Sale tháng 9 quá hời để chị em F5 tủ đồ thu: Giày PUMA giảm 40%, giày Skechers sale nửa giá, áo WHOAU cũng tụt dưới 1 triệu...

Hôm nay 11/9 cũng là ngày cuối của “9.9 Siêu Sale Thương Hiệu” trên Lazada, vì vậy những ai đã có sẵn sản phẩm trong wishlist có thể tranh thủ kiểm tra lại trước khi chương trình kết thúc.

Đại tiệc deal “9.9 Siêu Sale Thương Hiệu” của Lazada hôm nay (11/9) chính thức bước vào ngày cuối, cũng là lúc hội mê thời trang tranh thủ săn những món đồ chính hãng đang có mức giảm đáng chú ý, kèm loạt voucher và quyền lợi mua sắm hấp dẫn. Nếu vẫn còn vài món nằm trong giỏ hàng từ đầu đợt sale thì hôm nay là lúc đáng để kiểm tra lại trước khi chương trình khép lại. Riêng ở nhóm thời trang, “9.9 Siêu Sale Thương Hiệu” trên Lazada đang có khá nhiều cái tên quen thuộc góp mặt: PUMA giảm 40%, Skechers giảm thẳng một nửa, WHOAU đưa áo nỉ xuống dưới mốc 1 triệu đồng, thậm chí có mẫu giày giảm tới 62%. Bên cạnh giá sale trực tiếp, tùy sản phẩm người mua còn có thể kết hợp voucher sàn, voucher thương hiệu, LazCoin hay freeship để tối ưu giá trị đơn hàng.

1. Giày chạy bộ PUMA Unisex Darter Pro Black-White

Mở màn danh sách là một lựa chọn thiên về phong cách thể thao với PUMA Darter Pro Black-White. Mẫu giày unisex sử dụng phối màu đen - trắng khá cơ bản, dễ kết hợp cùng quần jogger, quần shorts hay những set đồ casual hàng ngày. So với những đôi sneaker thuần thời trang, kiểu dáng này cũng phù hợp hơn với người đang tìm một đôi giày có thể sử dụng linh hoạt cho cả vận động lẫn đi lại thường ngày. Đáng chú ý nhất vẫn là mức giá trong đợt “9.9 Siêu Sale Thương Hiệu” trên Lazada. Từ giá niêm yết 1.900.000 đồng, Darter Pro đang có mức giảm sâu, đưa giá xuống quanh mốc 1 triệu đồng. Ngoài ưu đãi trực tiếp từ thương hiệu, người mua còn có thể kiểm tra thêm voucher sàn và các quyền lợi đi kèm tùy điều kiện áp dụng. Trong ngày cuối chương trình, đây là một trong những deal PUMA đáng để hội mê đồ thể thao nghía qua trước khi sale khép lại.

Nơi mua: Lazada

2. Giày thể thao nữ Skechers Street UNO Lite Shimmer Along

Nếu deal PUMA đã hấp dẫn thì Skechers còn mạnh tay hơn khi Street UNO Lite Shimmer Along đang giảm thẳng 50%, đưa giá từ 2.190.000 đồng xuống còn 1.095.000 đồng. Như vậy, chỉ riêng mức giảm trực tiếp đã giúp người mua tiết kiệm hơn 1 triệu đồng so với giá niêm yết. Mẫu sneaker này mang kiểu dáng khỏe khoắn nhưng vẫn dễ ứng dụng hàng ngày, nổi bật với đệm Memory Foam và gam trắng khá dễ phối đồ. Trong chương trình còn có freeship, voucher sàn đến 22% và voucher thương hiệu đến 18% tùy điều kiện áp dụng. Với mức giá chỉ còn khoảng một nửa so với ban đầu, đây là một trong những deal đáng để hội mê sneaker kiểm tra trước khi chương trình 9.9 Lazada khép lại.

Nơi mua: Lazada

3. WHOAU Steve Rugby Sweatshirt

Không chỉ có giày, “9.9 Siêu Sale Thương Hiệu” còn là dịp để sắm trước những item hợp với tủ đồ mùa thu. Chiếc Steve Rugby Sweatshirt của WHOAU thuộc BST Chi Pu hiện giảm 29%, từ 1.389.000 đồng xuống còn 991.200 đồng, đưa giá xuống dưới mốc 1 triệu. Thiết kế mang dáng áo nỉ rugby trẻ trung, dễ kết hợp cùng jeans, quần kaki hoặc chân váy để tạo vẻ ngoài năng động. Đáng chú ý, sản phẩm còn có voucher độc quyền 20%, mua 2 giảm 5%, ưu đãi tại trang coin 25% và voucher sàn đến 22% tùy điều kiện áp dụng. Với những ai đã để mắt tới BST này từ trước, ngày cuối chương trình là lúc có thể kiểm tra lại toàn bộ ưu đãi trước khi quyết định chốt đơn.

Nơi mua: Lazada

4. Giày thể thao Biti's Basic

Không cần ngân sách tiền triệu vẫn có deal để F5 tủ giày. Mẫu Biti's Basic dành cho cả nam và nữ có thiết kế trắng đơn giản, dễ kết hợp với nhiều kiểu trang phục thường ngày và phù hợp với những ai ưu tiên một đôi giày dễ sử dụng. Sản phẩm hiện giảm 5%, từ 405.000 đồng còn 384.000 đồng. Mức giảm trực tiếp không lớn như PUMA hay Skechers nhưng giá bán vốn đã khá dễ tiếp cận. Người mua còn có thể kiểm tra thêm voucher sàn đến 20%, voucher thương hiệu đến 15% và freeship tùy điều kiện áp dụng để tối ưu chi phí đơn hàng.

Nơi mua: Lazada

5. Giày chạy bộ CAMEL CROWN Carbon 5K

Deal giảm sâu nhất danh sách gọi tên CAMEL CROWN Carbon 5K. Từ mức giá gốc 2.237.553 đồng, mẫu giày hiện sale tới 62%, chỉ còn 843.626 đồng, tức thấp hơn giá ban đầu gần 1,4 triệu đồng. Sản phẩm dành cho cả nam và nữ, hướng đến nhu cầu chạy bộ, tập luyện fitness và sử dụng thường ngày. Theo thông tin sản phẩm, giày có đế dày tích hợp tấm carbon, kết hợp thiết kế chú trọng độ êm, khả năng thoáng khí và hỗ trợ giảm chấn. Tuy nhiên, với giày chạy bộ, ngoài việc nhìn vào mức giảm sâu, người mua vẫn nên kiểm tra kỹ bảng size, đặc điểm phom giày và lựa chọn phiên bản phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Nơi mua: Lazada