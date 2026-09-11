SALE tháng 9 Lazada mang loạt deal Tmall cực hời: Hàng loạt món hot giảm sâu, có deal chạm đáy 92%

Từ mỹ phẩm, phụ kiện công nghệ đến đồ dùng và thời trang tại Tmall - Lazada đều đang có loạt deal giảm mạnh, trong đó một số sản phẩm được giảm tới hơn 90%.

"9.9 Siêu Sale Thương Hiệu" trên Lazada liên tục mang đến loạt deal đáng chú ý từ Tmall - kênh mua sắm tích hợp ngay trên nền tảng, cho phép người dùng tại Việt Nam mua hàng chính hãng trực tiếp từ các thương hiệu nội địa và quốc tế trên Tmall (nền tảng thương mại điện tử thuộc Tập đoàn Alibaba Trung Quốc) mà không cần qua trung gian, trải rộng từ mỹ phẩm, đồ công nghệ đến thời trang và đồ dùng gia đình. Đặc biệt, hôm nay 11/9 cũng là ngày cuối của chương trình, nên những ai vẫn còn sản phẩm nằm trong giỏ hàng có thể tranh thủ kiểm tra lại ưu đãi trước khi đợt sale khép lại.

1. Bảng son nude CARMELA - giảm 71%, còn 155.000 đồng

Mở đầu bằng một deal khá dễ khiến hội mê làm đẹp phải dừng lại xem. Bảng son nude độ bão hòa thấp CARMELA tập trung vào những gam màu nhẹ, thiên về phong cách trang điểm tự nhiên, phù hợp với người thích thay đổi màu son hoặc phối nhiều sắc độ thay vì mua riêng từng thỏi. Điểm khiến sản phẩm nổi bật trong đợt này chính là giá. Từ mức niêm yết 540.000 đồng, sản phẩm giảm 71% chỉ còn 155.000 đồng. Chưa hết, người mua còn có thể kiểm tra thêm voucher Tmall đến 35% tùy điều kiện áp dụng. Với mức giá sau giảm chỉ hơn 100.000 đồng, đây là một trong những món dễ thêm vào giỏ nếu đang muốn làm mới túi mỹ phẩm mà không cần chi quá nhiều.

2. Sạc dự phòng MOVESPEED 10.000/20.000mAh - giảm 89%, còn 468.705 đồng

Deal tiếp theo dành cho những người thường xuyên phải mang theo sạc dự phòng khi đi làm, đi học hoặc đi du lịch. Mẫu MOVESPEED này có các lựa chọn dung lượng 10.000mAh và 20.000mAh, thiết kế theo hướng 3 trong 1 để thuận tiện hơn khi cần bổ sung pin cho thiết bị trong lúc di chuyển. Thông tin của dòng sản phẩm cũng cho thấy có phiên bản tích hợp cáp sạc, giúp hạn chế việc phải mang theo quá nhiều dây rời. Đáng nói nhất vẫn là mức giảm 89%, đưa giá từ 4.177.000 đồng xuống còn 468.705 đồng theo thông tin chương trình. Ngoài giá sale trực tiếp, sản phẩm còn có voucher Tmall đến 30% tùy điều kiện. Tuy nhiên, do sản phẩm có nhiều lựa chọn dung lượng và cấu hình, người mua nên kiểm tra kỹ phiên bản đang chọn cũng như mức giá cuối cùng ở bước thanh toán trước khi chốt.

3. Ly giữ nhiệt CHAKOLAB Jumbo có ống hút - giảm tới 92%

Nếu đang tìm một chiếc ly dung tích lớn để đặt trên bàn làm việc, mang đi học hay sử dụng hàng ngày, CHAKOLAB Jumbo là deal nổi bật tiếp theo. Sản phẩm thuộc kiểu ly giữ nhiệt dung tích lớn có ống hút, thiết kế hướng tới nhu cầu mang theo lượng nước nhiều hơn trong ngày. Đây cũng là món có mức giảm sâu nhất danh sách. Theo thông tin chương trình, giá niêm yết 6.513.000 đồng đang giảm tới 92%, còn 522.438 đồng. Mức giảm hơn 90% khiến con số sau sale dễ gây chú ý, nhưng như thường lệ với những deal giảm rất sâu, người mua vẫn nên đối chiếu đúng phân loại sản phẩm và giá cuối cùng hiển thị trong giỏ hàng trước khi thanh toán.

4. adidas Adizero Evo SL - giảm 61%, còn hơn 2 triệu đồng

Tiếp tục là một "chiếc deal" có giá trị cao trong danh sách mình gợi ý cho bạn, đó là: adidas Adizero Evo SL dành cho nam. Đây là mẫu giày chạy bộ thuộc dòng Adizero, hướng tới thiết kế nhẹ và phong cách thể thao hiện đại, phù hợp với những người đang tìm một đôi giày phục vụ chạy bộ thay vì sneaker thời trang thông thường. Trong chương trình sale của Lazada, sản phẩm có giá niêm yết 5.098.000 đồng, giảm 61% xuống còn 2.004.089 đồng. Bên cạnh mức giảm trực tiếp hơn 3 triệu đồng, người mua còn có thể kiểm tra voucher Tmall đến 30% tùy điều kiện áp dụng. Với giày chạy bộ, ngoài chuyện săn giá hời, nhớ chọn đúng size và kiểm tra kỹ phân loại trước khi đặt để tránh mua được giá tốt nhưng lại không vừa chân.

5. Bộ chăn ga gối 4 món SHAYA Tencel và Jacquard - giảm 72%, còn hơn 516.000 đồng

Khép lại danh sách là một deal dành cho những ai đang muốn làm mới phòng ngủ mà không cần chi quá nhiều. Bộ chăn ga gối 4 món SHAYA sử dụng chất liệu Tencel kết hợp Jacquard, hướng tới cảm giác mềm mại và vẻ ngoài chỉn chu, phù hợp để đổi mới không gian nghỉ ngơi hoặc sắm thêm một bộ dùng luân phiên trong gia đình. Điểm khiến món này đáng chú ý vẫn là mức giảm khá mạnh. Từ giá niêm yết 1.818.000 đồng, sản phẩm đang giảm 72% xuống còn 516.400 đồng, tức tiết kiệm hơn 1,3 triệu đồng so với mức giá ban đầu. Bên cạnh đó, người mua còn có thể kiểm tra thêm voucher Tmall đến 35% tùy điều kiện áp dụng. Với sản phẩm chăn ga, mọi người nên xem kỹ kích thước giường, thông tin từng món có trong bộ và phân loại đang chọn trước khi chốt đơn để tránh nhầm size.