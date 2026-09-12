10 loại quả đang đúng mùa ngon, đi chợ thấy nên mua ngay

Những loại trái cây này đang vào mùa, vị ngon, giá lại rất phải chăng.

Tháng 9 là thời điểm thời tiết bắt đầu có những thay đổi rõ rệt, cũng là lúc nhiều loại trái cây vào mùa, được bày bán nhiều tại chợ, siêu thị hay các cửa hàng hoa quả. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để chị em bổ sung thêm những loại quả tươi ngon vào thực đơn hằng ngày mà không cần chi quá nhiều tiền. Không chỉ có hương vị thơm ngon, dễ ăn, nhiều loại quả còn có thể biến tấu thành đủ món từ ăn trực tiếp, làm sinh tố, nước ép đến trộn salad hay dùng làm món tráng miệng. Nếu đang muốn đổi vị cho cả nhà trong những ngày giao mùa, dưới đây là 10 loại quả đáng cân nhắc.

1. Hồng

Nhắc đến những loại quả đặc trưng của mùa thu, hồng chắc chắn là cái tên không thể bỏ qua. Khi vào mùa, những quả hồng có màu cam vàng bắt mắt, thịt giòn hoặc mềm tùy giống, vị ngọt thanh và mùi thơm nhẹ. Hồng có thể ăn trực tiếp sau khi rửa sạch, cắt miếng dùng như món tráng miệng. Với những quả chín mềm, chị em cũng có thể dầm cùng sữa chua hoặc kết hợp với các loại trái cây khác để tạo thành một phần ăn nhẹ hấp dẫn. Vào mùa, hồng cũng thường có mức giá dễ chịu hơn so với thời điểm trái mùa nên khá đáng mua.

2. Bưởi

Bưởi là loại quả quen thuộc trong nhiều gia đình Việt và gần như lúc nào cũng có mặt ở các khu chợ, siêu thị. Những múi bưởi mọng nước, vị ngọt thanh pha chút chua nhẹ, ăn không bị ngấy nên rất thích hợp dùng sau bữa cơm. Điểm cộng lớn của bưởi là có nhiều cách thưởng thức. Ngoài bóc múi ăn trực tiếp, chị em có thể dùng bưởi làm salad, gỏi hoặc kết hợp với sữa chua. Một quả bưởi khá tiện để cả nhà cùng ăn, phần còn lại chỉ cần bảo quản đúng cách là có thể dùng dần.

3. Na

Na là một trong những loại quả được nhiều người mong chờ mỗi khi vào mùa. Quả na chín có lớp thịt mềm, thơm, vị ngọt đậm và khá dễ ăn. Chỉ cần bóc vỏ, tách từng múi là đã có ngay một món tráng miệng đơn giản mà hấp dẫn. Không cần chế biến cầu kỳ, na ngon nhất khi ăn trực tiếp và dùng lạnh. Với những gia đình có trẻ nhỏ, đây cũng là loại quả tiện để làm món ăn phụ. Tuy nhiên, khi ăn nên chú ý loại bỏ hạt kỹ càng.

4. Ổi

Nếu thích những loại quả có vị giòn, thơm và giá thành bình dân, ổi là lựa chọn rất đáng cân nhắc. Ổi dễ tìm mua, có nhiều giống với hương vị và độ giòn khác nhau, phù hợp với khẩu vị của nhiều người. Cách ăn phổ biến nhất vẫn là rửa sạch, cắt miếng rồi chấm muối ớt hoặc muối tôm. Ngoài ra, ổi còn có thể ép lấy nước, làm sinh tố hoặc kết hợp với một số loại trái cây khác. Một đĩa ổi giòn giòn, chua ngọt nhẹ cũng đủ trở thành món ăn vặt hấp dẫn cho những buổi chiều.

5. Thanh long

Thanh long có ưu điểm là dễ mua, giá thường không quá cao và có thể sử dụng theo nhiều cách. Phần thịt mọng nước, vị ngọt thanh, đặc biệt thích hợp dùng lạnh trong những ngày thời tiết vẫn còn oi nóng. Ngoài cách ăn trực tiếp, thanh long có thể cắt hạt lựu trộn cùng sữa chua, làm sinh tố hoặc kết hợp với các loại trái cây khác để tạo thành một phần salad trái cây nhiều màu sắc. Nếu mua về chưa ăn ngay, có thể bảo quản trong ngăn mát để dùng dần.

6. Chuối

Chuối gần như là loại quả quen thuộc quanh năm nhưng vẫn xứng đáng có một vị trí trong danh sách những loại trái cây nên mua. Giá thành dễ chịu, dễ tìm và không cần sơ chế cầu kỳ, chuối đặc biệt tiện cho những lúc cần một món ăn nhanh. Chuối chín có vị ngọt tự nhiên, mềm và thơm. Ngoài việc bóc ăn trực tiếp, có thể dùng chuối làm sinh tố, ăn cùng sữa chua, yến mạch hoặc chế biến thành bánh. Chỉ một nải chuối nhưng có thể biến tấu thành khá nhiều món khác nhau, vì vậy đây cũng là loại quả giúp căn bếp luôn có sẵn một món ăn nhẹ tiện lợi.

7. Đu đủ

Đu đủ chín có phần thịt mềm, màu sắc bắt mắt và vị ngọt dịu. Đây là loại quả không quá khó mua, phù hợp để các gia đình mua về ăn dần. Cách đơn giản nhất là bổ đôi, bỏ hạt rồi cắt miếng ăn trực tiếp. Đu đủ cũng có thể xay cùng sữa tươi hoặc sữa chua thành sinh tố, dùng làm món tráng miệng sau bữa ăn. Nếu thích vị mát lạnh, chỉ cần để trong ngăn mát một thời gian trước khi ăn là đã có ngay một món ăn nhẹ dễ thưởng thức.

8. Lựu

Những quả lựu với lớp vỏ đỏ hồng, bên trong là từng hạt mọng nước, trong veo luôn có sức hấp dẫn riêng. Vị lựu thường ngọt thanh, đôi khi có chút chua nhẹ, ăn vui miệng vì phải tách từng hạt. Lựu có thể ăn trực tiếp hoặc rắc lên sữa chua, salad để tăng thêm màu sắc và vị giòn mọng. Hạt lựu cũng có thể dùng để trang trí các món tráng miệng, giúp một phần ăn đơn giản trông bắt mắt hơn hẳn. Nếu đang muốn đổi sang một loại quả có cảm giác mới mẻ hơn, lựu là cái tên đáng thử.

9. Nhãn

Tháng 9 là giai đoạn cuối mùa nhãn ở nhiều nơi, vì vậy nếu yêu thích loại quả này, đây cũng là lúc có thể tranh thủ thưởng thức. Nhãn có phần cùi mọng, thơm, vị ngọt đậm và dễ ăn. Ngoài cách bóc vỏ ăn trực tiếp, nhãn còn có thể kết hợp với các món chè, sữa chua hoặc món tráng miệng. Tuy nhiên, vì vị ngọt khá rõ, chị em có thể ăn với lượng vừa phải và kết hợp đa dạng nhiều loại trái cây thay vì chỉ dùng một loại trong ngày.

10. Táo

Táo là loại quả dễ bảo quản và phù hợp với nhiều cách ăn khác nhau. Tùy từng giống, táo có thể có vị ngọt thanh hoặc chua nhẹ, phần thịt giòn mọng nên ăn khá "đã miệng". Chị em có thể rửa sạch, cắt miếng ăn trực tiếp, thái lát dùng cùng sữa chua hoặc làm salad trái cây. Táo cũng tiện để mang theo khi đi học, đi làm hoặc dùng làm món ăn nhẹ trong ngày. Đây là một trong những loại quả có thể mua số lượng vừa phải rồi bảo quản trong tủ lạnh để dùng dần.

Nên mua trái cây theo mùa để vừa ngon vừa dễ cân đối chi tiêu

Mỗi thời điểm trong năm đều có những loại trái cây đặc trưng riêng. Khi vào mùa, trái cây thường được bày bán phổ biến hơn, người mua cũng có nhiều lựa chọn về chủng loại, kích thước và mức giá. Vì vậy, thay vì chỉ mua một vài loại quen thuộc quanh năm, các gia đình có thể thay đổi thực đơn theo mùa để bữa ăn thêm đa dạng.

Quan trọng nhất, nên chọn quả còn tươi, không có dấu hiệu dập nát, mốc hoặc hư hỏng. Với trái cây đã cắt sẵn, cần chú ý điều kiện bảo quản và nên sử dụng sớm. Một giỏ trái cây theo mùa vừa ngon miệng, nhiều cách biến tấu lại không cần tốn quá nhiều chi phí cũng là cách đơn giản để căn bếp gia đình luôn có thêm những món ăn nhẹ hấp dẫn.