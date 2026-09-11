Tôi chân thành khuyên mọi người mua 9 món đồ inox nhà bếp này: Dùng 10 năm vẫn đáng tiền, càng lâu càng thấy chọn đúng

Không phải món đồ bếp nào cũng cần mua loại đắt tiền, nhưng với những thứ dùng gần như mỗi ngày, tôi luôn ưu tiên inox tốt vì độ bền, dễ vệ sinh và mua một lần có thể dùng rất lâu.

Nếu có một nhóm đồ trong bếp mà tôi sẵn sàng chi tiền mua loại tốt ngay từ đầu thì đó chắc chắn là đồ inox. Nồi, chảo, rổ hay những món dụng cụ tưởng rất bình thường nhưng nếu được làm từ inox chất lượng tốt, hoàn thiện chắc chắn và sử dụng đúng cách thì độ bền thực sự đáng nể. Có những món mua một lần có thể dùng bền bỉ suốt nhiều năm, không lo giòn vỡ như đồ nhựa, lại dễ vệ sinh và đặc biệt phù hợp với những vật dụng thường xuyên tiếp xúc với nước, nhiệt hay thực phẩm.

Tất nhiên, đã xác định mua để dùng lâu thì đừng chọn chỉ vì giá rẻ. Với đồ dùng nhà bếp, mọi người nên ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, thông tin vật liệu minh bạch và chọn đúng loại inox cho mục đích sử dụng. Trong đó, inox 304 là vật liệu rất phổ biến ở các sản phẩm nhà bếp chất lượng nhờ khả năng chống ăn mòn tốt và phù hợp với nhiều đồ dùng tiếp xúc thực phẩm. Một món tốt ban đầu có thể đắt hơn vài chục hay vài trăm nghìn, nhưng nếu dùng 5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn thì tính ra lại rất đáng tiền. Và nếu đang muốn nâng cấp căn bếp theo kiểu mua ít nhưng mua món nào dùng món đó thật lâu, đây là 9 món đồ inox tôi chân thành khuyên mọi người nên đầu tư.

1. Nồi inox

Đứng đầu chắc chắn là nồi. Một bộ nồi inox tốt có thể đồng hành với căn bếp rất lâu vì không có lớp chống dính để bong dần theo thời gian. Tôi thích nhất những chiếc nồi có thân chắc chắn, đáy phẳng, quai cầm được hoàn thiện tốt và phần đáy có cấu tạo phù hợp với loại bếp đang sử dụng. Nếu dùng bếp từ, nhớ kiểm tra nhà sản xuất ghi rõ nồi tương thích với bếp từ thay vì mặc định cứ inox là dùng được. Đây là món tôi sẵn sàng bỏ thêm tiền ngay từ đầu, bởi nồi gần như ngày nào cũng phải chịu nhiệt, nước, dầu mỡ và việc cọ rửa.

2. Chảo inox

Nếu đã quen cách sử dụng, chảo inox là món cực kỳ đáng tiền. Điểm tôi thích là bề mặt không phụ thuộc vào một lớp chống dính phủ bên trên, nên không gặp câu chuyện lớp phủ bị xước rồi phải cân nhắc thay chảo. Đổi lại, chảo inox cần một chút kỹ thuật khi nấu. Làm nóng chảo phù hợp, kiểm soát nhiệt và lượng dầu sẽ giúp thực phẩm ít bám hơn. Nó không thay thế hoàn toàn chảo chống dính cho mọi món, nhưng để áp chảo, xào hay chế biến nhiều món ở nhiệt độ cao, tôi vẫn muốn trong bếp có ít nhất một chiếc chảo inox tốt.

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3. Dụng cụ nạo rau củ

Đây là món nhỏ nhưng mua loại tốt khác biệt rất rõ. Những chiếc nạo inox chắc tay, lưỡi sắc vừa đủ có thể dùng nhiều năm mà không phải liên tục thay mới. Tôi ưu tiên thiết kế đơn giản, ít khe kẽ để sau khi nạo cà rốt, khoai tây, củ cải hay phô mai có thể rửa sạch nhanh. Riêng phần lưỡi vẫn cần cẩn thận khi vệ sinh và nên để khô ráo sau khi dùng.

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4. Kệ inox để đồ trong bếp

Khu vực dưới bồn rửa, cạnh bếp hoặc góc để chai lọ thường xuyên phải tiếp xúc với hơi ẩm, vì vậy kệ lưu trữ là một trong những món tôi thấy đáng đầu tư vật liệu tốt. Một chiếc kệ inox chắc chắn có thể dùng để gom chai dầu, gia vị, xoong nhỏ hoặc đồ vệ sinh bếp, vừa tận dụng không gian vừa dễ lau. Nhưng riêng món này cần để ý chất lượng thật kỹ vì loại inox mỏng, mối hàn kém hoặc vật liệu không phù hợp vẫn có thể xuất hiện gỉ ở những vị trí ẩm lâu ngày.

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5. Rổ inox

Nếu phải chọn một món để thay dần đồ nhựa trong bếp, tôi sẽ chọn rổ. Rổ inox dùng để rửa rau, để hoa quả, ráo mì, đựng thực phẩm trong lúc sơ chế và gần như ngày nào cũng có việc để dùng. Nên chọn loại nan hoặc lỗ được xử lý nhẵn, mép không sắc và chân đế chắc chắn. Rổ inox tốt dùng lâu vẫn giữ phom khá ổn, không ám màu thực phẩm và việc vệ sinh cũng đơn giản.

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6. Giá để nước rửa bát và dụng cụ vệ sinh

Khu vực cạnh bồn rửa gần như lúc nào cũng ẩm nên những chiếc khay, kệ chất lượng thấp rất dễ xuống cấp. Tôi thích loại inox thiết kế thoáng, có chỗ riêng cho chai nước rửa bát, miếng rửa, bàn chải và quan trọng nhất là nước có đường thoát, không đọng thành một vũng phía dưới. Món này không cần mua quá cầu kỳ. Càng ít chi tiết, ít góc chết thì càng dễ nhấc lên rửa sạch định kỳ.

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7. Kẹp gắp thức ăn inox

Một chiếc kẹp tốt dùng được từ lúc chiên rán, nướng đến gắp đồ ăn ra đĩa. Đây cũng là món rất dễ mua nhầm loại quá mỏng: mới dùng thì không sao nhưng một thời gian hai bên kẹp lệch nhau, lực kẹp yếu hẳn. Tôi thường chọn loại thân đủ cứng, đàn hồi tốt, đầu kẹp hoàn thiện nhẵn và cơ cấu đóng mở đơn giản. Món chỉ vài chục đến vài trăm nghìn nhưng mua đúng loại có khi dùng đến lúc quên mất mình mua từ bao giờ.

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8. Thau inox

Nhà nào thường xuyên nấu ăn sẽ hiểu thau inox hữu dụng đến mức nào. Trộn thịt, nhặt rau, ngâm rửa nguyên liệu, nhào bột hay đựng tạm thực phẩm lúc sơ chế đều dùng được. Tôi thích mua một bộ 2-3 kích thước có thể xếp lồng vào nhau. Khi không dùng gần như chẳng tốn thêm diện tích, nhưng lúc nấu một bữa lớn lại thấy cực kỳ tiện. Nên chọn thau có mép cuộn hoặc hoàn thiện nhẵn để cầm chắc tay và tránh cạnh sắc.

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9. Khay inox

Món cuối cùng nghe rất bình thường nhưng tôi thấy bếp nào cũng nên có vài chiếc. Khay inox có thể dùng để chia nguyên liệu trước khi nấu, đựng thực phẩm, hứng nước, đặt đồ vừa rửa xong hoặc gom nhiều món nhỏ cùng lúc. Đây cũng chính là kiểu đồ mà càng đơn giản càng khó lỗi thời. Chọn khay đủ dày, bề mặt và mép được hoàn thiện tốt, kích thước phù hợp với tủ bếp là có thể sử dụng hết năm này sang năm khác.