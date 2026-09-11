Lời khuyên dành cho các gia đình vừa mới mua bồn nước inox

Bồn nước inox có nhiều ưu điểm so với các loại bồn đựng khác, nhưng có một số lưu ý mà bạn cần biết trước khi sử dụng để đảm bảo an toàn.

Đối với các gia đình vừa mua bồn nước inox, việc lắp đặt và đưa vào sử dụng đúng kỹ thuật trong những ngày đầu tiên sẽ quyết định trực tiếp đến độ bền tối đa và sự an toàn của cả công trình.

Dưới đây là những lời khuyên cho những gia đình vừa mới mua bồn nước inox về hoặc đang có ý định sử dụng sản phẩm này.

1. Kích hoạt bảo hành điện tử ngay lập tức

Các thương hiệu bồn nước inox lớn hiện nay đều áp dụng bảo hành điện tử qua mã QR hoặc tin nhắn SMS dán trên thân bồn. Bạn nên cào mã và kích hoạt ngay trong ngày đầu tiên mua về để bảo vệ quyền lợi chính đáng (thời gian bảo hành bồn inox thường rất dài, từ 12 – 16 năm). Việc này cũng giúp bạn xác thực xem chiếc bồn mình vừa mua có phải là hàng chính hãng hay không.

2. Kiểm tra bề mặt và vị trí đặt chân bồn

Bạn phải đảm bảo chân đế inox được đặt trên một mặt phẳng bê tông kiên cố, không bị nghiêng lệch và tuyệt đối không dùng gạch, đá vỡ hoặc các thanh gỗ để kê kích dưới chân bồn vì khi đầy nước bồn rất nặng, áp lực phân bổ không đều sẽ làm gãy chân hoặc móp méo thân bồn.

(Ảnh minh họa)

Đồng thời, các gia đình cần tránh đặt bồn nước ở chính giữa trần nhà chịu lực yếu mà hãy đặt chân bồn trùng với các vị trí có dầm bê tông cốt thép hoặc tường chịu lực chính phía dưới để truyền tải trọng xuống móng nhà một cách an toàn.

3. Súc rửa bồn sạch sẽ trước khi chứa nước sinh hoạt

Bồn inox mới xuất xưởng luôn bám một lớp dầu máy hoặc bụi kim loại mịn từ quá trình dập và hàn cắt tại nhà máy nên trước khi bơm nước sử dụng, bạn hãy mở nắp bồn, dùng vải mềm hoặc miếng bọt biển kết hợp với nước rửa chén lau chùi toàn bộ lòng bồn thật kỹ.

Sau đó, hãy mở van xả đáy để dội trôi hết nước bẩn ra ngoài, tuyệt đối không dùng bùi nhùi sắt cọ xoong vì các sợi kim loại sắc nhọn sẽ làm trầy xước lớp màng mỏng bảo vệ chống gỉ của bề mặt inox.

4. Thiết kế đường ống cấp nước vào theo nguyên lý "giảm chấn"

Khi lắp đặt đường ống dẫn nước từ máy bơm lên đỉnh bồn, bạn không nên để đầu ống nước xả rơi tự do từ trên cao xuống đáy bồn rỗng. Áp lực nước xả mạnh diễn ra liên tục trong thời gian dài sẽ tạo ra độ rung lắc và va đập lớn, dễ làm nứt các mối hàn ở đáy bồn.

Hãy kéo dài đầu ống nước vào sâu xuống gần đáy bồn hoặc lắp thêm một co cùi chỏ để dòng nước chảy áp sát vào thành bồn một cách êm ái.

5. Chủ động gia cố an toàn chống giông bão

Nếu gia đình bạn lựa chọn đặt bồn nước trên sân thượng cao hoặc mái nhà lộng gió thì đừng chủ quan chỉ đặt bồn lên khung chân đế có sẵn của nhà sản xuất.

Thay vào đó, bạn nên chủ động đầu tư làm khung sắt bao quanh bồn thành dạng chuồng cọp cố định hoặc dùng các sợi dây cáp inox chằng thật chặt các tai bồn, chân bồn xuống sàn bê tông để đảm bảo thiết bị không bị xô lệch hay gió lốc thổi bay khi mùa mưa bão đến.

6. Kiểm tra hệ thống phao và đậy kín nắp bồn

Ngay trong lần bơm nước đầu tiên, bạn hãy đứng giám sát trực tiếp xem hệ thống phao cơ và phao điện tự động có ngắt máy bơm chính xác khi nước đầy hay không nhằm phòng ngừa sự cố kẹt phao gây tràn nước làm thấm dột trần nhà.

(Ảnh minh họa)

Cuối cùng, hãy luôn đảm bảo nắp bồn chứa được gài khóa cẩn thận để tránh bị gió thổi lật, đồng thời ngăn chặn tuyệt đối các loại chim chóc, gián, chuột hay nước mưa nhiễm axit rơi trực tiếp vào nguồn nước ăn uống của gia đình.

7. Tuyệt đối không tự ý khoan cắt, hàn thêm phụ kiện lên thân bồn

Thân bồn inox mới được tính toán độ dày và các đường gân tăng cứng vô cùng chính xác để chịu áp lực nước cân bằng. Việc bạn tự ý dùng máy khoan, máy cắt để trổ thêm lỗ đường ống hoặc thuê thợ hàn thủ công hàn thêm các thanh sắt vào thân bồn sẽ phá hủy hoàn toàn cấu trúc bề mặt inox, làm mất lớp mạ chống gỉ và khiến bồn bị rỉ sét, rò rỉ nước rất nhanh tại vị trí đó (đồng thời sẽ bị từ chối bảo hành hoàn toàn từ nhà sản xuất).

8. Ghi nhớ lịch thau rửa định kỳ ngay từ tháng đầu tiên

Bồn nước mới tinh luôn mang lại cảm giác rất sạch sẽ khiến nhiều gia đình chủ quan bỏ bê việc kiểm tra. Tuy nhiên, các cặn canxi, cát mịn hoặc mạt sắt từ đường ống dẫn nước máy sẽ bắt đầu lắng đọng xuống đáy bồn ngay từ những tuần đầu tiên.

Do đó, bạn nên đặt một lịch nhắc hẹn trên điện thoại để tiến hành súc xả đáy bồn lần đầu sau 3 tháng sử dụng, và duy trì đều đặn 6 tháng/lần về sau nhằm không cho cặn bẩn có cơ hội bám tụ làm ố mờ lòng bồn.