Lời khuyên cho những gia đình đang sử dụng thớt gỗ

Thớt là một trong những vật dụng được sử dụng thường xuyên nhất trong căn bếp. Khi chiếc thớt có những dấu hiệu này, đã đến lúc bạn phải thay thế.

Chiếc thớt gỗ dùng lâu ngày thường xuất hiện nhiều vết dao trên bề mặt. Tuy nhiên, không phải cứ có vài vết xước là phải bỏ. Dấu hiệu đáng lưu ý hơn là những rãnh sâu, khó làm sạch hoặc bề mặt đã xuống cấp rõ rệt.

Với thớt gỗ, những vết xước nhỏ trên bề mặt là điều khó tránh khỏi. Nhưng khi các vết cắt trở thành rãnh sâu, nhiều vết nứt hoặc những khu vực không thể làm sạch hoàn toàn, đây là lúc gia đình nên cân nhắc thay một chiếc thớt mới.

Rãnh sâu trên thớt là dấu hiệu không nên bỏ qua

Theo Cơ quan Thanh tra và An toàn thực phẩm Mỹ (USDA), thớt cần được thay khi bị mòn quá mức hoặc xuất hiện những rãnh khó làm sạch. Những đường rãnh sâu có thể khiến việc vệ sinh bề mặt trở nên khó khăn hơn. Bạn không nên tiếp tục sử dụng những chiếc thớt có các vết xước hoặc rãnh sâu, bởi chúng có thể tạo ra những vị trí khó làm sạch và trở thành ổ vi khuẩn. Điều này đặc biệt đáng lưu ý với những gia đình thường xuyên dùng cùng một chiếc thớt để sơ chế nhiều loại thực phẩm.

Chẳng hạn, nước và dịch từ thịt sống, gia cầm hoặc hải sản có thể tiếp xúc với bề mặt thớt. Nếu sau đó thớt được dùng để thái rau củ hoặc những thực phẩm chín mà không được làm sạch đúng cách, nguy cơ nhiễm chéo có thể xảy ra.

Một sai lầm khá phổ biến là chỉ thay thớt khi chiếc thớt bắt đầu có mùi lạ, đổi màu hoặc xuất hiện nấm mốc. Trên thực tế, tình trạng bề mặt mới là yếu tố đáng quan tâm. Nếu chiếc thớt xuất hiện nhiều đường cắt sâu, các khe nứt, bị sứt mẻ hoặc có những khu vực mà thức ăn dễ mắc lại và khó chà sạch, gia đình không nên tiếp tục sử dụng chỉ vì "rửa vẫn sạch". USDA lưu ý rằng các loại thớt nói chung nên được thay khi đã quá mòn hoặc xuất hiện các rãnh khó làm sạch.

Đặc biệt, nếu thớt có dấu hiệu nứt, tách lớp, cong vênh hoặc xuất hiện dằm, việc thay mới càng nên được cân nhắc. Ngoài câu chuyện vệ sinh, một chiếc thớt đã xuống cấp còn có thể ảnh hưởng đến quá trình sử dụng và làm tăng nguy cơ các mảnh vật liệu bị bong ra trong quá trình chế biến.

Tuổi thọ của 1 chiếc thớt gỗ

Tuổi thọ của thớt phụ thuộc vào chất liệu, tần suất sử dụng, cách vệ sinh, cách làm khô và mức độ hao mòn. Một chiếc thớt được chăm sóc tốt và vẫn giữ được bề mặt tương đối nhẵn, không có rãnh sâu, nứt hoặc những khu vực khó vệ sinh thì không nhất thiết phải thay chỉ vì đã sử dụng trong thời gian dài.

Ngược lại, một chiếc thớt mới mua nhưng đã bị dao tạo thành nhiều rãnh sâu hoặc bị nứt do bảo quản không đúng cách cũng có thể cần được thay. Do đó, không có một mốc thời gian cứng nhắc kiểu 6 tháng hay 1 năm áp dụng cho tất cả thớt gỗ. Cách đơn giản hơn là kiểm tra tình trạng thực tế của bề mặt.

Gia đình nên dùng thớt thế nào để hạn chế nhiễm chéo?

Bên cạnh việc thay thớt khi đã xuống cấp, cách sử dụng cũng rất quan trọng. USDA khuyến nghị nếu có điều kiện, gia đình nên sử dụng một thớt riêng cho rau củ, thực phẩm ăn ngay và một thớt riêng cho thịt, gia cầm, hải sản sống.

Sau mỗi lần sơ chế, thớt cần được làm sạch bằng nước nóng và xà phòng, sau đó để khô hoàn toàn trước khi cất. Chuyên gia y tế cũng khuyến nghị bảo quản thớt ở nơi sạch, khô và tránh để tiếp xúc với thịt sống hoặc nước thịt. Đây là điểm nhiều gia đình dễ bỏ qua. Thớt vừa được rửa xong nhưng nếu lập tức đặt vào một vị trí ẩm, kín hoặc xếp chồng khi chưa khô hoàn toàn, việc bảo quản cũng không tối ưu.

Với thớt gỗ, cũng cần chú ý hướng dẫn của nhà sản xuất. Không phải tất cả các loại thớt gỗ đều phù hợp với máy rửa bát; USDA lưu ý thớt gỗ ghép có thể bị ảnh hưởng nếu rửa trong máy rửa bát.

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