5 lời khuyên cho những gia đình đặt bồn nước trên mái nhà hoặc tầng cao

Khi đặt bồn nước trên các tầng cao như sân thượng hay mái nhà, việc tính toán kỹ lưỡng là vô cùng quan trọng để đảm bảo an toàn cho cả công trình và người sử dụng. Dưới đây là 5 lời khuyên cốt lõi và quan trọng dành cho bạn.

Bồn nước đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống hiện đại khi là hệ thống dự trữ cốt lõi, giúp đảm bảo nguồn nước sinh hoạt của gia đình luôn liên tục và không bị gián đoạn mỗi khi gặp sự cố mất nước hay cúp điện.

Việc chủ động lựa chọn vị trí đặt bồn nước trên các tầng cao như mái nhà hay sân thượng mang lại áp lực nước tự nhiên cực kỳ mạnh mẽ, giải phóng hoàn toàn không gian sinh hoạt chật hẹp bên trong ngôi nhà cho các công năng hữu ích khác.

Vị trí thông thoáng ngoài trời trên cao cũng giúp cho việc thi công, kiểm tra hệ thống phao tự động hay tiến hành thau rửa bồn định kỳ trở nên vô cùng thuận tiện. Ngoài ra, đặt bồn nước trên sân thượng còn giảm thiểu tối đa rủi ro hư hại nội thất nếu chẳng may xảy ra sự cố tràn nước, bởi lượng nước dư thừa sẽ theo hệ thống thoát sàn sân thượng chảy thẳng ra ngoài công trình.

Tuy nhiên, việc đặt bồn nước trên tầng cao cũng cần có những tính toán kỹ càng để đảm bảo sự tiện lợi, hiệu quả và đặc biệt là an toàn cho gia chủ. Dưới đây là 5 lời khuyên rất hữu ích để gia đình bạn tham khảo nhé.

1. Tính toán chuẩn xác tải trọng và vị trí đặt bồn

Bồn chứa khi đầy nước có trọng lượng rất lớn, chẳng hạn một bồn hai nghìn lít sẽ nặng hơn hai tấn, nên bạn bắt buộc phải đặt chân bồn nằm trên các vị trí có dầm bê tông, cột chịu lực hoặc tường chịu lực chính của ngôi nhà để đảm bảo an toàn kết cấu.

Có một lưu ý nữa là các gia đình tuyệt đối không được đặt bồn nước ở chính giữa sàn trần xi măng vì khu vực này chịu lực kém nhất, rất dễ gây ra hiện tượng võng sàn, nứt trần và dẫn đến thấm dột nghiêm trọng về lâu dài.

2. Ưu tiên lựa chọn bồn dáng nằm (ngang)

Nếu xác định đặt bồn chứa nước từ tầng ba trở lên thì bạn nên ưu tiên lựa chọn các loại bồn inox hoặc bồn nhựa dáng nằm thay vì lựa chọn dáng đứng thông thường.

Nên chọn dáng bồn nằm ngang để đảm bảo an toàn. (Ảnh minh họa_

Vì bồn dáng nằm sở hữu chiều cao thấp hơn, hệ trọng tâm thấp và diện tích tiếp xúc với mặt sàn rộng hơn giúp phân bổ đều tải trọng lên trần nhà, đồng thời thiết kế này còn giúp giảm tối đa lực cản của gió và hạn chế được nguy cơ bị lật đổ khi xảy ra giông bão lớn.

3. Gia cố chân đế và làm chuồng cọp chống bão

Chân đế của bồn nước phải được đặt trên một mặt phẳng bê tông kiên cố và tuyệt đối không được dùng gạch, đá vỡ hoặc thanh gỗ để kê kích tạm bợ vì áp lực nặng kết hợp với thời tiết sẽ làm các vật liệu này bị vỡ vụn, dịch chuyển gây đổ bồn.

Do khu vực trên cao luôn có gió lốc giật rất mạnh vào mùa mưa bão nên bạn cần đầu tư làm khung sắt bao quanh bồn hoặc dùng dây cáp tăng đơ chằng thật chặt chân bồn xuống sàn bê tông nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình.

4. Thiết kế hệ thống chống tràn và thoát nước sàn

Bạn nên lắp đặt kết hợp cả hệ thống phao cơ chống tràn cơ học và phao điện thông minh tự động ngắt máy bơm để phòng ngừa triệt để rủi ro một trong hai chiếc phao bị kẹt làm tràn nước ra ngoài.

Chú ý lắp đặt hệ thống phao chống tràn cơ học và phao điện thông minh. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, khi xây dựng thì luôn phải nhớ có đường ống thoát tràn nối từ đỉnh bồn dẫn thẳng ra ống thoát nước sân thượng, kết hợp thiết kế sàn khu vực đặt bồn có độ dốc tốt và lỗ thoát sàn đủ lớn để nếu xảy ra sự cố rò rỉ thì nước sẽ thoát đi ngay chứ không gây thấm dột xuống tầng dưới.

5. Lắp đặt van giảm áp nếu nhà quá cao

Đối với những ngôi nhà có kết cấu cao từ bốn đến năm tầng trở lên, áp lực nước tự nhiên từ trên mái cao xả xuống các vòi sinh hoạt ở tầng dưới cùng sẽ cực kỳ mạnh mẽ.

Áp lực nước quá lớn này diễn ra liên tục rất dễ làm bục đường ống kỹ thuật, gây hỏng hóc nhanh chóng cho các vòi nước hoặc máy giặt ở tầng trệt nên bạn cần chủ động lắp thêm một van giảm áp tại trục đường nước cấp cho các tầng thấp nhằm bảo vệ hệ thống thiết bị vệ sinh trong nhà.

(Tổng hợp)