp điện trở lại.

- Nếu sử dụng bếp từ âm đấu điện cố định: Không cần gạt aptomat sau từng bữa. Khi cần ngắt nguồn, hãy sử dụng thiết bị đóng cắt được bố trí riêng cho bếp theo đúng thiết kế và hướng dẫn sử dụng.

*Thông tin trong bài mang tính chất tham khảo